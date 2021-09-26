Китаевед рассказал, как Россия может остановить экспансию Китая в бывшем СССР

Любая крупная экономика нуждается в рынках сбыта, и в этом отношении России сегодня намного сложнее, чем СССР во времена существования СЭВ и огромного внутреннего рынка, уточнил эксперт.