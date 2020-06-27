Общество

Газета.RuГазета.RuНекоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360". Так, в Москве вырастет плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду, а также канализацию.
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Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.
Телеканал 360°вчера в 02:00

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В Бурятии с 1 июля подорожают услуги ЖКХ

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Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

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Культура

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Певец отпраздновал праздник единственного сына Мартина в компании звёзд и их детей Российский эстрадный певец и продюсер Филипп Киркоров устроил большой детский праздник в честь восьмого дня рождения сына Мартина.
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
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Музыка

Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube

Сеул, 29 июня 2020, 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink.
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Шоу-бизнес

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Шоу-бизнес

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Шоу-бизнес

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A post shared by Sasha Zvereva (@sashazvereva) on Jun 1, 2020 at 11:08pm PDT Для экс-солистки группы «Демо» этот ребенок стал уже четвертым.
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Общество

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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

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РИА Новости 28 июня в 18:20
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Шоу-бизнес

Шнуров посвятил матерный стих нападению на Собчак в монастыре

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал матерное стихотворение, которое посвятил нападению на телеведущую Ксению Собчак и ее съемочную команду в монастыре в Екатеринбурге.
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Культура

Актер Саша Барон Коэн разыграл на митинге сторонников Трампа

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Шоу-бизнес

Объявившая о разводе с Харламовым Асмус начала приводить себя в форму

Популярная российская актриса Кристина Асмус заявила, что начала себя приводить в форму перед разводом с юмористом гариком Харламовым.
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Шоу-бизнес

Экстремально похудевшая Адель показала стройную фигуру в старом платье

После громкого развода с экс-супругом Саймоном Конекки популярная певица Адель похудела на 45 килограммов.
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«Вектор» анонсировал начало клинических испытаний вакцины от COVID-19

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Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой

Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
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Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%

Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
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Культура

Вышел новый трейлер мультфильма «Душа» от Pixar

Студия Pixar опубликовала трейлер нового мультипликационного фильма «Душа». Режиссёрами выступили Пит Доктер и Кемп Пауэрс.
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Общество

В Иркутской области оценили ситуацию с COVID-19

В Иркутской области, где растет число больных COVID-19 и эпидситуация усложняется, необходимо соблюдать строгие ограничения, заявил в интервью РИА Новости врио главы региона Игорь Кобзев.
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