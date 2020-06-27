Общество

Газета.RuГазета.RuНекоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360". Так, в Москве вырастет плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду, а также канализацию.
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с чего всё началось

Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.
Телеканал 360°вчера в 02:00

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Вопрос, как выжить. В Госдуме оценили повышение тарифов ЖКХ с 1 июля

Национальная служба новостейвчера в 14:53

Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

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В Улан-Удэ вырастут платежи за всю коммуналку

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В России изменятся тарифы ЖКХ

Дагестанская правда26 июня в 19:47
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Газета.Ru 27 июня в 23:37
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Эксперты в области авто назвали модели с худшими двигателями, основываясь на случаях прогорания прокладок головки блока цилиндров у автомобилей с пробегом.
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Политика

Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

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Политика

В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

РБК вчера в 20:06
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Наука

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Ученые полагают, что вирус представляет собой смесь птичьего гриппа и H1N1, унесшего жизнь сотен тысяч человек.
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Общество

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Экономика

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Газета.Ru вчера в 14:17
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РИА Новости вчера в 23:53
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РИА Новости вчера в 17:23
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Армия и оружие

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Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась

Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище в Подмосковье увеличилась почти до 23 тысяч квадратных метров, сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов.
РИА Новости вчера в 12:19
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Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
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Культура

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Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.
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Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
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