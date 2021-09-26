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Некоторым украинским потребителям цены на газ с 1 октября повысят в полтора раза

Самые высокие расценки будут для клиентов компании "ТАС Енергія Країни" – 31 гривна (84 рубля) за кубометр.
РЕН ТВ
Клиенты "Аскания Энерджи" будут платить за газ 19,95 гривны (54,1 рубля) вместо 12,5 гривны (33,9 рубля).
РИА Новости
Некоторые компании пока решили не поднимать цены.
РИА Новости
С 1 января на Украине подорожал газ, также власти отменили льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии.
РИА Новости

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Некоторые украинские компании с 1 октября в 1,5 раза поднимут цены на газ
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Украина с 1 октября ощутимо повысит цены на газ
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Некоторым украинским потребителям цены на газ с 1 октября повысят в полтора раза
РИА Новости23:20
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