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Некоторые российские банки начали предлагать временные повышенные ставки по вкладам

Крупные российские банки решили запустить временные предложения по вкладам, где ставка будет повышенной.
Газета.Ru
Российские банки начали предлагать «повышенные» ставки по вкладам, хотя средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 банках в первую декаду августа опустилась до 6,8%. «Промоставки» (от 7%) встречаются в Сбербанке.
Коммерсантъ
ХКФ-банк предлагает 8,75%, в Совкомбанке состоятельным клиентам дают 8,7% годовых.
Коммерсантъ
Эксперты, опрошенные изданием, пояснили, что повышенные ставки по вкладам нужны финансовым организациям, чтобы собрать ликвидность в преддверии роста кредитования в сентябре.
66.ru

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Некоторые российские банки начали предлагать временные повышенные ставки по вкладам
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