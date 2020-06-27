Общество

Газета.RuГазета.RuНекоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360". Так, в Москве вырастет плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду, а также канализацию.
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Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.
Телеканал 360°вчера в 02:00

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Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

Телеканал 360°вчера в 02:00

Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

Газета.Ruвчера в 08:37

Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля

Говорит Москвавчера в 04:08

Вопрос, как выжить. В Госдуме оценили повышение тарифов ЖКХ с 1 июля

Национальная служба новостейвчера в 14:53

В Бурятии с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Байкал Медиа Консалтинг27 июня в 01:00

В Бурятии с 1 июля подорожают услуги ЖКХ

Московский Комсомолец Улан-Удэ26 июня в 23:30

В России изменятся тарифы ЖКХ

Дагестанская правда26 июня в 19:47
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Общество

Глава Минпросвещения РФ назвал дату начала учебного года

Новый учебный год в российских школах начнется в обычном режиме 1 сентября, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в понедельник, 29 июня.
Известия вчера в 22:24
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
3,8K
Футбол

«ПСЖ» продлил контракты с тремя игроками

LiveResult.Ru вчера в 14:37
Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
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Политика

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Два новых правила Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, которые еще больше ограничивают потенциальный экспорт чувствительных технологий в Россию, Китай и Венесуэлу вступили в силу в понедельник, 29 июня.
Известия вчера в 19:26
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Экономика

Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости вчера в 03:07
1,4K
Политика

Дуда набрал в первом туре выборов президента Польши 43,5%

Действующий президент Польши Анджей Дуда получил в первом туре 43,5% голосов, на втором месте кандидат от крупнейшей в республике оппозиционной партии "Гражданская платформа", мэр Варшавы Рафал Тшасковский, набравший 30,46% голосов.
ТАСС 00:36
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Политика

Китай введет визовые санкции против США

Власти Китая готовят новые санкции в ответ на политику США, которые приняли пакет ограничений из-за закона о безопасности в Гонконге.
Деловое.ТВ вчера в 04:54
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
2,2K
Происшествия

В Новосибирской области скончалось уже 96 пациентов с коронавирусом

Всего на территории Новосибирской области официально зарегистрировано 5 985 пациентов с коронавирусом (включая 362 ребёнка), 3 496 человек выписаны.
REGNUM 00:09
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Политика

Россию включили в пятерку потенциальных стран-лидеров в мире

В число лидеров, по мнению эксперта, помимо России выходят Китай и Индия. Однако РФ занимает только четвертое место в списке.
Газета.Ru вчера в 14:17
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Общество

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com вчера в 04:06
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Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк пострадала в московском салоне красоты

Как выяснилось, дочь актрисы решилась сменить прическу и обратилась к специалистам в дорогой салон.
Версия.Инфо вчера в 02:36
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Шоу-бизнес

Яна Рудковская показала своего 18-летнего сына-именинника

Известный продюсер Яна Рудковская воспитывает троих детей. 28 июня у ее сына Николая был день рождения.
Летидор вчера в 07:00
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Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
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Общество

Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус имеет ряд странностей, которые стали заметны благодаря тесной борьбе с ним.
Газета.Ru вчера в 15:16
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Армия и оружие

Пентагон заявил об отсутствии подтверждений данным о России и талибах

Пентагон не располагает фактами, подтверждающими опубликованную в газете The New York Times информацию о приписываемой России причастности к атакам радикального движения «Талибан»* на американских военных, заявил официальный представитель ведомства Джонатан Хоффман.
RT на русском 00:17
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 июня

В Москве от коронавируса за прошлые сутки умерли 35 человек. Это максимальное количество умерших за сутки с 19 июня.
РБК 01:02
Гаджеты

Смартфон Honor 9A уже доступен в России

Бренд Honor начинает европейские продажи смартфона Honor 9A, который доступен по цене 150 евро.
iXBT.com вчера в 23:04
Общество

У жителей России началась сокращенная рабочая неделя

Начавшаяся рабочая неделя для жителей России окажется сокращенной из-за объявления нерабочим днем 1 июля.
Татар-информ 28 июня в 23:40
1K
Политика

Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

По их данным, американский лидер называл канцлера Германии Ангелу Меркель глупой и обвинял ее в том, что она находится под влиянием России.
Lenta.ru вчера в 21:52
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Политика

В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

РБК вчера в 20:06
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Транспорт

На Крымском мосту запускают движение грузовых поездов

Симферополь, 30 июня 2020, 01:05 — REGNUM Два первых грузовых поезда проследуют из Краснодарского края в Крым 30 июня, после торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста, сообщили в информационном центре «Крымский мост».
REGNUM вчера в 18:05
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Культура

Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI

Российская газета вчера в 17:19
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Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
1,5K
Армия и оружие

В ОСК заявили о готовности создать серию эсминцев проекта «Лидер»

Руководители корпорации еще в конце прошедшего года заявляли о готовности заняться сооружением новых ракетных атомных эсминцев для нужд армии России.
Актуальные Новости 00:49
4
Происшествия

Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа

РИА Новости вчера в 17:59
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Происшествия

В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник

Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 17:23
37
Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости вчера в 12:25
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Общество

Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле

Организаторы поездок не рассчитывают на возобновление международного туризма. Российские туроператоры отменили июльские туры за границу.
Piter.tv 27 июня в 12:20
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