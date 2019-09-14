Шоу-бизнес
Российская газетаНейрохирург оценил шансы Анастасии Заворотнюк победить болезнь
Сообщается, что Заворотнюк уже более двух недель находится в больнице, а до этого проходила лечение в Польше. Тем временем "Вечерняя Москва" обратилась к эксперту с вопросом о том, каковы шансы артистки победить тяжёлый недуг, который, по данным СМИ, обнаружили у Заворотнюк.
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с чего всё началось
В пятницу, 13 сентября, многие СМИ сообщили о том, что у известной актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне опухоли, которую диагностировали у нее год назад.Вечерняя Москвавчера в 12:28
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«Прогнозы неутешительные»: нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
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«Излечение невозможно»: Нейрохирург прокомментировал болезнь Анастасии Заворотнюк
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Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области
Опубликовано видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.
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Время Пресс вчера в 06:13
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Слово и Дело вчера в 21:00
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Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК 11:59
Политика
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Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в субботу, что кандидатура представителя города в Совете Федерации Валентины Матвиенко вновь будет предложена на этот пост.
Вести.Ru 08:10
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Названы полезные и вредные свойства грейпфрута
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Шоу-бизнес
Волочкова показала танец, который готовила к свадьбе Собчак
Балерина Анастасия Волочкова показала, как репетировала танец "умирающего лебедя" к свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.
РЕН ТВ 09:51
Религия
РПЦ опровергла слухи о зарплате священников в 1 млн рублей
В Русской православной церкви заявили, что слухи о зарплате ее священников в размере 1 млн рублей противоречат действительности.
Газета.Ru 14:41
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Щербакова победила на турнире в Италии, опередив Туктамышеву
Хорошие новости 14:56
Политика
Зеленский не признал поражение в пари с мэром Днепра по поводу моста
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пари с мэром Днепра Борисом Филатовым по сдаче в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр продолжается, он хочет получить выводы специальной комиссии.
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Политика
Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией
Из украинских учебников и школьной программы может исчезнуть упоминание о дружбе с Россией.
Вести.Ru 09:29
Здоровье
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Газета.Ru 08:42
Космос
На потенциально пригодной для жизни планете обнаружена вода
Ученые пришли к выводу о потенциальной пригодности небесного тела для жизни, потому что оно имеет: атмосферный слой, подходящий диапазон температуры воздуха (от 0 и до 40 градусов Цельсия) и воду в жидком состоянии.
Пятый канал 12 сентября в 00:53
Происшествия
В региональных штабах Навального идут обыски
Сторонники оппозиционера Алексея Навального сообщают о массовых обысках сразу в нескольких регионах.
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Премьер Украины предложил соединить Балтийское и Черное моря
Киевские власти намерены соединить водным путем Балтийское и Черное моря, заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES), который проходит в Киеве.
Газета.Ru 08:31
Общество
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Как ранее отмечали в Росреестре, зачастую площадь фактически используемых земельных участков превышает площадь, указанную в ЕГРН, более чем на 10% или на минимальный размер.
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Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Гаджеты
В России снизились цены на старые модели iPhone
Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ 11 сентября в 17:28
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В США из-за урагана «Дориан» пропали 2,5 тысячи человек
За все время пока ураган "Дориан" находился на Багамах пропали без вести 2,5 тысячи человек.
Газета.Ru 11 сентября в 20:52
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала Кузнецова за допинг
Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняло решение относительно будущего российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова, который сдал положительный допинг-тест во время чемпионата мира, прошедшего в мае в Словакии.
Газета.Ru 12:58
Футбол
«Спартак» проиграл «Уралу» на своем поле
Московский "Спартак" снова проиграл "Уралу" Дмитрия Парфенова.
Московский Комсомолец 11:32
Интернет
Mail.Ru Group запустил свой корпоративный мессенджер
Mail.Ru Group запустил новый мессенджер для корпоративного использования под названием Myteam.
TelecomDaily 12 сентября в 08:08
Кино
В сети появилось видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
На YouTube-канале Disney появилось видео, где актриса Анджелина Джоли предстаёт в образе Малифисенты.
Ореанда-Новости 12 сентября в 12:10
Экономика
Производители попросили поднять минимальную цену водки до 233 рублей
Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предлагает повысить минимальную розничную цену водки в следующем году.
Коммерсантъ вчера в 14:40
Политика
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК вчера в 10:10