Экономика
Первый областнойНелегальный рынок такси в Челябинске растет быстрее легального
Специалисты отметили, что нелегальный рынок растет быстрее легального. Если считать в деньгах, то в 2017 году он составлял 75 миллиардов рублей, а в 2019 вырос до 101 миллиарда. Автоэксперты отмечают, что такой спрос связан с работой крупных агрегаторов.
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Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 13:02, Вашингтон
Экономика
Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике
Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
RT на русском 10:46
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
РИА Новости 06:56
Общество
В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков
РИА Новости 04:26
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Политика
Путин поручил проработать синхронизацию законов России и Белоруссии
Российский президент Владимир Путин поручил проработать вопрос синхронизации законов России и Белоруссии в различных сферах, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 10:17
Культура
«Газпром нефть» издала первую энциклопедию о курдском народе
«Газпром нефть» издала первую в мире энциклопедию об истории и культуре курдов, которую председатель правления компании Александр Дюков лично вручил президенту Курдского автономного района Ирака Нечирвану Барзани.
Известия 11:36
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru 05:56
Политика
В НАТО одобрили подписание Украиной формулы Штайнмайера
Uлава представительства НАТО в Украине Александр Винников во время брифинга в Северодонецке Луганской области заявил, что альянс одобряет подписание Киевом "формулы Штайнмайера".
Московский Комсомолец 12:21
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Шоу-бизнес
Семак женился на бывшей супруге в Италии
Главный тренер «Зенит» Сергей Семак вновь связал себя узами брака со своей второй половинкой — Анной Семак.
Спорт-Экспресс 11:10
Общество
Бари Алибасов проиграл суд против «Крота»
Пресненский суд Москвы оставил без удовлетворения иск продюсера Бари Алибасова, требовавшего взыскать 100 млн рублей с производителя средства для прочистки труб «Крот», «Ингосстраха» и гипермаркета «Ашан», где было приобретено чистящее средство, которым он отравился.
BFM.ru 12:03
Экономика
В России установили квоту на прием мигрантов на работу
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о допустимой доле иностранных работников в отраслях экономики в будущем году.
ФедералПресс вчера в 07:24
Кино
Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
РИА Новости вчера в 04:13
Общество
Рэпер L’One проиграл суд Тимати
Мещанский районный суд Москвы вынес решение в пользу музыкального лейбла Black Star, основателями которого являются хип-хоп исполнитель Тимати (Тимур Юнусов), Пашу (Павел Курьянов) и Вальтер.
Lisa.ru 12:00
Хоккей
Кузнецов сыграет в третьем звене «Вашингтона» в дебютном матче сезона
Стали известны сочетания звеньев клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» перед матчем регулярного чемпионата с «Даллас Старз», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Саманта Пелл.
Чемпионат 10:34
Общество
Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными
С 1 января 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными.
Известия 05:33
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК 07:26
Общество
Суд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова
RT на русском 08:56
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM 04:28
Футбол
Медики уточнили характер травмы Смолова
ProstoProSport 12:30
Космос
На орбите Сатурна нашли 20 новых спутников
Астрономы недавно сделали очередное открытие, обнаружив на орбите Сатурна 20 мелких спутников, о которых ранее не было ничего известно.
Дни24 05:02
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Известия 03:25
Игры
Sony выпустит PlayStation 5 в конце 2020 года
Sony выпустит игровую приставку следующего поколения - PlayStation 5 - как раз к праздничному сезону конца 2020 года В PlayStation 5 предусмотрена усовершенствованная графика, а также поддержка технологии трассировки лучей, способствующей реалистичному отображению световых эффектов на движущихся объектах, говорится в сообщении Sony.
Интерфакс 11:49
Общество
В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер»
Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.
РБК вчера в 11:10
Общество
В Госдуму внесли проект о блокировке пользователей e-mail
Проект закона о блокировке пользователей e-mail сервисов и мессенджеров, которые передают запрещенную в России информацию, внесли в Госдуму.
Газета.Ru 11:01
Экономика
Российские автодилеры выступили против повышения ставок утильсбора
Российские автодилеры выступили против повышения ставок утилизационного сбора на автомобили.
ТАСС 07:55
Происшествия
В Саратове трех полицейских заподозрили в пытках задержанного утюгом
Трех полицейских в Саратове заподозрили в превышении полномочий с пытками задержанного утюгом, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.
РИА Новости 11:56
Общество
Ученые выяснили, как грибы влияют на развитие рака
РИА Новости 09:49