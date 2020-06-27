Общество

Газета.RuГазета.RuНекоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360". Так, в Москве вырастет плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду, а также канализацию.
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с чего всё началось

Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

В Москве и Подмосковье, как и во многих других регионах страны, с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ. Правда, с определенными оговорками. Например, в столице повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию.
Телеканал 360°02:00

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Вопрос, как выжить. В Госдуме оценили повышение тарифов ЖКХ с 1 июля

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Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

Газета.Ru08:37

В России изменятся тарифы ЖКХ

Дагестанская правда26 июня в 19:47

Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

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Московский Комсомолец Улан-Удэ26 июня в 23:30

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Infopro5426 июня в 21:58

Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля

Говорит Москва04:08
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