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5 колесо
5 колесо

Некоторые трассы на Кубани могут быть включены в нацпроект

Речь идет о федеральном проекте «Южный кластер», в который входят строительство дублёра трассы Джубга–Сочи и перенос железной дороги между Туапсе и Сочи подальше от береговой линии.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Дорогие трассы Краснодарского края могут попасть в нацпроект

Дорогие трассы Краснодарского края могут попасть в нацпроект Как выяснил "Ъ", проекты масштабного дорожного строительства на черноморском побережье — перенос железной дороги вглубь материка и строительство дублера автотрассы Джубга — Сочи — могут внести в продлеваемый до 2030 года комплексный план модернизации инфраструктуры.
Коммерсантъ17:59
Подробнее о событии
РБК Краснодар

Дороги дороги: дублер трассы до Сочи могут включить в федеральный проект

РБК Краснодар02:33
ТАСС

«Ъ»: строительство дорог на Черноморском побережье на Кубани могут включить в нацпроект

ТАСС04:08
Деловая газета. Юг

Дублер трассы Джубга-Сочи и перенос ж/д путей с побережья могут внести в нацпроект

Деловая газета. Юг03:39
Кубань 24

На Кубани проект по строительству дороги на побережье могут внести в нацпроект

Кубань 2402:53
Югополис

Дублер трассы Джубга – Сочи и перенос железной дороги в сторону гор могут включить в федеральный проект

Югополис09:01
Телеканал 360°

Проекты дорожного строительства на Кубани могут попасть в нацпроект

Телеканал 360°21:33
Коммерсантъ

Дорогие трассы Краснодарского края могут попасть в нацпроект

Коммерсантъ17:59

Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с бывшим премьер-министром Италии, 83-летним лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который заразился новой коронавирусной инфекцией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru13:10
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Американское СМИ рассказало о «нападках» России на психику Байдена

В документе, согласно телеканалу, упоминаются попытки Ирана и Китая критиковать президента США Дональда Трампа, но основное внимание сосредоточено на "нападках" РФ на психическое здоровье Байдена.
РИА Новости14:34

Украина денонсировала еще три соглашения, заключенные в рамках СНГ

Кроме того, Украина вышла из Соглашения о сотрудничестве в сфере санитарной охраны территорий государств-участниц СНГ от 31 мая 2001 года (Минск) и Соглашения о создании координационного совета по карантину растений государств-участниц СНГ от 30 мая 2012 года (Ашхабад).
Интерфакс08:05
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Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ru08:55
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Сечин предложил Германии принять участие в проекте «Восток Ойл»

«Роснефть» готова рассмотреть различные варианты сотрудничества с Германией по проекту «Восток Ойл», если немецкий бизнес заинтересован в этом, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с послом Германии в России Гезой Андреасом фон Гайром.
Коммерсантъ13:24

В Ярославле жильцы взорвавшегося дома грозят властям акциями протеста

Ярославцы, проживавшие в доме, где недавно произошёл взрыв бытового газа, отказываются вновь заселяться в свои квартиры и заявляют о готовности устроить акции протеста, сообщает 2 сентября ИА REGNUM.
ИА Красная Весна14:01
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РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, передаёт РБК со ссылкой на заключение комиссии.
RT на русском08:20
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JBL представила свежие портативные динамики GO 3, Clip 4 и Xtreme 3

JBL Go 3 (слева) и JBL Clip 4 Все три динамика получили большой выделяющийся логотип JBL на лицевой стороне, тканевую отделку почти со всех сторон, особые выделяющиеся силиконовые полоски внизу — чтобы устройства хорошо держались на поверхности даже при воспроизведении самой громкой музыки.
3DNews10:01