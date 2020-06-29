Общество

Газета.RuГазета.RuНекоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360". Так, в Москве вырастет плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду, а также канализацию.
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с чего всё началось

Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.
Телеканал 360°вчера в 02:00

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Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

Газета.Ruвчера в 08:37

Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

Телеканал 360°вчера в 02:00

Платить придется: В РФ повышаются тарифы ЖКХ, несмотря на коронавирус

Национальная служба новостей02:12

С 1 июля в Новосибирской области тарифы на ЖКХ вырастут почти на 6%

Infopro5426 июня в 21:58
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
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Шоу-бизнес

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Гинеколог предупредила об опасности коронавируса для мужчин

А у нас и так уже у мужчин не очень-то хорошее качество спермы", - сказала она на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе

ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
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Происшествия

Перевозивший туристов автобус сгорел по дороге на ладожские шхеры

Сегодня около 10 часов утра в Ленинградской области вспыхнул автобус, который вез группу туристов на экскурсию на ладожские шхеры.
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Футбол

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Российская газета 04:37
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Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

Деловое.ТВ вчера в 02:55
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Происшествия

Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в аэропорту Ижевска

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РИА Новости 04:28
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Общество

Бюллетени на одном из участков в Москве признают недействительными

Позже штаб направил в городской избирком письмо с рекомендацией признать бюллетени из сейф-пакета, где находился бюллетень избирателя, недействительными, а также рассмотреть вопрос об ответственности председателя и секретаря комиссии.
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Общество

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Политика

Прокурор по делу MH17 представил доказательства запуска «Бука»

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Игры

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Политика

Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля

Российские власти рассматривают предложение Турции по возобновлению авиасообщения с 15 июля, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
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Общество

Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%

Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
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Происшествия

В Тульской области обнаружено тело пропавшей девочки

Накануне поздно вечером в результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками регионального следственного комитета, МЧС, МВД, Росгвардии, ФСИН, 106 гвардейской Воздушно-дисантной дивизии, поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», в лесопосадке вблизи поселка Бородинский Киреевского района обнаружено тело 13-летней девочки, без вести пропавшей три дня назад.
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Гаджеты

Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки

Компания Apple начнет продажу своей новой линейки iPhone 12 без зарядных устройств и наушников.
Goroday.ru вчера в 16:08
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
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Транспорт

По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов

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Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 руб. за 1 км. Как сообщает ТАСС, об этом журналистам рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
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Ганчаренко: у ЦСКА к «Спартаку» особенный подход

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