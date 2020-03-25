Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании. «Речь идёт о поездах, у которых есть альтернатива на данном маршруте», — заявили в РЖД.
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РЖД из-за коронавируса отменят ряд поездов в России

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