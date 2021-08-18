К 2030 году выбросы углекислого газа при нефтепереработке могут достичь 16,5 гигатонн

Выбросы углекислого газа нефтеперерабатывающими заводами по всему земному шару в 2018 году составили 1,3 гигатонны (Гт), а в период с 2020 по 2030 год они могут достигнуть 16,5 Гт.