В пятницу, 13 сентября, многие СМИ сообщили о том, что у известной актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне опухоли, которую диагностировали у нее год назад.

с чего всё началось

При четвертой стадии злокачественной опухоли мозга можно говорить о выживаемости, в среднем, до одного года, пояснил специалист. Напомним, ранее СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии — у актрисы на фоне прогрессирования опухоли начался отек мозга.

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