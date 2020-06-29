В регионах РФ с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ
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Уже 1 июля россиян ждут новые непредвиденные расходы из-за нововведений в законодательство. Как сообщает ToDay News Ufa, нововведения коснутся сферы услуг ЖКХ. Это коснется абсолютно всех регионов России.В источнике
С чего всё началось
Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления
В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.
Телеканал 360°вчера в 02:00
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Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления
Телеканал 360°вчера в 02:00
Платить придется: В РФ повышаются тарифы ЖКХ, несмотря на коронавирус
Национальная служба новостей02:12