Происшествия

ИзвестияИзвестияНейтрализованные в Екатеринбурге боевики оказались сторонниками ИГ

Боевики, которые готовили теракты в Екатеринбурге, были сторонниками запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом в четверг, 30 апреля, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
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В НАК рассказали подробности спецоперации в Екатеринбурге

РИА Новости02:36

НАК: в Екатеринбурге подозреваемые в подготовке теракта являлись сторонниками ИГ

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НАК: подозреваемые в подготовке теракта в Екатеринбурге были сторонниками ИГ

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НАК назвал готовивших теракт в Екатеринбурге сторонниками ИГ

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Уничтоженные в Екатеринбурге боевики были сторонниками ИГ

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НАК опубликовал видео операции ФСБ по ликвидации террористов в Екатеринбурге

66.ru02:31

В Екатеринбурге уничтожили боевиков «Исламского государства»

URA.Ru02:06
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Общество

В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию

Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области.
РИА Новости вчера в 19:42
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Происшествия

Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса

АиФ Иркутск вчера в 00:59
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Общество

Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков

Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 28 апреля в 11:49
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Происшествия

Скончался мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев. Об сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Вести.Ru 02:25
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Происшествия

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru 01:48
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Общество

Советника вице-губернатора Бидонько задержали по делу о взятке

В Екатеринбурге по делу о взятке задержали Владислава Русакова, советника вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько.
JustMedia 02:43
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
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Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к Балтике

РИА Новости вчера в 10:36
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Общество

Италия выходит из коронавирусного кризиса: рестораторам скоро разрешат работать, но они недовольны

Италия — страна, которая пострадала от коронавируса больше других европейских государств.
НГС.Кемерово вчера в 20:30
Общество

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 28 апреля в 13:29
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Шоу-бизнес

Влад Лисовец показал редкие фото молодой Жанны Фриске

На размещенных фото Влад и Жанна совсем еще молоды, выглядят очень стильно и красиво.
RuNews24.ru 02:38
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Футбол

Василий Уткин назвал лучшего футболиста в истории

Чемпионат вчера в 07:04
Происшествия

Дмитрий Захарченко пропал в «Кремлевском централе»

Коммерсантъ вчера в 10:19
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Политика

В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев

Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
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Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
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Здоровье

В Саратовской области 4 больных с коронавирусом находятся на ИВЛ

«Необходимо строго соблюдать режим самоизоляции, иначе рост заболеваемости отбросит Саратовскую область не на 65-е, а на первые места, чего бы не хотелось», - отметила она.
Регион 64 вчера в 12:45
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Гаджеты

Названы самый продаваемый и самый популярный смартфоны в мире

Как оказалось, в Сети больше всего зарегистрировано iPhone 7, но сейчас эта модель не является самой продаваемой на рынке.
Astera вчера в 17:36
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Общество

В Подмосковье продлили режим цифровых пропусков

Режим пропусков для передвижения на транспорте по Московской области продлили до 11 мая включительно, говорится в постановлении губернатора, опубликованном на сайте правительства Подмосковья.
РИА Новости 02:20
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Здоровье

Названы самые опасные при коронавирусе заболевания

Более 50 процентов зараженных коронавирусом страдают от одного или более хронических заболеваний.
Lenta.ru вчера в 15:18
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Общество

В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 09:28
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Общество

Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов

На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru вчера в 09:12
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Общество

Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области

Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:43
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Хоккей

Цулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»

Ранее Ламса руководил командами «Пеликанс» и «Йокерит». Цулыгин стал главным тренером «Салавата Юлаева» в начале прошлого сезона.
ProstoProSport вчера в 08:00
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Энергетика

Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE

Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель.
Коммерсантъ 28 апреля в 23:42
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Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
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Происшествия

Под Петербургом в ДТП из-за мусоровоза попали 19 автомобилей

REGNUM 02:36
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Происшествия

В Коммунарке на лечении находятся 540 пациентов

РИА Новости 01:28
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Общество

Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России высока вероятность второй волны коронавируса.
Российская газета вчера в 19:57
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Общество

Производители пива смогут выпускать антисептики

Министерство финансов России подготовило постановление, согласно которому производителям пива временно дается разрешение на выпуск спиртосодержащих антисептиков на некоммерческой основе.
Газета.Ru 01:45
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