В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.

с чего всё началось

С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360". Так, в Москве вырастет плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду, а также канализацию.

Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

Общество Американские штаты отказались смягчать ограничения из-за коронавируса Не менее 14 американских штатов в связи с ростом числа зараженных коронавирусом отказались смягчать ограничения из-за COVID-19.

Культура Киркоров стал прообразом героя нового фильма о Евровидении Российский певец и продюсер Филипп Киркоров стал прообразом героя для фильма "Евровидение: История огненной саги" (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga). 7

Происшествия Отца детей из читинской заброшки приговорили к 3 годам колонии Александра Чипизубова, которого в январе нашли общественники в заброшенном доме вместе с четырьмя детьми, приговорили к 3 годам лишения свободы.

Политика Ощущение приближающейся «движухи» У читателей невольно создается ожидание каких-то кардинальных изменений во власти или, проще говоря, возникает ощущение надвигающейся «движухи».

Политика В Кремле назвали уткой публикацию NYT о сговоре России с талибами Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уткой статью The New York Times о том, что российские власти якобы предлагали боевикам афганского движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) вознаграждение за убийство военнослужащих США. 17

Политика Санкции США против «Северного потока-2» назвали бессмысленными Санкционное давление со стороны США не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил на страницах журнала Forbes колумнист Кеннет Рапоза. 206

Здоровье В Барнауле более 40 сотрудников больницы заразились коронавирусом Более 40 сотрудников Краевой клинической больницы в Барнауле заразились коронавирусом, сообщил журналистам глава минздрава Алтайского края Дмитрий Попов. 29

Экономика Мишустин расширил список пострадавших от пандемии отраслей Премьер-министр Михаил Мишустин включил пассажирские перевозки железнодорожным и морским транспортом в список отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса. 67

Технологии Соцсеть TikTok подозревают в слежке за пользователями Один из пользователей Reddit, являющийся инженером-программистом, рассказал о том, что популярное среди молодежи приложение TikTok собирает большое количество данных о пользователях, которые не нужны социальной сети для функционирования. 12

Политика Памфилова считает фейки о голосовании спланированной акцией Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что появляющиеся фейки в связи с голосованием по поправкам к Конституции являются частью спланированной и хорошо подготовленной акции. 4

Космос Историческое касание: 25 лет назад к «Миру» пристыковался шаттл Atlantis 25 лет назад американский шаттл Atlantis впервые пристыковался к российскому орбитальному комплексу «Мир».

Экономика Капдисконт: в ГД хотят отменить плату за ремонт аварийных домов Для остальных аварийных многоэтажек планируется снизить плату на 20–50%, рассказали «Известиям» в комитете ГД по жилищной политике и ЖКХ.

Общество ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса набирает темп Пандемия коронавируса COVID-19 в мире длится уже полгода, и пока до завершения кризиса еще далеко, заявили в понедельник во Всемирной организации здравоохранения. 1,3K

Общество МАГАТЭ оценило опасность повышения радиации в Северной Европе Небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов в атмосфере над территорией Северной Европы не представляет опасности для здоровья человека и окружающей среды, говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). 1

Киберспорт Ubisoft может сегодня представить новую королевскую битву Уже сегодня, 29 июня, компания Ubisoft может представить Hyper Scape — новую королевскую битву, сообщает инсайдер Род Бредслоу. 3

Общество Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам. 73

Шоу-бизнес Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу. 78

Политика Путин после 1 июля Если люди ждут, что система изменится в результате "умного голосования", "марша миллионов" или голосования против поправок, а потом раз за разом обнаруживают, что все по-прежнему, они начинают думать, будто Россия обречена. 1