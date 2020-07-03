Финансы

REGNUMREGNUMНекоторые банки РФ сообщили о росте покупок валюты гражданами страны

Москва, 5 июля 2020, 10:09 — REGNUM Количество покупаемой гражданами России иностранной валюты растет по ходу процесса смягчения ограничительных мер безопасности в стране, связанных с пандемией коронавируса. Это следует из данных опроса российских банков, приводимого РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Россияне стали скупать валюту в предвкушении отдыха за границей

News.ru01:26

Спрос на обмен валюты восстанавливается после отмены режима самоизоляции

ГЛАС.RU03 июля в 05:37

Банки фиксируют рост среднего чека при обмене валюты

ПРАЙМ00:15

Россияне стали покупать больше валюты после смягчения карантина

URA.Ru00:54

В России начал восстанавливаться спрос на обмен валюты

АБН03 июля в 04:54

Спрос на обмен валюты восстанавливается после смягчения ограничений

Коммерсантъ03 июля в 04:04

Спрос россиян на валюту восстанавливается после смягчения режима самоизоляции

Российская газета03 июля в 01:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 13:28, Ашберн
Политика

В Хорватии закрылись избирательные участки на парламентских выборах

В Хорватии завершилось голосование в рамках выборов депутатов сабора (парламента) страны, избирательные участки закрылись.
RT на русском 13:11
Общество

В пригороде Вены убили критиковавшего Кадырова политэмигранта

News.ru вчера в 17:33
51
Футбол

«Уфа» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

«Уфа» сыграла вничью с «Уралом» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ 11:52
Политика

Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся «обстоятельный разговор».
Моя Москва.онлайн вчера в 02:11
24
Политика

Стрелков назвал пустым «трёпом» слова о включении Донбасса в Россию

Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков оценил слова бывшего премьер-министра ДНР Александра Бородая о том, что Донбасс может войти в состав России.
News.ru 11:23
3
Космос

Межпланетная станция «Луна-25» будет запущена в 2021 году

Финансовая газета 05:42
24
Здоровье

Опасное свойство клубники назвал диетолог

ToDay News Ufa 05:11
32
Наука

Ученые назвали оптимальный объем кислорода для хорошей работы мозга

RuNews24.ru 11:13
Шоу-бизнес

Певица МакSим появилась на публике после реабилитации

Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
Bimru.ru 04:42
8
Здоровье

Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ

Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru 04:28
2,2K
Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
378
Игры

Ремейк первой Mafia получит особое музыкальное сопровождение

ГЛАС.RU вчера в 13:07
7
Политика

Путин заявил о «мине замедленного действия» в прежних конституциях

При создании Советского Союза в Договоре 1922 года было прописано право выхода.
BFM.ru 13:11
3,8K
Политика

В Совфеде оценили последствия разработки ракетных двигателей в США

Российская газета 12:20
484
Автоспорт

Пилот Mercedes Боттас выиграл первый этап сезона «Формулы-1»

Финский гонщик Валттери Боттас из команды Mercedes стал победителем Гран-при Австрии «Формулы-1».
Коммерсантъ 11:20
Происшествия

В Подмосковье сгорел автобус, направлявшийся в Дагестан

ТАСС 11:01
5
Здоровье

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
477
Путешествия

Отели Крыма и Кубани повысили цены на 50-100% из-за закрытых границ

«В Крыму цены выросли больше, на 100%, за счет того, что на Кубани больше пятизвездочных гостиниц и конкуренция не позволяет заламывать ценник», — сообщил изданию глава сети агенств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.
Полит.ру вчера в 08:00
271
Футбол

Соболев не считает, что «Спартак» проиграл из-за судейства

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал для «Спорт-Экспресс» неожиданное поражение своей команды в домашнем матче против «Тамбова» со счетом 2:3 – при этом красно-белые дважды вели в счете, а решающий гол пропустили с пенальти.
ProstoProSport 04:45
Общество

Прокурор запросил шесть лет колонии для журналистки Прокопьевой

News.ru 03 июля в 05:17
1,2K
Шоу-бизнес

Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Иваном Телегиным

По словам врача Пелагии – Льва Рудина, который наблюдает ее на протяжении десятилетий, подобное произошло вследствие мощного стресса из-за развода с отцом ее дочери – хоккеистом Иваном Телегиным.
Live24 08:20
71
Происшествия

В Петергофе три женщины пострадали после нападения алабая

Петербургский дневник 12:53
2
Происшествия

В Москве фотомодель заявила в полицию об изнасиловании, сообщил источник

Фотомодель Дарья Фисун обратилась в полицию Пресненского района Москвы с заявлением об изнасиловании, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 13:09
Общество

Указание пола уберут из удостоверений личности в Нидерландах

Указание пола исключат из удостоверений личности в Нидерландах как "ненужное", указано в письме министра образования, культуры и науки страны Ингрид ван Энгелсховен к палате представителей.
Газета.Ru 11:08
15
Религия

Среднеуральский женский монастырь снова открыли для посещения

Екатеринбург, 4 июля 2020, 20:05 — REGNUM В Свердловской области Среднеуральский женский монастырь снова открыт для посещения паломниками и прихожанами.
REGNUM вчера в 13:05
345
Происшествия

Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области

Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС 10:11
262
Футбол

Во вратаря клуба ПФЛ во время тренировки попала молния

БИЗНЕС Online 03:13
Общество

В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам

RT на русском 06:45
31
Армия и оружие

Две ракеты выпущены из сектора Газа по Израилю

26 июня сообщалось, что две ракеты были выпущены из сектора Газа по Израилю.
RT на русском 12:47
1
Армия и оружие

Донбасс в огне: Враг наносит удары, чтобы спровоцировать катастрофу

Потеряв беспилотник, украинский каратель, неудовлетворенный результатами огневого поражения, продолжил минометный обстрел, корректируя огонь без визуального наблюдения гражданской цели.
Rusvesna.su вчера в 23:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное