Шоу-бизнес

Российская газетаРоссийская газетаНейрохирург оценил шансы Анастасии Заворотнюк победить болезнь

Сообщается, что Заворотнюк уже более двух недель находится в больнице, а до этого проходила лечение в Польше. Тем временем "Вечерняя Москва" обратилась к эксперту с вопросом о том, каковы шансы артистки победить тяжёлый недуг, который, по данным СМИ, обнаружили у Заворотнюк.
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с чего всё началось

Нейрохирург оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление

В пятницу, 13 сентября, многие СМИ сообщили о том, что у известной актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне опухоли, которую диагностировали у нее год назад.
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Нейрохирург оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление

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Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление

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