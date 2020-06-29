Общество
Газета.RuНекоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля
С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360". Так, в Москве вырастет плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду, а также канализацию.
Читать в источнике
Оценить831
с чего всё началось
В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.Телеканал 360°вчера в 02:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления
Телеканал 360°вчера в 02:00
Платить придется: В РФ повышаются тарифы ЖКХ, несмотря на коронавирус
Национальная служба новостей02:12
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
Культура
Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI
Газета.Ru 02:53
Политика
Меркель призвала страны ЕС задуматься о мире без лидерства США
Канцлер Германии Ангела меркель заявила, что европейские страны должны всерьез задуматься над новой реальностью, в которой США могут не стремиться быть мировым лидером.
Страна Советов on-line вчера в 13:31
Шоу-бизнес
Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом
Певица Анита Цой госпитализирована с коронавирусной инфекцией в одну из московских городских больниц, сообщило «РИА Новости» во вторник, 30 июня, со ссылкой на пресс-секретаря артистки Анну Кружель.
Известия 04:47
Здоровье
Гинеколог предупредила об опасности коронавируса для мужчин
А у нас и так уже у мужчин не очень-то хорошее качество спермы", - сказала она на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 04:22
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
Происшествия
Перевозивший туристов автобус сгорел по дороге на ладожские шхеры
Сегодня около 10 часов утра в Ленинградской области вспыхнул автобус, который вез группу туристов на экскурсию на ладожские шхеры.
Петрозаводск говорит 04:04
Футбол
«Динамо» разрешили сыграть с «Сочи» в РПЛ основным составом
Московское "Динамо" получило разрешение от Роспотребнадзора на участие основной команды в выездном матче 25-го тура чемпионата России по футболу против "Сочи", сообщается на странице "бело-голубых" в Twitter.
Российская газета 04:37
Общество
Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале
Деловое.ТВ вчера в 02:55
Происшествия
Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в аэропорту Ижевска
Завьяловский районный суд Ижевска оштрафовал экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тысячи рублей по административному делу о хулиганстве в аэропорту, сообщили РИА Новости в пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.
РИА Новости 04:28
Общество
Бюллетени на одном из участков в Москве признают недействительными
Позже штаб направил в городской избирком письмо с рекомендацией признать бюллетени из сейф-пакета, где находился бюллетень избирателя, недействительными, а также рассмотреть вопрос об ответственности председателя и секретаря комиссии.
РИА Новости вчера в 17:03
Общество
В России выявлено 6693 новых случая коронавируса
За последние сутки в России выявлено 6 693 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 30,2% не имели клинических проявлений болезни.
Российская газета 03:30
Политика
Прокурор по делу MH17 представил доказательства запуска «Бука»
Отмечается, что после произведенного запуска ракеты ополченцы Донбасса посчитали, что сбили военный самолет Украины.
Evo-rus.com вчера в 07:04
Игры
NVIDIA показала новые скриншоты Cyberpunk 2077 с технологией RTX
NVIDIA продемонстрировала новые скриншоты Cyberpunk 2077 с включённой трассировкой лучей.
CyberSport.ru 04:01
Политика
Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля
Российские власти рассматривают предложение Турции по возобновлению авиасообщения с 15 июля, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 04:48
Общество
Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%
Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
РИА Новости 02:02
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Происшествия
В Тульской области обнаружено тело пропавшей девочки
Накануне поздно вечером в результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками регионального следственного комитета, МЧС, МВД, Росгвардии, ФСИН, 106 гвардейской Воздушно-дисантной дивизии, поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», в лесопосадке вблизи поселка Бородинский Киреевского района обнаружено тело 13-летней девочки, без вести пропавшей три дня назад.
Тульские СМИ вчера в 02:39
Гаджеты
Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки
Компания Apple начнет продажу своей новой линейки iPhone 12 без зарядных устройств и наушников.
Goroday.ru вчера в 16:08
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Транспорт
По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
Автоспорт
Команда «Формулы-1» Mercedes показала черную ливрею против расизма
Команда «Формулы-1» Mercedes представила ливрею, которая будет использоваться на болидах команды в сезоне 2020 года.
РБК вчера в 06:44
Транспорт
«Автодор» назвал стоимость проезда по ЦКАД
Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 руб. за 1 км. Как сообщает ТАСС, об этом журналистам рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
РБК вчера в 03:14
Политика
Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом
Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
Общество
Три российских прототипа вакцины от COVID-19 показали эффективность
Уже три прототипа вакцины от COVID-19 успешно прошли испытания.
Российская газета 02:21
Футбол
Ганчаренко: у ЦСКА к «Спартаку» особенный подход
Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Ганчаренко заявил, что у его команды особенный подход к матчам Российской премьер-лиги со "Спартаком".
РИА Новости 04:31
Здоровье
Стало известно, где чаще всего заражаются коронавирусом в Омске
Заражаются при тесном общении, при том что люди, заболевая инфекциями, заражают других, - говорит в эфире "Радио России" Солдатова.
КП - Омск 03:33
Политика
Пушков считает Польшу агентом влияния США в Европе
После встречи президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды Пушков отметил, что Вашингтон считает Варшаву надежным союзником в Европе.
Политика Сегодня 03:18
Здоровье
Диетолог Соломатина назвала продукты, без которых нельзя похудеть
ToDay News Ufa 28 июня в 16:13