Финансы

REGNUMREGNUMНекоторые банки РФ сообщили о росте покупок валюты гражданами страны

Москва, 5 июля 2020, 10:09 — REGNUM Количество покупаемой гражданами России иностранной валюты растет по ходу процесса смягчения ограничительных мер безопасности в стране, связанных с пандемией коронавируса. Это следует из данных опроса российских банков, приводимого РИА Новости.
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с чего всё началось

Спрос россиян на обмен валюты восстанавливается после смягчения ограничений из-за COVID-19

Спрос россиян на обмен валюты начал постепенно восстанавливаться на фоне смягчения ограничений по коронавирусу: большинство банков, опрошенных РИА Новости, сообщили о росте числа таких операций в мае-июне по сравнению с периодом самоизоляции.
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Россияне стали скупать валюту в предвкушении отдыха за границей

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Россияне стали покупать больше валюты после смягчения карантина

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Спрос россиян на валюту восстанавливается после смягчения режима самоизоляции

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В России начал восстанавливаться спрос на обмен валюты

АБН03 июля в 04:54

Спрос на обмен валюты восстанавливается после смягчения ограничений

Коммерсантъ03 июля в 04:04

Банки фиксируют рост среднего чека при обмене валюты

ПРАЙМ00:15
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Политика

Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США

Российская газета вчера в 23:45
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Происшествия

Просителя убежища из России застрелили в Австрии

В австрийском городе Герасдорф недалеко от Вены застрелили просителя убежища из России.
Известия вчера в 18:25
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Космос

Испытания аппарата «Луна-25» завершатся летом 2021 года

ТАСС 01:09
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Экономика

Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого

Новая программа затронет примерно 0,5 млн компаний со штатом в 1,5 млн человек.
Evo-rus.com 01:01
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Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
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Происшествия

В Москве один человек погиб в ДТП с грузовиком на МКАД

Накануне ДТП произошло на 60-м км МКАД. В аварии с участием автомобилей «Газель» и Mercedes Sprinter пострадали четыре человека.
РБК 04:31
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Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
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Общество

Москвичам дали советы о правилах поведения при встрече с диким кабаном

При встрече с дикими кабанами следует замереть и постараться не привлекать к себе внимание, так как животные не станут нападать на человека без повода.
РБК 05:04
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Происшествия

Трое рабочих погибли при обрушении перекрытий в ТЦ в Кировской области

Три человека погибли в результате обрушения в ходе строительных работ в торговом центре в городе Зуевка Кировской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 04:44
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Происшествия

Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
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Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Известия вчера в 21:16
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Политика

Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ

Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
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Армия и оружие

«В НАТО удивятся»: чем вооружат новый российский истребитель

Уничтожение целей на расстоянии нескольких сотен километров, ювелирная точность бомбовых ударов и надежно защищенная аппаратура — вместе с новейшими бомбами и ракетами авиационный комплекс пятого поколения Су-57 получит продвинутую электронику для их наведения.
РИА Новости 01:00
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Авто

Пименов назвал шесть опасных ошибок, которых стоит избегать водителям

NewInform 01:50
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Политика

Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное

Президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ в формате видеоконференции выразил мнение, что очное обучение не может быть полностью заменено на дистанционное.
Инфорос 03 июля в 13:03
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Здоровье

Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин

Кардиолог и терапевт Ирина Мурадян объяснила, какой витамин играет важную роль в профилактике заболеваний сердца и сосудов.
РИА Новости вчера в 04:59
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Армия и оружие

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Газета.Ru вчера в 17:17
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Политика

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Политика

МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле

Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
Коммерсантъ вчера в 07:14
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Общество

За сутки в Тульской области выявили 68 случаев коронавируса

За последние сутки в Тульской области зарегистрировали 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Тульская пресса вчера в 03:31
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Шоу-бизнес

Хазанов госпитализирован из-за проблем с сердцем

Ночью самочувствие актера театра и кино ухудшилось, и его доставили в больницу из-за проблем с сердцем.
Evo-rus.com вчера в 11:22
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Политика

Кравчук: Украина надеется на помощь РФ в восстановлении Донбасса

Украинский аппарат надеется, что Российская Федерация не откажет в помощи восстановления разрушенного Донбасса.
Народные новости 03 июля в 03:34
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Происшествия

Бывшего вице-премьера Дагестана обвинили в убийстве журналиста

Lenta.ru 03 июля в 03:34
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Политика

Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06
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Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

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Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
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Шоу-бизнес

Певица МакSим появилась на публике после реабилитации

Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
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Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 03 июля в 04:30
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Общество

Появилось видео с Кадыровым на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил похороны известного тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
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Общество

В России за сутки выявили свыше 6,7 тысяч новых случаев коронавируса

В Москве зарегистрировано 650 новых случаев COVID-19 за сутки, 24 смерти и 561 выздоровевший пациент.
Интерфакс 04:12
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