В некоторых регионах не хватает средств для борьбы с коронавирусом — аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), индивидуальных средств защиты, коечных мест, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кремль признал нехватку средств для борьбы с коронавирусом в регионах

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