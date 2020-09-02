Некоторые трассы на Кубани могут быть включены в нацпроект

АвтоВзгляд 7

Речь идет о федеральном проекте «Южный кластер», в который входят строительство дублёра трассы Джубга–Сочи и перенос железной дороги между Туапсе и Сочи подальше от береговой линии.