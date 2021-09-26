РИА НовостиНекоторым украинским потребителям цены на газ с 1 октября повысят в полтора разаСамые высокие расценки будут для клиентов компании "ТАС Енергія Країни" – 31 гривна (84 рубля) за кубометр.РЕН ТВКлиенты "Аскания Энерджи" будут платить за газ 19,95 гривны (54,1 рубля) вместо 12,5 гривны (33,9 рубля).РИА НовостиНекоторые компании пока решили не поднимать цены.РИА НовостиС 1 января на Украине подорожал газ, также власти отменили льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПолитРоссияПолитРоссияРЕН ТВПодробнее о событииНекоторые украинские компании с 1 октября в 1,5 раза поднимут цены на газПолитРоссия00:25Украина с 1 октября ощутимо повысит цены на газРЕН ТВ23:56Некоторым украинским потребителям цены на газ с 1 октября повысят в полтора разаРИА Новости23:20Показать все источникиОценить12Поделиться