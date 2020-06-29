Общество

Газета.RuГазета.RuНекоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360". Так, в Москве вырастет плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду, а также канализацию.
Читать в источнике
Комментировать455
с чего всё началось

Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.
Телеканал 360°вчера в 02:00

Подробнее о событии

Что изменится в жизни россиян с 1 июля: рост коммуналки и умные счетчики

РБК02:19

Максимальным рост тарифов на услуги ЖКХ будет в республиках СКФО

Московский Комсомолец03:02

Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

Газета.Ruвчера в 08:37

Платить придется: В РФ повышаются тарифы ЖКХ несмотря на коронавирус

Национальная служба новостей02:12

В Улан-Удэ вырастут платежи за всю коммуналку

Ариг Усвчера в 05:10

Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

Телеканал 360°вчера в 02:00

С 1 июля в Новосибирской области тарифы на ЖКХ вырастут почти на 6%

Infopro5426 июня в 21:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 03:49, Ашберн
Транспорт

По Крымскому мосту запустили железнодорожное грузовое движение

Коммерсантъ 03:38
111
Общество

Мишустин выделил банкам 22,5 млрд рублей на льготные автокредиты

Согласно документу, опубликованному на сайте кабинета министров, в целом на реализацию программы правительство выделило 22,5 млрд рублей.
Финансовая газета вчера в 05:27
86
Общество

Волочковой выписали штраф за поездку в монастырь в период карантина

Нижний Новгород, 29 июня 2020, 16:02 — REGNUM Балерина Анастисия Волочкова поплатилась за посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевский монастыря, который расположен в закрытом на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции нижегородском селе Дивеево.
REGNUM вчера в 09:02
447
Футбол

«Барселона» объявила о переходе полузащитника «Ювентуса» Пьянича

Российская газета вчера в 16:42
Общество

В России за сутки выявили менее 6,7 тыс. заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 6693 случая заражения коронавирусом.
РБК 03:37
Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе

ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
392
Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
443
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк пострадала в московском салоне красоты

Дочь актрисы рассказала в Instagram, что захотела сменить прическу и отправилась в дорогой салон.
Evo-rus.com 01:12
40
Культура

Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме

Актриса снялась в эротической сцене картины "Китобой" Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ 02:49
225
Культура

Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI

Газета.Ru 02:53
295
Политика

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
562
Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
3,9K
Общество

В России зафиксировано 6 693 случая коронавируса за сутки

За день в России было зафиксировано 6 693 случая коронавируса.
Московский Комсомолец 03:37
Общество

Выдачу карт «Мир» для выплаты детских пособий продлили до 1 октября

В России детские пособия продолжат перечислять на карты Visa и Masterсard до 1 октября.
Первый Тульский 02:31
1
Армия и оружие

Китай высоко оценил танки Т-90М, показанные на параде Победы в Москве

Россия на военном параде в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве продемонстрировала новые версии танков Т-90М.
Политическая Экспертиза вчера в 00:00
62
Общество

Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

В Российской Федерации за все время пандемии, с момента фиксации первых больных с COVID-19, было выявлено свыше 100 штаммов коронавируса нового типа, пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора центра "Вектор" Рината Максютова.
ПРАЙМ 02:08
209
Общество

Компания Cirque du Soleil подала заявление на защиту от кредиторов

REGNUM 03:23
Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
572
Общество

В Саратовской области выявили 109 новых носителей SARS-CoV-2

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области на 26 июня носителями коронавируса числились 6003 человека.
REGNUM вчера в 03:27
1,2K
Политика

Лидеры России и Белоруссии откроют мемориал под Ржевом

Вести.Ru вчера в 23:05
154
Футбол

«Интер» представил новую форму на сезон-2020/21

Sport24.ru 03:13
Футбол

Ярошик оценил шансы ЦСКА на победу в дерби со «Спартаком»

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик отметил, что рассчитывает на равную игру в предстоящем дерби со "Спартаком".
ProstoProSport 01:17
Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
662
Экономика

Пензенские предприятия получат субсидии на средства дезинфекции

Размер субсидии определен как сумма средств на расходы в целях проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий: первоначальные в размере 15 тыс. рублей и текущие, рассчитываемые как произведение 6,5 тыс. рублей на количество работников в мае 2020 г. ИП без работников получат 15 тыс. рублей.
РИА Пензенской области 02:22
1
Общество

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com вчера в 04:06
633
Общество

Клинические испытания вакцины от COVID-19 планируют начать 15 июля

Испытания вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», на людях планируется начать 15 июля.
Плюс один +1 03:21
Экономика

Совет директоров Petropavlovsk попросил защиты от нового акционера

Совет директоров Petropavlovsk попросил британский комитет по слияниям и поглощениям расследовать действия Струкова на предмет возможного нарушения правил M&A-сделок.
Интерфакс 03:08
10
Армия и оружие

Кавказ защитит одна из самых современных в мире систем ПВО

Кавказ и Черное море будут защищены одной из самых современных в мире систем противовоздушной обороны.
Военное дело 03:43
Происшествия

Сестрам Хачатурян добавили три тома

Коммерсантъ 28 июня в 18:04
108
Общество

TikTok и LiKee запретили в Индии

Среди запрещенных программ оказались TikTok, LiKee, Clash of Kings, WeChat, Weibo и другие.
Adindex.ru 03:43
43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное