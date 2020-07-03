Финансы
REGNUMНекоторые банки РФ сообщили о росте покупок валюты гражданами страны
Москва, 5 июля 2020, 10:09 — REGNUM Количество покупаемой гражданами России иностранной валюты растет по ходу процесса смягчения ограничительных мер безопасности в стране, связанных с пандемией коронавируса. Это следует из данных опроса российских банков, приводимого РИА Новости.
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Спрос россиян на валюту восстанавливается после смягчения режима самоизоляции
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