Коронавирус
Газета.RuНекоторые российские компании смогут полгода работать без лицензии
Российские власти на полгода освободят от необходимости продлевать лицензию некоторые компании, пишет "Интерфакс" со ссылкой на знакомый с проектом постановления источник.
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с чего всё началось
Российские власти готовят ряд новых регуляторных послаблений, призванных помочь борьбе с распространением коронавируса и последствиями пандемии для экономики. В частности, компании ряда отраслей могут получить возможность продолжать деятельность даже после истечения срока действия лицензии.Интерфаксвчера в 15:31
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Общество
В Петербурге закроют фитнес-центры, бассейны и фудкорты из-за вируса
В Санкт-Петербурге с 26 марта из-за распространения коронавируса закроют все фитнес-центры, бассейны и фудкорты в торговых центрах.
Общество
МИД призвал застрявших за рубежом россиян немедленно сообщить о себе
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Экономика
ФРС США объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики
Торги на американских биржах все равно открылись снижением основных индексов на 0,7–1,7%, несмотря на масштабные стимулы ФРС.
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В Роспотребнадзоре заявили об иммунитете к коронавирусу у переболевших
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что у тех, кто уже переболел COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию.
Политика
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Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Общество
Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Политика
Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае
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Происшествия
В Калининграде полицейские нашли пятерых нарушителей карантина
В Калининградской области полиция привлекла к административной ответственности пятерых нарушителей карантинного режима.
Экономика
Рокетбанк прекратит существование
Планируется, что Рокетбанк прекратит существование к концу 2020 года.
Спорт
Премьер-министр Японии объявил о переносе летней Олимпиады
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о переносе летних олимпийских игр в Токио, которые должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 г, сообщает Guardian.
Общество
В Москве 20 человек с подозрением на коронавирус попали в реанимацию
В реанимационном отделении московского научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского находятся 20 пациентов с подозрением на новый вид коронавирусной инфекции - все они в условно тяжелом состоянии, еще двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Экономика
Российские аэропорты предупредили Мишустина о возможном банкротстве
Российские аэропорты предупредили премьер-министра РФ Михаила Мишустина о риске банкротства из-за ситуации с коронавирусом.
Культура
В Великобритании покажут сериал о Путине
Космос
Астрономы нанесли на карту ближайшие межзвездные облака
Происшествия
В Волгограде после убийства полицейского на КПП завели дело
В Волгограде следователи возбудили дело об убийстве старшего сержанта полиции. Об этом сообщает областной СУСК России.
Происшествия
В Татарстане выявили новый случай коронавируса
Новый случай заражения коронавирусом выявлен у жительницы Татарстана, вернувшейся из Аргентины транзитом через Москву, она чувствует себя хорошо, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Политика
Рейтинг Джонсона достиг максимума после введения карантина
Опрос YouGov проводился 23 марта — после оглашения Джонсоном списка карантинных мер. Карантин будет действовать по меньшей мере три недели.
Общество
В России выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией
За последние сутки в России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 28 — в Москве, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с болезнью.
Здоровье
Как делают анализы на коронавирус в Екатеринбурге
В Екатеринбурге в лаборатории Роспотребнадзора рассказали, как делают анализы для выявления коронавирусной инфекции.
Происшествия
Московский салон красоты сдал полиции вернувшуюся из Италии клиентку
Московский салон красоты сдал полиции клиентку, которая вернулась из Италии и пришла на маникюр.
Общество
В Крыму еще шесть человек заболели коронавирусом
Еще двое вернулись из Литвы и Бельгии, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Общество
В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
Происшествия
ГП сообщила об экстрадиции из Польши совладельца «Зимней вишни»
Польша по запросу России экстрадировала Вячеслава Вишневского, директора компании «Кемеровский Кондитерский Комбинат» совладельца кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», где произошел пожар в 2018 году.
Политика
Иванов ответил на утверждения о партнерстве спецслужб СССР и Германии
Выступая на презентации, Иванов отметил, что сих пор продолжаются "грязные инсинуации" на тему сотрудничества спецслужб СССР и гитлеровской Германии.
Общество
В Тульской области введут новые ограничения из-за коронавируса
В Тульской области введут новые ограничения из-за коронавируса, которые вступят в силу 25 марта в 00:00.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Здоровье
В Чехии нашли препарат, помогающий излечиться от коронавируса
Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех назвал препарат, который помогает больным коронавирусом излечиться от опасного недуга.