Общество

Газета.RuГазета.RuНекоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360". Так, в Москве вырастет плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду, а также канализацию.
Читать в источнике
Комментировать461
с чего всё началось

Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.
Телеканал 360°вчера в 02:00

Подробнее о событии

Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

Телеканал 360°вчера в 02:00

Максимальным рост тарифов на услуги ЖКХ будет в республиках СКФО

Московский Комсомолец03:02

Платить придется: В РФ повышаются тарифы ЖКХ несмотря на коронавирус

Национальная служба новостей02:12

Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

Газета.Ruвчера в 08:37

Что изменится в жизни россиян с 1 июля: рост коммуналки и умные счетчики

РБК02:19

Граждан ждут дополнительные финансовые расходы с 1 июля

Primpress.ru28 июня в 16:00

С 1 июля в Новосибирской области тарифы на ЖКХ вырастут почти на 6%

Infopro5426 июня в 21:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7245 источников, обновлено в 03:25, Ашберн
Происшествия

ФСБ задержала готовившего теракт во Владикавказе сторонника ИГ

Во Владикавказе ФСБ задержала сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Lenta.ru 02:46
249
Политика

В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

РБК вчера в 20:06
715
Культура

Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме

Актриса снялась в эротической сцене картины "Китобой" Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ 02:49
224
Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
443
Транспорт

По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
79
Происшествия

В Приангарье трое рабочих погибли при ремонте очистных сооружений

Трое работников управляющей компании погибли во время проведения ремонтных работ на территории очистных сооружений в городе Вихоревка Иркутской области.
ТАСС 01:35
8
Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

Деловое.ТВ вчера в 02:55
1,8K
Экономика

Мишустин сообщил о расширении льготной ипотеки для россиян

Президент России Владимир Путин 23 июня выступил с предложением распространить льготную ипотеку в 6,5% годовых на покупку квартир стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 12 млн.
Известия вчера в 05:30
36
Происшествия

Суд Екатеринбурга отпустил из-под ареста экс-полицейских, подозреваемых в изнасиловании

Znak.com 03:04
4
Происшествия

Обвиняемого в РФ в контрабанде наркотиков американца вывезли в США

Посольство США эвакуировало Гейлена Грандстаффа, обвиняемого в России в контрабанде психотропных веществ под видом покупки в интернете бытовой химии.
Москва 24 вчера в 23:50
10
Общество

Три российских прототипа вакцины от COVID-19 показали эффективность

Уже три прототипа вакцины от COVID-19 успешно прошли испытания.
Российская газета 02:21
120
Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
3,9K
Спорт

Valve продлила срок продажи Battle Level Bundle

Cyber.sports.ru 03:10
Общество

В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников

В России в «нерабочий период» из-за пандемии COVID-19 сократили 680 тысяч работников.
BFM.ru вчера в 23:54
369
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк пострадала в московском салоне красоты

Дочь актрисы рассказала в Instagram, что захотела сменить прическу и отправилась в дорогой салон.
Evo-rus.com 01:12
39
Культура

Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI

Газета.Ru 02:53
286
Общество

Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%

Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
РИА Новости 02:02
6
Армия и оружие

С 2014 года на Украине дезертировали почти 7 тысяч военнослужащих

Новостной фронт вчера в 11:05
Политика

Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился

Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
Русская Планета вчера в 06:20
205
Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
371
Общество

В Москве семья обнаружила, что за неё уже проголосовали по поправкам к конституции

Всё случилось на избирательном участке 1403 в районе Лефортово. Туда пришли двое супругов, но проголосовать им не удалось.
Эхо Москвы 01:00
Происшествия

На руднике «Алросы» в Якутии произошел пожар

Ведомости 02:45
Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
643
Общество

В Югре за сутки коронавирусом заболели 277 человек

В Югре за сутки, на 29 июня, зарегистрировано 277 новых случаев коронавируса в 18 муниципалитетах.
Вестник вчера в 03:30
215
Наука

Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае

Новый тип свиного гриппа выявили ученые из Китая.
Соловей.Инфо 02:33
50
Шоу-бизнес

Виктор Коклюшкин заявил, что Брухунова не подходит Петросяну

По словам коллеги Петросяна, Брухунова не подходит именитому артисту.
iReactor вчера в 10:29
12
Экономика

Минфин РФ планирует урезать финансирование нацпроектов

Как пояснили изданию в пресс-службе Минфина, основным фактором, который обусловил уменьшение финансирования данного нацпроекта, стало уточнение прогнозируемого количества обращений граждан за материнским капиталом.
REGNUM вчера в 02:10
24
Политика

Парламент Китая принял закон о нацбезопасности в Гонконге

Законопроект о национальной безопасности в Гонконге одобрен высшим законодательным органом КНР — Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей.
Коммерсантъ вчера в 23:27
4
Шоу-бизнес

Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл в честь дня рождения

Певец отпраздновал праздник единственного сына Мартина в компании звёзд и их детей Российский эстрадный певец и продюсер Филипп Киркоров устроил большой детский праздник в честь восьмого дня рождения сына Мартина.
Inc-news.ru 00:39
6
Общество

В России продлили выдачу карт «Мир» для выплаты детских пособий

Переход на выплаты детских пособий через карту "Мир" продлен до 1 октября текущего года, следует из постановления правительства.
РИА Новости вчера в 05:48
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное