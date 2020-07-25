Нейропсихолог назвала лакомство, заменяющее утреннюю чашку кофе

Кофейные зёрна в шоколаде бодрят, но не вызывают перенапряжения мозга и меньше вредят сердцу, чем чашка кофе по утрам. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала нейропсихолог Ирина Хвингия.