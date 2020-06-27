В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.

с чего всё началось

С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360". Так, в Москве вырастет плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду, а также канализацию.

Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

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