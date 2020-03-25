Коронавирус
RT на русскомРЖД отменяет курсирование ряда поездов в России
РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании. «Речь идёт о поездах, у которых есть альтернатива на данном маршруте», — заявили в РЖД.
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Общество
Кабмин представит перечень ограничений по работе ТЦ из-за коронавируса
Кабинет министров представит 25 марта перечень с рекомендациями для регионов по ограничениям работы торговых центров в связи с ситуацией распространения коронавирусной инфекции, передает ТАСС со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.
Единоборства
Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок
24 марта российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой экс-чемпиона Bellator в средней весовой категории Александра Шлеменко.
Общество
В России приравняют к терроризму умышленное заражение коронавирусом
Умышленное заражение коронавирусом приравняют к терроризму в России, заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Хоккей
КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
Происшествия
Дело возбудили по факту пожара с семью погибшими в Пензенской области
В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли семь человек.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России
В 20 регионах России за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19.
Политика
Ситуация с коронавирусом находится под контролем, заявил Патрушев
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заверил, что ситуация с распространением коронавируса в России находится под контролем, власть действует слаженно и эффективно.
Общество
Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей
Происшествия
В Петербурге вылечились от коронавируса еще три человека
В Санкт-Петербурге еще три пациента вылечились от коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на городской оперативный штаб.
Общество
В Китае пассажир автобуса умер от «мышиного вируса»
Общество
Тесты на коронавирус начнут проводить в частных лабораториях
Правительство решило привлечь крупные частные лаборатории к проведению тестов на наличие коронавируса COVID-19.
Общество
У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких
Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
Наука
Связь нашли между гипертонией и коронавирусом
Коронавирус наибольшую опасность представляет для людей, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, заключили ученые.
Энергетика
Белоруссия раскрыла детали поставок нефти из России
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что российские нефтяные компании будут поставлять нефть в Белоруссию без премии.
Авто
Появились первые изображения нового Renault Sandero
Популярный бюджетный хэтчбек Renault Sandero ждет обновление – прототипы модели нового поколения активно тестируют в Европе.
Общество
Число заболевших коронавирусом в Германии превысило 31 тысячу
Более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Германии за последние сутки, передает Reuters со ссылкой на статистику Института здоровья RKI.
Происшествия
Житель Кузбасса предлагал услуги по запугиванию коронавирусом
Фитнес-тренер из Новокузнецка за 50 тысяч рублей предлагал предпринимателям услуги по запугиванию конкурентов заражением коронавирусом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
Футбол
Месси пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выделил 1 миллион евро на борьбу с пандемией коронавируса.
Общество
В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса
Активность распространения коронавирусной инфекции COVID-19 снизится с изменением сезона.
Экономика
Moody`s оценило устойчивость России к внешним шокам
Эксперты агентства Moody’s высказали мнение, что Россия все-таки более устойчива к внешним шокам, чем большинство стран-экспортеров нефти.
Политика
Порошенко требует от Зеленского отказаться от совета с РФ по Донбассу
Экс-президент Украины и депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Петр Порошенко требует от украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от создания консультационного совета по Донбассу, документ о котором планируют подписать сегодня.
Политика
Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ, прикрываясь которыми активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на военные объекты.
Армия и оружие
Киевский снайпер ранил представителя ДНР в СЦКК
Политика
Матвиенко проинформировала Путина о дефиците масок и антисептиков
Спикер подчеркнула, что в результате этих мер положение с масками и антисептиками уже улучшилось.
Политика
Совфед освободил Коржинека от должности замгенпрокурора РФ
Москва, 25 марта 2020, 11:04 — REGNUM Совфед освободил от должности заместителя генерального прокурора РФ Леонида Коржинека, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
Политика
Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17
Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.