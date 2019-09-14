Шоу-бизнес
Medical NoteНейрохирург оценил вероятность выздоровления Анастасии Заворотнюк
При четвертой стадии злокачественной опухоли мозга можно говорить о выживаемости, в среднем, до одного года, пояснил специалист. Напомним, ранее СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии — у актрисы на фоне прогрессирования опухоли начался отек мозга.
Читать в источнике
Оценить181
с чего всё началось
В пятницу, 13 сентября, многие СМИ сообщили о том, что у известной актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне опухоли, которую диагностировали у нее год назад.Вечерняя Москвавчера в 12:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Нейрохирург объяснил, почему нельзя оперировать парализованную Анастасию Заворотнюк
Комсомольская правда06:17
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 14:46, Вашингтон
Религия
РПЦ опровергла слухи о зарплате священников в 1 млн рублей
В Русской православной церкви заявили, что слухи о зарплате ее священников в размере 1 млн рублей противоречат действительности.
Газета.Ru 14:41
Происшествия
В ФБК сообщили об обысках у координаторов Навального в регионах
РБК 12 сентября в 02:51
Политика
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
РИА Новости 04:33
Шоу-бизнес
Врачи прекратили интенсивное лечение Заворотнюк
Врачи прекратили интенсивное лечение актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает в субботу, 14 сентября, Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 08:51
Религия
Западноевропейский «Русский экзархат» присоединился к РПЦ
Московский патриархат удовлетворил просьбу главы «Русского экзархата» и присоединил Архиепископию западноевропейских приходов к Русской православной церкви (РПЦ).
Известия 08:37
Шоу-бизнес
Богомолов уложил Собчак в катафалк
Свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова уже окрестили светским событием года.
Комсомольская правда вчера в 14:45
Футбол
«Локомотив» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Московский «Локомотив» одержал победу над «Сочи» в матче 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:05
Происшествия
Увеличилось число жертв наводнения в Испании
Как минимум пять человек погибли из-за наводнения на юго-востоке Испании, сообщила в субботу BBC News. Ранее сообщалось о четырех жертвах.
Интерфакс вчера в 18:36
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области
Опубликовано видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.
РИА Новости 06:06
Футбол
Кононов ответил на требования фанатов «Спартака» уйти в отставку
Наставник московского «Спартака» Олег Кононов отреагировал на кричалки болельщиков, в ходе матча против екатеринбургского «Урала» требовавших его отставки.
РБК 13:53
Политика
Глава МИД Украины призвал Раду изменить закон о статусе Донбасса
Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
РИА Новости 11:43
Армия и оружие
Крылатую ракету «Оникс» предложили модернизировать
Производитель собирается модернизировать противокорабельную крылатую ракету «Оникс».
Военное обозрение вчера в 06:10
Технологии
Дефицит IP-адресов усложнит доступ россиян к онлайн-ресурсам
Как заявляют эксперты интернет-отрасли, уже в октябре этого года российские пользователи могут столкнуться с проблемой нехватки IP-адресов.
Infonex.ru вчера в 06:22
Политика
Аксенов и Жириновский отказались от мандатов депутатов Госсовета Крыма
Сергей Аксенов и Владимир Жириновский написали отказы от мандата депутатов Госсовета Крыма.
Московский Комсомолец вчера в 06:27
Авто
Удешевлённый седан Kia Rio стал глобальной моделью
Новая модель собрана на базе бюджетной версии Kia Rio прошлого поколения.
Car.ru 13:06
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК 11:59
Политика
Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Санкт-Петербурга
Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в субботу, что кандидатура представителя города в Совете Федерации Валентины Матвиенко вновь будет предложена на этот пост.
Вести.Ru 08:10
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру
Актриса заявила, что устала от насмешек и агрессии Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объявила о завершении творческой карьеры.
Аргументы и Факты вчера в 03:33
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru 12 сентября в 12:14
Политика
Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.
РИА Новости 03:05
Политика
Гончарук рассказал, какие отношения Киев будет выстраивать с Москвой
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил, что Киев намерен выстраивать прагматичные отношения с Москвой и демонстрировать «собственный успех».
RT на русском 04:14
Политика
Посольство РФ призвало Лондон не вносить раскол в украинское общество
«Призываем официальный Лондон отказаться от попыток привнести искусственный раскол в украинское общество и сыграть наконец конструктивную роль в процессе национального примирения», — заявили в посольстве РФ.
ФАН 13:56
Музыка
Лидеры Rammstein и Pain показали снятый в Казахстане клип
Фронтмены Rammstein и Pain Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен, объединившиеся для металл-проекта Lindemann, сняли клип в Казахстане.
Life.ru 10:19
Происшествия
СК выяснит число нелегальных «реабилитационных» центров в России
Глава СК России Александр Бастрыкин выступил с поручением проверить, как много нелегальных "реабилитационных" центров действует в России.
РЕН ТВ 12:26
Общество
Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась в Певеке на Чукотке
Уникальная плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" завершила свой переход из Мурманска на Чукотку и встала к причалу в Певеке, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе правительства Чукотки.
ТАСС 01:20