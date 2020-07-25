Общество
КлопсНейропсихолог назвала лакомство, заменяющее утреннюю чашку кофе
Кофейные зёрна в шоколаде бодрят, но не вызывают перенапряжения мозга и меньше вредят сердцу, чем чашка кофе по утрам. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала нейропсихолог Ирина Хвингия.
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с чего всё началось
Кофе, чай или кофейные зерна в шоколаде дают лишь временный эффект, но не заменяют полноценный отдых, так необходимый для здоровой работы мозга и всего организма.Радио Sputnikвчера в 21:00
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Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
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Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Общество
Посольство Армении призвало соотечественников к сдержанности
Посольство Армении призвало соотечественников не поддаваться на провокации в связи с последними событиями в Москве, сообщил информированный источник в армянской диаспоре.
Московский Комсомолец 06:33
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
Футбол
Моуринью назвал себя чемпионом АПЛ и попросил медаль
Можете дать мне медаль, — цитирует Goal.com Моуринью. Португалец возглавил английскую команду в ноябре прошлого года.
ProstoProSport 04:31
Футбол
Деян Ловрен пройдёт медосмотр для «Зенита» в Лондоне
Чемпионат 05:23
Здоровье
Врач предупредила об опасности повышения температуры тела по вечерам
Романенко отметила, что у здорового человека температура может подняться на 0,4 градуса, так что если она составляет 37,5 градусов, то опасности это не представляло.
Live24 05:14
Культура
Леонид Якубович прокомментировал свой возможный уход с «Поле Чудес»
Леонид Якубович сообщил, что съёмки программы ведутся и покидать её у него в планах нет.
SM News 07:09
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Происшествия
Девять человек задержаны после драк армян и азербайджанцев в Москве
ТАСС уточняет со ссылкой на полицию, что речь идет об участниках столкновений между армянами и азербайджанцами, произошедших в Москве накануне.
РБК 05:44
Происшествия
В Ростовской области из роддома похищен новорожденный
«По данным следствия, 25 июля 2020 года примерно в 3 часа ночи из палаты родильного отделения МБУЗ ЦРБ Сальского района неустановленным в настоящее время лицом был похищен новорожденный ребёнок мужского пола», — сообщили в Следственном комитете.
RT на русском 07:05
Общество
В Алуште в дельфинарии расчленили дельфина
Газета.Ru 05:28
Космос
РКК «Энергия» нашла возможность полета на Луну без сверхтяжелой ракеты
"Техническим результатом является возможность транспортировки экипажа с помощью многоразового пилотируемого корабля между околоземной орбитальной станцией и базовой станцией (на поверхности Луны — ред.) без использования сверхтяжёлых ракет-носителей и аэродинамического торможения", — говорится в описании изобретения к патенту, опубликованному Федеральной службой по интеллектуальной собственности.
РИА Новости вчера в 20:37
Происшествия
Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым
Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся.
Российская газета 04:46
Футбол
Тухель прокомментировал травму Мбаппе в финале Кубка Франции
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Исмаилов отправил в нокаут Александра Емельяненко в третьем раунде.
ГЛАС.RU 00:26
Армия и оружие
В США оценили ущерб от пожара на десантном корабле Bonhomme Richard
Командование американских ВМС оценило размер ущерб от пожара на борту десантного корабля Bonhomme Richard.
Российская газета 23 июля в 03:10
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
Армия и оружие
МИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе
Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект.
BFM.ru вчера в 14:53
Политика
Украинские активисты поддержали акции протеста в Хабаровске
Митинги в Хабаровске привлекли внимание украинских провокаторов. Иностранные активисты призывают к отделению Хабаровского края от России.
Политическая Экспертиза вчера в 14:00
Наука
Ученые рассказали, сколько должен длиться идеальный секс
Исследователи Университета штата Пенсильвания поняли, что долгий секс не всегда может быть хорошим и может приводить к разочарованию.
ToDay News Ufa 06:52
Экономика
Доходы россиян продолжат падать после выхода из кризиса
Реальные располагаемые доходы россиян могут продолжить снижаться и после выхода из кризиса.
URA.Ru 03:43
Политика
В СЖР оценили просьбу пересмотреть лицензию RT на вещание в Британии
RT сообщил, что британский теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс обратилась к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.
РИА Новости вчера в 04:57
Экономика
Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 02:01
Экономика
В Совфеде дали оценку идее о выплате пенсионерам по 15 тыс. рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тыс. рублей в качестве поддержки.
Газета.Ru 23 июля в 03:26
Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»
Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела о реабилитации нацизма в связи с публикацией фотографий нацистов на онлайн-акции всероссийского движения «Бессмертный полк».
РБК 06:32
Политика
ЦИК поддержал порядок досрочного голосования на выборах в сентябре
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что предлагается провести досрочное голосование в течение двух предшествующих дней перед единым днем голосования 13 сентября, 11 и 12 сентября.
РИА Новости вчера в 06:37
Футбол
«Бавария» показала новую выездную форму
Евро-футбол.ру 04:59
Общество
В Петербурге задержали актеров в полицейской форме
Lenta.ru 07:17