РИА НовостиНекоторым украинским потребителям тарифы на газ с 1 октября повысят в полтора разаХорошо ли подобран заголовок?ДаНетПоставщики газа из Украины с 1 октября существенно поднимут цены на голубое топливо по месячным тарифам.Экономика сегодняКлиенты "Аскания Энерджи" будут платить за газ 19,95 гривны (54,1 рубля) вместо 12,5 гривны (33,9 рубля).РИА НовостиЕще одна компания "КИЇВГАЗЕНЕРДЖІ" повысила также почти в полтора раза цены до 30,5 гривны (82,7 рубля) за кубометр.ПРАЙМНекоторые компании пока решили не поднимать цены.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПолитРоссияПолитРоссияРЕН ТВЭкономика сегодняLife.ruПодробнее о событииУкраинцам с 1 октября 2021 в полтора раза повысят цены на газКомсомольская правда01:25Украинские компании повышают цены на газ с 1 октябряПРАЙМ00:48«Обозреватель»: украинские компании с 1 октября серьезно повысят цены на газLenta.ru23:37Украинцам предложили платить за газ в полтора раза большеМосковский Комсомолец00:27Украина с 1 октября ощутимо повысит цены на газРЕН ТВ23:56Ряд украинских компаний в полтора раза поднимут расценки на газЭкономика сегодня00:38Некоторым украинским потребителям тарифы на газ с 1 октября повысят в полтора разаРИА Новости23:20Показать ещёОценить55Поделиться