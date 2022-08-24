Российские банки начали предлагать «повышенные» ставки по вкладам, хотя средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 банках в первую декаду августа опустилась до 6,8%. «Промоставки» (от 7%) встречаются в Сбербанке.
Украина может потерять весь юг и левобережье Днепра в случае затягивания конфликта из-за увеличения военной помощи Вашингтона, написал бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в статье для American Conservative.
Мошенники на фоне роста заболевания коронавирусом могут снова вернуться к использованию старых легенд обмана, связанных с COVID, сообщил в интервью РИА Новости глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.