Нейропсихолог назвала лакомство, заменяющее утреннюю чашку кофе
Кофейные зёрна в шоколаде бодрят, но не вызывают перенапряжения мозга и меньше вредят сердцу, чем чашка кофе по утрам. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала нейропсихолог Ирина Хвингия.В источнике
С чего всё началось
Названа безопасная альтернатива утреннему кофе
Кофе, чай или кофейные зерна в шоколаде дают лишь временный эффект, но не заменяют полноценный отдых, так необходимый для здоровой работы мозга и всего организма.
Радио Sputnik21:00
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