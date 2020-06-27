Общество

Газета.RuГазета.RuНекоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360". Так, в Москве вырастет плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду, а также канализацию.
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с чего всё началось

Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.
Телеканал 360°02:00

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Вопрос, как выжить. В Госдуме оценили повышение тарифов ЖКХ с 1 июля

Национальная служба новостей14:53

В России изменятся тарифы ЖКХ

Дагестанская правда26 июня в 19:47

Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля

Говорит Москва04:08

Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

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Московский Комсомолец Улан-Удэ26 июня в 23:30

С 1 июля в Новосибирской области тарифы на ЖКХ вырастут почти на 6%

Infopro5426 июня в 21:58

Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

Газета.Ru08:37
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РБК 19:44
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Общество

Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса

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Газета.Ru 15:16
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Происшествия

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Авто

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Издание Speed Me сообщило о подписанном контракте американскими военными с подразделением GM Defense, которое входит в состав концерна General Motors и специализируется на обслуживании оборонного сектора, на поставку внедорожников для мотострелковых отделений.
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Общество

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Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com 04:06
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Наука

Южный полюс нагревается в три раза быстрее, чем остальная часть Земли

ИА Красная Весна 13:43
Финансы

Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган оценил ситуацию на валютном рынке.
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Политика

Мадуро решил выслать из Венесуэлы представителя ЕС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение выслать из страны представителя Евросоюза (ЕС).
Lenta.ru 19:30
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Недавно в сторис своего «Инстаграма» Лера заявила, что обязательно покажет подписчикам свою красавицу-невестку.
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Экономика

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Московский Комсомолец 06:15
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Руководство «Барселоны» выразило поддержку Сетьену

Ранее сообщалось, что между игроками «Барселоны» и Сетьеном произошёл конфликт после окончания матча 32-го тура Примеры с «Сельтой» (2:2). Футболисты упрекали тренера за некоторые тактические решения.
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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости 12:25
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США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Соединенные Штаты вновь ужесточили экспортные ограничения в отношении поставок товаров в Россию.
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Меркель заверила, что надевает маску в магазине

Канцлер Германии Ангела Меркель заверила журналистов, что надевает медицинскую маску, когда ходит по магазинам.
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Историческое касание: 25 лет назад к «Миру» пристыковался шаттл Atlantis

25 лет назад американский шаттл Atlantis впервые пристыковался к российскому орбитальному комплексу «Мир».
МИР 24 00:02
Экономика

«Яндекс» привлек более $1 млрд в рамках SPO

«Общее количество новых акций класса А, выпущенных в рамках публичного и частного размещения, составляет 21 522 840 акций класса А, а совокупная валовая выручка составляет приблизительно $1,06 млрд, за вычетом скидок и комиссий андеррайтинга, сборов агента по размещению и предполагаемых совокупных расходов на размещение»,— говорится в сообщении (цитата по «Прайму»).
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Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

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Общество

Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»

Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
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Происшествия

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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на нападение на журналистку Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, в котором находится скандально известный схиигумен Сергий (Николай Романов).
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Общество

Назван еще один бесполезный для лечения коронавируса препарат

Антиретровирусный препарат лопинавир плюс ритонавир признали бесполезным для лечения коронавируса.
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Как ранее сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев, прокуратура обжаловала решение Бугульминского районного суда, который оправдал местного жителя по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка.
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Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл за 100 тысяч рублей

Каково же было удивление певца, когда рэпер Тимати подарил Мартину шикарный мотоцикл за 100 тысяч рублей.
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Объявлена дата начала учебного года в России

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Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
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