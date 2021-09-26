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Некоторым украинским потребителям тарифы на газ с 1 октября повысят в полтора раза

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Поставщики газа из Украины с 1 октября существенно поднимут цены на голубое топливо по месячным тарифам.
Экономика сегодня
Клиенты "Аскания Энерджи" будут платить за газ 19,95 гривны (54,1 рубля) вместо 12,5 гривны (33,9 рубля).
РИА Новости
Еще одна компания "КИЇВГАЗЕНЕРДЖІ" повысила также почти в полтора раза цены до 30,5 гривны (82,7 рубля) за кубометр.
ПРАЙМ
Некоторые компании пока решили не поднимать цены.
РИА Новости

Подробнее о событии

Украинцам с 1 октября 2021 в полтора раза повысят цены на газ
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Украинские компании повышают цены на газ с 1 октября
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