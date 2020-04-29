Коронавирус
Soccer.ruИгроки и клубы АПЛ опасаются преждевременного возобновления сезона
Как отмечает источник, игроки не хотят рисковать своим здоровьем и возвращаться на стадионы до того, как ситуация станет полностью безопасной. Клубы и руководство лиги также обеспокоены тем, что власти настаивают на скором возобновлении АПЛ, чтобы отвлечь от себя критику и поднять дух населения.
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Общество
В Москве продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском вчера в 13:02
Общество
График выплаты пенсий в мае изменится
С 13 мая выплата пенсий и других соцвыплат продолжится по обычному графику.
SamRU.ru 27 апреля в 09:22
Общество
«Газпром» не планирует вывоза вахтовиков с Чаяндинского месторождения
Компания "Газпром добыча Ноябрьск", работающая на Чаяндинском месторождении в Якутии, где из-за коронавируса возникла напряженная ситуация, не планирует внеплановый вывоз рабочих с объекта, сообщили РИА Новости в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.
РИА Новости 01:57
Общество
В Китае рассказали о последствиях пандемии коронавируса
Жители КНР рассказали, что как страна возвращается к нормальному существованию после постепенного снятия ограничений.
Ореанда-Новости 01:10
Игры
The Last of Us: Part II вновь можно предзаказать в PS Store
Sony вслед за объявлением даты выхода The Last of Us: Part II возобновила сбор предварительных заказов, которые закрыли и отменили, вернув деньги, после недавнего переноса релиза.
Игромания.ру вчера в 13:03
Наука
Создан биоробот, который имитирует работу периферической нервной системы
Ученые обнаружили уникальный метод производства гибридного биоробота, когда совместили спинной мозг крысы с искусственно созданной мускульной системой, которая была разработана посредством тканевой инженерии.
Rusargument вчера в 18:46
Единоборства
Ковбой сделал признание о поединке с МакГрегором
«Дональд вышел на бой с МакГрегором, а Ковбой нет», - заявил Серроне в интервью ESPN.
FightTime.ru 02:01
Недвижимость
ЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья
За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек.
РБК 27 апреля в 08:29
Армия и оружие
В США показали прототип нового танка для сухопутных сил
В Соединенных Штатах впервые были публично показаны опытные образцы новых легких танков.
Военное дело 27 апреля в 04:01
Общество
Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете
В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях.
РБК вчера в 23:00
Политика
Путин подписал указ о новых нерабочих днях
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 6 по 8 мая. Соответствующий документ опубликован пресс-службой Кремля.
RT на русском вчера в 12:15
Общество
Александр Бастрыкин обсудил со следователями раскрытие преступлений
По мнению главы ведомства, важную роль в раскрытии самых сложных и запутанных преступлений сыграло внедрение передовой криминалистической и специальной техники.
Российская газета вчера в 12:22
Экономика
Что получат пассажиры за отмененные авиарейсы
За билеты можно получить денежную компенсацию, но авиакомпании предлагают сейчас вместо денег ваучеры на следующие поездки.
Российская газета вчера в 10:36
Кино
«Проект „Анна Николаевна“» продлили на второй сезон. Действие продолжения развернется в Москве
Известно лишь, что действие перенесется в Москву, и не все герои первого сезона вернутся в продолжении.
КиноПоиск вчера в 04:04
Политика
Путин рассказал, каким будет военный парад 9 мая
REGNUM вчера в 12:42
Шоу-бизнес
В новом клипе Тимати снялась его бывшая возлюбленная
27 апреля 2020 года состоялась премьера клипа Тимура Юнусова и Григория Лепса «С чистого листа».
SM News вчера в 04:49
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Политика
Премьер Чехии прокомментировал отношения с Россией
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прокомментировал отношения страны с Россией на фоне сообщений о якобы подготовке Москвой покушения на пражских политиков.
RT на русском 01:52
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области
В результате пожара в жилом доме в Ленинградской области погибли восемь человек, в том числе шестеро детей.
RT на русском вчера в 23:56
Здоровье
На Украине число зараженных коронавирусом перевалило за 9 тысяч — Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 9009 случаев коронавируса, 220 летальных, 864 пациента выздоровели.
Украина.ру 27 апреля в 02:32
Политика
Иван Белозерцев принял участие в совещании Владимира Путина
28 апреля 2020 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в совещании в формате видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.
Пензенская правда вчера в 14:37
Здоровье
Вице-президент США при посещении клиники не счел нужным надеть маску
Вице-президент США Майкл Пенс во время посещения клиники в штате Миннесота во вторник проигнорировал рекомендацию закрыть лицо тканевой маской, поскольку не заражен коронавирусом нового типа.
ТАСС вчера в 20:01
Политика
В России чиновников решили наказывать за хамство
Законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство и оскорбления в отношении граждан, внесут в Государственную Думу.
Lenta.ru вчера в 04:23
Общество
Турция опровергла информацию об отказе от шведского стола
Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр опроверг появившуюся информацию о том, что в стране планируют отказаться от системы обслуживания «шведский стол».
Свободная Пресса 02:02
Общество
В Саратовской области открываются химчистки и офисы микрозаймов
Список исключений, на которые не распространяется временный запрет на работу, дополнен микрофинансовыми организациями и иными юридическими лицами, имеющими право выдавать микрозаймы.
Saratovnews вчера в 14:35
Общество
МВД захотело получить доступ к банковской тайне
Министерство внутренних дел России захотело получить доступ к банковской тайне для того, чтобы эффективнее противодействовать преступлениям в кредитных организациях.
Lenta.ru вчера в 21:07
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE
Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Шоу-бизнес
Эмма Уотсон встречается с бывшим продавцом марихуаны
В 2014 году, во время учебы в Оксфорде, у Уотсон был роман с регбистом из университетской команды Мэттом Дженни, в 2016-17-м – с программистом из Силиконовой долины Уильямом Найтом, затем Эмма сделала исключение для актера Корда Оверстрита (они встречались в 2017 году), в 2018-м общалась с нью-йоркским бизнесменом Бренданом Уоллесом.
ИА InterMedia 27 апреля в 14:50