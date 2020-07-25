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Клопс
Клопс

Нейропсихолог назвала лакомство, заменяющее утреннюю чашку кофе

Кофейные зёрна в шоколаде бодрят, но не вызывают перенапряжения мозга и меньше вредят сердцу, чем чашка кофе по утрам. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала нейропсихолог Ирина Хвингия.В источнике
С чего всё началось
Радио Sputnik

Названа безопасная альтернатива утреннему кофе

Кофе, чай или кофейные зерна в шоколаде дают лишь временный эффект, но не заменяют полноценный отдых, так необходимый для здоровой работы мозга и всего организма.
Радио Sputnik21:00
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Газета.Ru

Назван продукт, способный взбодрить по утрам

Газета.Ru02:23
ТК Звезда

Заряд бодрости: найдена замена утреннему кофе

ТК Звезда01:12
Радио Sputnik

Названа безопасная альтернатива утреннему кофе

Радио Sputnik21:00
Московский Комсомолец

Россиянам предложили альтернативу утреннему кофе

Московский Комсомолец00:46
Известия

Названа более полезная альтернатива утренней чашке кофе

Известия00:15
РИА Новости

Россиянам предложили альтернативу утреннему кофе

РИА Новости23:26
РЕН ТВ

Нейропсихолог назвала альтернативу утреннему кофе

РЕН ТВ01:04

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс06:51
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Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка

"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОН, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", - говорится в сообщении.
РИА Новости08:54
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Патриарх Кирилл призвал игумению Феофанию отказаться от Mercedes

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу московского Покровского монастыря игумению Феофанию (Мискину) отказаться от дорогостоящего автомобиля Mercedes Benz S-класса, сообщил в Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
РИА Новости08:02
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МИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе

Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект.
BFM.ruвчера в 14:53
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Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ruвчера в 11:51
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