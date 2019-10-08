с чего всё началось

Отмечается, что нелегальный рынок показывает резкий рост. К 2017 году он составил 101 млрд рублей, а в 2019 году вырастит ещё на 12%. При этом в 2018 году число выданных разрешений на таксомоторную деятельность упало на 8%, а в 2019-м — так и не восстановилось.

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