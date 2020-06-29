Общество

Газета.RuГазета.RuНекоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360". Так, в Москве вырастет плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду, а также канализацию.
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с чего всё началось

Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.
Телеканал 360°вчера в 02:00

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Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

Телеканал 360°вчера в 02:00

Платить придется: В РФ повышаются тарифы ЖКХ, несмотря на коронавирус

Национальная служба новостей02:12

Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

Газета.Ruвчера в 08:37

Максимальным рост тарифов на услуги ЖКХ будет в республиках СКФО

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В Бурятии с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Байкал Медиа Консалтинг27 июня в 01:00

С 1 июля в Новосибирской области тарифы на ЖКХ вырастут почти на 6%

Infopro5426 июня в 21:58

В России изменятся тарифы ЖКХ

Дагестанская правда26 июня в 19:47
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Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
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ТАСС 04:48
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Политика

В сенате США предложили выкупить С-400 у Турции

Газета.Ru 04:11
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Культура

Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI

Газета.Ru 02:53
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Общество

Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing

Норвежская авиакомпания Norwegian Air аннулировала заказ на 92 самолета Boeing 737 MAX и пять Boeing 787 Dreamliner.
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Общество

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Обязательная самоизоляция для приезжающих из других регионов России, введенная ранее в Ростовской области из-за коронавируса, отменена, сообщает во вторник правительство региона.
РИА Новости 06:01
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Шоу-бизнес

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Известия 04:47
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Общество

Воробьев сообщил об открытии детских садов в Подмосковье с 6 июля

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Умер актер и хореограф Максим Парфенов

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В Югре за сутки выявлено 279 новых носителей коронавируса

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Поведение балерины Анастасии Волочковой в нижегородском селе Дивеево во время беседы с полицейскими может стать основанием для возбуждения уголовного дела.
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Путин подписал указ о призыве на военные сборы

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А у нас и так уже у мужчин не очень-то хорошее качество спермы", - сказала она на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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Три российских прототипа вакцины от COVID-19 показали эффективность

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Игры

В июле подписчики PS Plus получат три бесплатных игры

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Пентагон заявил, что подтверждений данным о «сговоре» РФ и талибов нет

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Проценко опроверг сообщения о брошенных возле больницы медкартах

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США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
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