Экономика

Первый областнойПервый областнойНелегальный рынок такси в Челябинске растет быстрее легального

Специалисты отметили, что нелегальный рынок растет быстрее легального. Если считать в деньгах, то в 2017 году он составлял 75 миллиардов рублей, а в 2019 вырос до 101 миллиарда. Автоэксперты отмечают, что такой спрос связан с работой крупных агрегаторов.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Объём нелегального рынка такси в России за два года увеличился до 101 млрд руб

Говорит Москва03:13

Нелегальный рынок такси в России вырос на 35%

News.ru02:59

Из-за «серых» таксистов бюджет теряет шесть миллиардов рублей в год

Российская газета02:00

Нелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года

РИА Новости02:05

Нелегальный рынок такси вырос на 35% за последние два года

Коммерсантъ02:05

Рынку легального такси предсказали замедление

РБК02:00

Нелегальный рынок такси вырос в РФ с 2017 года на 35%

ПРАЙМ02:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 13:02, Вашингтон
Экономика

Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике

Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
RT на русском 10:46
Шоу-бизнес

Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк

РИА Новости 06:56
Общество

В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков

РИА Новости 04:26
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Политика

Путин поручил проработать синхронизацию законов России и Белоруссии

Российский президент Владимир Путин поручил проработать вопрос синхронизации законов России и Белоруссии в различных сферах, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 10:17
Культура

«Газпром нефть» издала первую энциклопедию о курдском народе

«Газпром нефть» издала первую в мире энциклопедию об истории и культуре курдов, которую председатель правления компании Александр Дюков лично вручил президенту Курдского автономного района Ирака Нечирвану Барзани.
Известия 11:36
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru 05:56
Культура

Создатели «Южного парка» высмеяли запрет на показ мультсериала в Китае

Lenta.ru 06:00
Политика

В НАТО одобрили подписание Украиной формулы Штайнмайера

Uлава представительства НАТО в Украине Александр Винников во время брифинга в Северодонецке Луганской области заявил, что альянс одобряет подписание Киевом "формулы Штайнмайера".
Московский Комсомолец 12:21
Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

BFM.ru 12:36
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Шоу-бизнес

Семак женился на бывшей супруге в Италии

Главный тренер «Зенит» Сергей Семак вновь связал себя узами брака со своей второй половинкой — Анной Семак.
Спорт-Экспресс 11:10
Общество

Бари Алибасов проиграл суд против «Крота»

Пресненский суд Москвы оставил без удовлетворения иск продюсера Бари Алибасова, требовавшего взыскать 100 млн рублей с производителя средства для прочистки труб «Крот», «Ингосстраха» и гипермаркета «Ашан», где было приобретено чистящее средство, которым он отравился.
BFM.ru 12:03
Экономика

В России установили квоту на прием мигрантов на работу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о допустимой доле иностранных работников в отраслях экономики в будущем году.
ФедералПресс вчера в 07:24
Кино

Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные

РИА Новости вчера в 04:13
Общество

Рэпер L’One проиграл суд Тимати

Мещанский районный суд Москвы вынес решение в пользу музыкального лейбла Black Star, основателями которого являются хип-хоп исполнитель Тимати (Тимур Юнусов), Пашу (Павел Курьянов) и Вальтер.
Lisa.ru 12:00
Хоккей

Кузнецов сыграет в третьем звене «Вашингтона» в дебютном матче сезона

Стали известны сочетания звеньев клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» перед матчем регулярного чемпионата с «Даллас Старз», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Саманта Пелл.
Чемпионат 10:34
Общество

Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными

С 1 января 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными.
Известия 05:33
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК 07:26
Общество

Суд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова

RT на русском 08:56
Происшествия

В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей

В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM 04:28
Футбол

Медики уточнили характер травмы Смолова

ProstoProSport 12:30
Космос

На орбите Сатурна нашли 20 новых спутников

Астрономы недавно сделали очередное открытие, обнаружив на орбите Сатурна 20 мелких спутников, о которых ранее не было ничего известно.
Дни24 05:02
Происшествия

ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Известия 03:25
Игры

Sony выпустит PlayStation 5 в конце 2020 года

Sony выпустит игровую приставку следующего поколения - PlayStation 5 - как раз к праздничному сезону конца 2020 года В PlayStation 5 предусмотрена усовершенствованная графика, а также поддержка технологии трассировки лучей, способствующей реалистичному отображению световых эффектов на движущихся объектах, говорится в сообщении Sony.
Интерфакс 11:49
Общество

В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер»

Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.
РБК вчера в 11:10
Общество

В Госдуму внесли проект о блокировке пользователей e-mail

Проект закона о блокировке пользователей e-mail сервисов и мессенджеров, которые передают запрещенную в России информацию, внесли в Госдуму.
Газета.Ru 11:01
Экономика

Российские автодилеры выступили против повышения ставок утильсбора

Российские автодилеры выступили против повышения ставок утилизационного сбора на автомобили.
ТАСС 07:55
Происшествия

В Саратове трех полицейских заподозрили в пытках задержанного утюгом

Трех полицейских в Саратове заподозрили в превышении полномочий с пытками задержанного утюгом, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.
РИА Новости 11:56
Общество

Ученые выяснили, как грибы влияют на развитие рака

РИА Новости 09:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное