Политика
КоммерсантъКремль признал нехватку средств для борьбы с коронавирусом в регионах
В некоторых регионах не хватает средств для борьбы с коронавирусом — аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), индивидуальных средств защиты, коечных мест, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Политика
Президент Чехии допустил открытие границ через год
Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
Газета.Ru 01:52
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Происшествия
В Башкирии женщину обвинили в покушении на убийство своих детей
Жительница Башкирии обвиняется в том, что она ножом ранила двух своих малолетних дочерей, следователи возбудили уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 08:48
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
Глава государства подчеркнул, что власти учитывают все возможные сценарии события.
BFM.ru 07:22
Армия и оружие
Пилот МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем НАТО
Ролик появился на канале Fighterbomber в Youtube. На видео МиГ-31 приближается к истребителю НАТО и приветствует его пилота.
Суть событий вчера в 09:20
Шоу-бизнес
Бари Алибасов оформил квартиру Лидии Федосеевой-Шукшиной на помощника
OAnews вчера в 10:48
Здоровье
Собянин констатировал снижение числа тяжелобольных с коронавирусом в Москве
Прирост тяжелобольных коронавирусом в Москве стабилизировался, система здравоохранения входит в плановый режим работы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Интерфакс 08:12
Общество
В Свердловской области ограничат продажу алкоголя
В Свердловской области в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции ограничат продажу алкоголя.
Российская газета 08:21
Гаджеты
Стало известно, как будет выглядеть iPhone 12
Инсайдер Йон Проссер рассекретил данные о внешнем виде грядущего iPhone, который будет представлен осенью и, вероятно, получит порядковый номер 12.
Российская газета 08:02
Происшествия
Экс-мэра Тулы Александра Прокопука отпустили на свободу
Экс-мэра Тулы Александра Прокопука отпустили на свободу Фото из архива Myslo Решение областного суда уже вступило в законную силу.
MySLO.ru 08:28
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
Энергетика
Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
Экономика
Москва направит на поддержку бизнеса 70 млрд рублей
По принятым мэром Сергеем Собяниным трем пакетам мер объем поддержки столичного бизнеса составит порядка 70 млрд руб.
Ведомости 04:47
Общество
Уволенные в эпидемию смогут получать максимум выплат по безработице
В целях реализации президентского поручения Михаил Мишустин утвердил правительственное постановление от 12 апреля 2020 г. № 485, которое предписывает назначать выплаты по безработице по верхней планке тем россиянам, которые потеряли рабочее место в период коронавирусной эпидемии.
Время Бухгалтера 07:11
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Политика
Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России
Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РБК 08:05
Здоровье
Мясников и эксперты ВЭБа предложили реформу медицины после пандемии
Авторами документа выступают глава инфоцентра по коронавирусу Александр Мясников, замдиректора Института ВЭБа Юлия Зворыкина и замдиректора Центра государственно-частного партнерства ВЭБа Владимир Сидоров.
Компания 08:24
Общество
Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
RT на русском 07:42
Политика
Мишустин: ряд регионов не освоил средства для борьбы с пандемией
Обновлено 15:35 Регионы плохо осваивают средства, выделяемые на борьбу с коронавирусом, заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
BFM.ru 08:40
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Происшествия
Ещё у 21 человека выявлен коронавирус в Липецкой области
Выздоровело — 38.За всеми новыми заболевшими наблюдают медики. В Липецкой области развернуто 280 коек для больных коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 18 апреля в 05:41
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Здоровье
В Екатеринбурге у 78 пациентов и врачей заподозрили коронавирус
RT на русском 08:13
Происшествия
Умер начальник отдела охраны общественного порядка ЗАО Москвы
Начальник отдела охраны общественного порядка управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления МВД России по Москве полковник полиции Игорь Хвенько скончался в Москве на 58-м году жизни в понедельник, 20 апреля.
Известия 06:36
Культура
Меган Маркл даст первое телеинтервью после возвращения в США
Inc-news.ru вчера в 14:34
Происшествия
Фигуранта «московского дела» Никиту Чирцова выпустили из СИЗО
Фигуранта «московского дела» Никиту Чирцова выпустили из СИЗО в Курске, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Александра Боркова.
Дождь 09:05
Общество
Охлобыстин заявил, что на Пасху ходил в храм, но ничего не нарушал
Актер и бывший священник Иван Охлобыстин подтвердил, что на Пасху ходил в храм Софии Премудрости Божией в Москве, но заявил, что ничего не нарушал.
Коммерсантъ 06:31
Общество
Вирусолог назвал срок победы над коронавирусом в России
По состоянию на 19 апреля Россия вошла в десятку стран с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом.
Петрозаводск говорит вчера в 06:35
Политика
Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса
Президенту России Владимиру Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса.
Lenta.ru 08:53