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«Неквалы» не смогут покупать внебиржевые ПФИ до 1 апреля 2022 года

Банк России утвердил в новой редакции базовый стандарт защиты прав и интересов клиентов брокеров, который устанавливает порядок тестирования неквалифицированных инвесторов перед сделками со сложными финансовыми инструментами.
Finam.Ru
Правила тестирования разработаны с участием саморегулируемых организаций НАУФОР и НФА и согласованы комитетом по стандартам по брокерской деятельности при Банке России.
ПРАЙМ
Вопросы будут отличаться в зависимости от типа продукта, который хочет приобрести неквалифицированный инвестор.
Финмаркет
Второй блок — "Знание" — состоит из четырех вопросов об особенностях и рисках инструментов, входящих в одну из групп, для которых закон предусматривает обязательное тестирование.
ПРАЙМ

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Московский Комсомолец19 августа в 16:30
«Неквалы» не смогут покупать внебиржевые ПФИ до 1 апреля 2022 года
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