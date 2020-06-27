Общество

Газета.RuГазета.RuНекоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360". Так, в Москве вырастет плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду, а также канализацию.
Читать в источнике
Комментировать387
с чего всё началось

Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.
Телеканал 360°вчера в 02:00

Подробнее о событии

Вопрос, как выжить. В Госдуме оценили повышение тарифов ЖКХ с 1 июля

Национальная служба новостейвчера в 14:53

Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

Газета.Ruвчера в 08:37

В Бурятии с 1 июля подорожают услуги ЖКХ

Московский Комсомолец Улан-Удэ26 июня в 23:30

Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

Телеканал 360°вчера в 02:00

В Бурятии с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Байкал Медиа Консалтинг27 июня в 01:00

Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля

Говорит Москвавчера в 04:08

В России изменятся тарифы ЖКХ

Дагестанская правда26 июня в 19:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 01:53, Ашберн
Кино

Актер Marvel обвинил создателей фильма «Черная пантера» в расизме

Evo-rus.com вчера в 06:31
233
Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
404
Культура

Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала

Lenta.ru вчера в 16:25
235
Политика

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
180
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
2,2K
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия вчера в 05:15
1K
Общество

В Японии из-за оползней могут эвакуировать свыше 70 тысяч человек

Более 70 тысяч человек в Японии готовятся к эвакуации из-за угрозы оползней. Такие рекомендации от властей получили жители города Кагосима.
Российская газета вчера в 22:23
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 30 июня.
RT на русском 01:18
23
Транспорт

На Крымском мосту запускают движение грузовых поездов

Симферополь, 30 июня 2020, 01:05 — REGNUM Два первых грузовых поезда проследуют из Краснодарского края в Крым 30 июня, после торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста, сообщили в информационном центре «Крымский мост».
REGNUM вчера в 18:05
66
Политика

Дуда набрал в первом туре выборов президента Польши 43,5%

Действующий президент Польши Анджей Дуда получил в первом туре 43,5% голосов, на втором месте кандидат от крупнейшей в республике оппозиционной партии "Гражданская платформа", мэр Варшавы Рафал Тшасковский, набравший 30,46% голосов.
ТАСС 00:36
175
Происшествия

Экс-президента Киргизии перевели из СИЗО в больницу из-за пневмонии

У бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, приговорённого к 11 годам лишения свободы, диагностировали двухстороннюю пневмонию.
RT на русском 00:53
2
Общество

Глава Минпросвещения РФ назвал дату начала учебного года

Известия вчера в 22:24
157
Армия и оружие

«До Москвы точно достанет»: что американцы хотят установить в Европе

Издание утверждает, что на недавнем собрании министры обороны стран НАТО приняли новый подход к ядерному сдерживанию и европейские союзники США готовы разместить у себя ракеты средней дальности.
РИА Новости 28 июня в 01:00
8
Космос

Эксперт: Кремль готовится к параду планет

Какие последствия принес последний парад планет, а также как готовится к нему Кремль, рассказал политолог Илья Гращенков, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru 27 июня в 21:00
7
Общество

Три прототипа российской вакцины от COVID-19 оказались эффективны

Три прототипа российской вакцины от коронавируса успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ и показали эффективность.
Lenta.ru 00:12
27
Шоу-бизнес

Шнуров написал стих о нападении на Собчак в монастыре

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на нападение на журналистку Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, в котором находится скандально известный схиигумен Сергий (Николай Романов).
URA.Ru 28 июня в 09:10
104
Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
3,8K
Гаджеты

TikTok «попался» за сбором персональных данных пользователей

Группа исследователей сделала вывод о том, что развлекательный TikTok больше похож на «службу сбора персональных данных».
RuNews24.ru 27 июня в 04:58
Политика

Крым отказался просить Зеленского возобновить подачу воды

Хотя у президента Украины Владимира Зеленского есть возможность принять решение о возобновлении подачи воды в Крым, жители полуострова не будут просить его об этом.
Газета.Ru 28 июня в 09:09
487
Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
433
Авто

Эксперты назвали автомобили с худшими двигателями

Новые автомобили вчера в 23:14
13
Экономика

Площадь новых офисов в крупных городах в 2020 году сократится на 30%

По прогнозу компании, из-за пандемии коронавируса и общего экономического спада объем нового офисного предложения по итогам 2020 года в крупных региональных городах составит около 46,2 тыс. кв. м. Это на 31% меньше, чем было построено в 2019 году.
Коммерсантъ 00:40
Шоу-бизнес

Принцу Гарри было стыдно за новость о беременности Меган Маркл

Экспресс газета 01:38
Политика

Лидеры России и Белоруссии откроют мемориал под Ржевом

Вести.Ru вчера в 23:05
129
Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор вчера в 06:56
91
Общество

Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле

Организаторы поездок не рассчитывают на возобновление международного туризма. Российские туроператоры отменили июльские туры за границу.
Piter.tv 27 июня в 12:20
1,3K
Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
484
Здоровье

Оренбуржье получило 20 новых реанимобилей с ИВЛ

Газета Оренбуржье вчера в 10:39
2
Происшествия

Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа

РИА Новости вчера в 17:59
258
Общество

На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе

Власти американского города Ситка в штате Аляска в июле или августе рассмотрят вопрос о судьбе памятника Александру Баранову, правителю русских поселений в Северной Америке, сообщил РИА Новости мэр города Гэри Пэкстон.
РИА Новости вчера в 23:15
403
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное