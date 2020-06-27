Общество
Газета.RuНекоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля
С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360". Так, в Москве вырастет плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду, а также канализацию.
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с чего всё началось
В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.Телеканал 360°вчера в 02:00
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Вопрос, как выжить. В Госдуме оценили повышение тарифов ЖКХ с 1 июля
Национальная служба новостейвчера в 14:53
Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления
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Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
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Армия и оружие
Forbes рассказал о построенном в СССР корабле ВМС США
Журналисты Forbes обнародовали историю американского корабля «Капрал Рой Уит», который входил в состав Командования морских перевозок, предназначенного для снабжения армии.
Актуальные Новости вчера в 22:00
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Piter.tv вчера в 01:11
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал обвинения в сговоре Москвы с «Талибаном»
Министерство обороны США не обладает фактами для признания достоверными утверждений о помощи России боевикам радикального движения «Талибан» (запрещена в РФ).
Известия 00:37
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109 случаев коронавируса выявили за сутки в Новосибирской области
В Новосибирской области за сутки выявили 109 новых случаев коронавируса, выписали 104 человека, скончались еще три пациента.
АиФ Новосибирск 00:08
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ФК «Спартак» стал лидером РПЛ по выплатам вознаграждений посредникам
Наибольшее среди клубов российской Премьер-лиги вознаграждение посредникам за трансферы игроков в 2019 году заплатил московский футбольный клуб «Спартак», 29 июня сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
ИА Красная Весна вчера в 17:41
Общество
В Тульской области сняли ряд ограничений из-за коронавируса
В понедельник, 29 июня, губернатор Тульской области Алексей Дюмин внёс изменения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
7 новостей вчера в 09:05
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Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала
Lenta.ru вчера в 16:25
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире
Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
Политика
Россию включили в пятерку потенциальных стран-лидеров в мире
В число лидеров, по мнению эксперта, помимо России выходят Китай и Индия. Однако РФ занимает только четвертое место в списке.
Газета.Ru вчера в 14:17
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Мишустин расширил список пострадавших от пандемии отраслей
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Дуда набрал в первом туре выборов президента Польши 43,5%
Действующий президент Польши Анджей Дуда получил в первом туре 43,5% голосов, на втором месте кандидат от крупнейшей в республике оппозиционной партии "Гражданская платформа", мэр Варшавы Рафал Тшасковский, набравший 30,46% голосов.
ТАСС 00:36
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
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Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Общество
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Граница между Белоруссией и Россией, закрытая в марте из-за коронавируса, может быть открыта в конце июля — начале августа.
RT на русском вчера в 11:05
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Министр просвещения назвал дату начала нового учебного года
Российская газета 01:57
Общество
На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе
Власти американского города Ситка в штате Аляска в июле или августе рассмотрят вопрос о судьбе памятника Александру Баранову, правителю русских поселений в Северной Америке, сообщил РИА Новости мэр города Гэри Пэкстон.
РИА Новости вчера в 23:15
Культура
Вышел новый трейлер мультфильма «Душа» от Pixar
Студия Pixar опубликовала трейлер нового мультипликационного фильма «Душа». Режиссёрами выступили Пит Доктер и Кемп Пауэрс.
News.ru вчера в 06:56
Здоровье
Прирост заболевших коронавирусом в Оренбуржье связан с рынком в Орске
Как пояснили в ведомстве, прирост связан со вспышкой на рынке «Авангард» в Орске.
Orenonline.ru вчера в 07:21
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В центре Краснодара застрелили мужчину
Вечером в понедельник в социальных сетях региона появилась видеозапись, запечатлевшая момент убийства мужчины, который подходил к своему автомобилю.
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Транспорт
«Автодор» назвал стоимость проезда по ЦКАД
Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 руб. за 1 км. Как сообщает ТАСС, об этом журналистам рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
РБК вчера в 03:14
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 июня
В Москве от коронавируса за прошлые сутки умерли 35 человек. Это максимальное количество умерших за сутки с 19 июня.
РБК 01:02
Происшествия
Факельное открытое горение ликвидировали в ангарах в Петербурге
Пожарные ликвидировали факельное открытое горение в металлических ангарах в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
ТАСС 01:30
Общество
В Омске на «конституционных» лотерейных билетах нашли метки
В Омске на лотерейных билетах «Моего региона» были обнаружены пометки. Об этом сообщает портал «Коммерческие вести».
Вестник вчера в 13:35
Политика
Лидеры России и Белоруссии откроют мемориал под Ржевом
Вести.Ru вчера в 23:05