Москва, 5 июля 2020, 10:09 — REGNUM Количество покупаемой гражданами России иностранной валюты растет по ходу процесса смягчения ограничительных мер безопасности в стране, связанных с пандемией коронавируса. Это следует из данных опроса российских банков, приводимого РИА Новости.

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