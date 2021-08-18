Банк России утвердил в новой редакции базовый стандарт защиты прав и интересов клиентов брокеров, который устанавливает порядок тестирования неквалифицированных инвесторов перед сделками со сложными финансовыми инструментами.
Доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов рассказал, когда в России уменьшится число смертности от COVID-19, сообщает радио Sputnik.
"Два лидера подчеркнули важность продолжения тесной координации по развитию событий в Афганистане и на Ближнем Востоке, они приветствовали предстоящий саммит стран региона, который пройдет в Багдаде в конце месяца", - сообщила пресс-служба Белого дома по итогам беседы.