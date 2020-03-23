Российские власти готовят ряд новых регуляторных послаблений, призванных помочь борьбе с распространением коронавируса и последствиями пандемии для экономики. В частности, компании ряда отраслей могут получить возможность продолжать деятельность даже после истечения срока действия лицензии.

с чего всё началось

Российские власти на полгода освободят от необходимости продлевать лицензию некоторые компании, пишет "Интерфакс" со ссылкой на знакомый с проектом постановления источник.

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