Общество
Газета.RuНекоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля
С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360". Так, в Москве вырастет плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду, а также канализацию.
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с чего всё началось
В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.Телеканал 360°вчера в 02:00
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Платить придется: В РФ повышаются тарифы ЖКХ несмотря на коронавирус
Национальная служба новостей02:12
Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления
Телеканал 360°вчера в 02:00
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REGNUM вчера в 06:23
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Фотограф опубликовал в личном микроблоге пост, где сообщил, что больше не живет с супругой, но при этом они сохранили хорошие отношения и продолжают с любовью заботиться о их детях.
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Шоу-бизнес
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A post shared by Sasha Zvereva (@sashazvereva) on Jun 1, 2020 at 11:08pm PDT Для экс-солистки группы «Демо» этот ребенок стал уже четвертым.
MedikForum.ru вчера в 11:36
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Шнуров посвятил матерный стих нападению на Собчак в монастыре
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал матерное стихотворение, которое посвятил нападению на телеведущую Ксению Собчак и ее съемочную команду в монастыре в Екатеринбурге.
Peterburg2.ru 28 июня в 08:47
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Компания Apple начнет продажу своей новой линейки iPhone 12 без зарядных устройств и наушников.
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Стоит сразу отметить, что новый ГОСТ не затронет автомобили, ввезённые в нашу страну до 1 июля текущего года.
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В Иркутской области, где растет число больных COVID-19 и эпидситуация усложняется, необходимо соблюдать строгие ограничения, заявил в интервью РИА Новости врио главы региона Игорь Кобзев.
РИА Новости 02:25