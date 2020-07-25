Кофе, чай или кофейные зерна в шоколаде дают лишь временный эффект, но не заменяют полноценный отдых, так необходимый для здоровой работы мозга и всего организма.

с чего всё началось

Кофейные зёрна в шоколаде бодрят, но не вызывают перенапряжения мозга и меньше вредят сердцу, чем чашка кофе по утрам. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала нейропсихолог Ирина Хвингия.

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