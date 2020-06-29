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ToDay News UfaToDay News Ufa

В регионах РФ с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Уже 1 июля россиян ждут новые непредвиденные расходы из-за нововведений в законодательство. Как сообщает ToDay News Ufa, нововведения коснутся сферы услуг ЖКХ. Это коснется абсолютно всех регионов России.В источнике
С чего всё началось

Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.
Телеканал 360°вчера в 02:00
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Максимальным рост тарифов на услуги ЖКХ будет в республиках СКФО

Московский Комсомолец03:02

Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

Телеканал 360°вчера в 02:00

Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

Газета.Ruвчера в 08:37

Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля

Говорит Москвавчера в 04:08

Платить придется: В РФ повышаются тарифы ЖКХ, несмотря на коронавирус

Национальная служба новостей02:12

В Бурятии с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Байкал Медиа Консалтинг27 июня в 01:00

В России изменятся тарифы ЖКХ

Дагестанская правда26 июня в 19:47
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В Петербурге идут обыски по адресам, имеющим отношение к Минобороны

В свою очередь издание «Фонтанка» сообщает, что обыски также проходят в главном петербургском офисе 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России, основными целями которого является государственный архитектурно-строительный надзор при строительстве военных объектов и процедуры наказаний при выявленных правонарушениях.
REGNUM04:07
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Роспотребнадзор не обнаружил серьезных мутаций коронавируса

Значимых мутаций в штаммах коронавируса не обнаружили сотрудники государственного научного центра «Вектор», находящегося в ведении Роспотребнадзора, проанализировав свыше сотни штаммов, 30 июня сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
ИА Красная Весна03:48

В МИД Украины назвали «высокой» вероятность вторжения России

Источники фото: ria.ru, politeka.net Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью изданию «Интерфакс-Украина» отметил, что сейчас, как никогда, является высокой вероятность нападения России со стороны Кавказа.
HotGeoвчера в 10:43
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