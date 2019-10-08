Экономика
Мой БрянскНелегальный рынок такси в РФ вырос на 35% с 2017 года
Отмечается, что нелегальный рынок показывает резкий рост. К 2017 году он составил 101 млрд рублей, а в 2019 году вырастит ещё на 12%. При этом в 2018 году число выданных разрешений на таксомоторную деятельность упало на 8%, а в 2019-м — так и не восстановилось.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Нелегальный рынок такси в РФ в денежном выражении с 2017 года к данному моменту вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в год, говорится в исследовании Аналитического центра при правительстве России.Аргументы и Факты03:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 08:26, Вашингтон
Гаджеты
Google запретит выпускать смартфоны на Android 9
Американская корпорация создала новую версию документа GMS Requirements, согласно которому производители обязаны с 31 января следующего года выпускать в продажу телефоны на актуальной версии ОС.
iReactor 05:34
Общество
Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса
В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета 05:58
Происшествия
Сотрудники ФСБ пришли с обысками к первому вице-мэру Красноярска
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) проводят обыски у первого замглавы Красноярска Владислава Логинова.
РБК 07:41
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы
48-летнюю тяжелобольную актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве («Европейский медицинский центр») и перевезли в другую столичную клинику.
Ugpressa.ru 02:59
Политика
Полиция предложила губернатору Уссу попросить у Путина охрану
Начальник главного управления МВД по Красноярскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий предложил главе региона Александру Уссу обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить его безопасность «как высшего должностного лица Красноярского края».
РБК 05:23
Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия» Ребровскому
Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия» Павлу Ребровскому.
Коммерсантъ 08:18
Футбол
Тедеско улетел в Германию и вернется в «Спартак» в пятницу
Немецкий специалист итальянского происхождения Доменико Тедеско, которого СМИ назвали главным кандидатом на пост тренера "Спартака", пока улетел в Германию.
Московский Комсомолец 07:31
Здоровье
Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Газета.Ru 04:16
Политика
В Кремле опасаются нового витка гонки вооружений
Piter.tv 06:02
Шоу-бизнес
Дочь Ксении Бородиной перенесла экстренную операцию
Марусю, старшую дочь телеведущей Ксении Бородиной, экстренно прооперировали. Девочку доставили в больницу прямо из школы.
VSE42.RU вчера в 23:12
Политика
С начала года на Северном Кавказе предотвратили 15 терактов
С начала года на Северном Кавказе предотвратили 15 терактов, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.
РИА Новости 08:17
Происшествия
Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев
В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru вчера в 14:15
Происшествия
Младшая из сестер Хачатурян рассказала на камеру об убийстве отца
Ранее было опубликовано видео первых показаний сестер Хачатурян в квартире после убийства отца и телефонная запись, где средняя из сестер, Ангелина, звонит в полицию и рассказывает о случившемся.
Lenta.ru 08:04
Энергетика
Минэнерго предупредило о риске падения спроса на нефть
«Прогнозируется замедление роста мирового спроса на нефть после 2025 года с возможным достижением пика спроса ранее 2030-х годов», — сказано в документе.
РБК 05:07
Политика
Медведев потребовал завершить дискуссию по закону о защите инвестиций
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил на заседании правительства 10 октября внести законопроект о защите и поощрении инвестиций.
РИА Новости 08:09
Авто
Стали известны рублевые цены на «заряженные» BMW X5 M и X6 M
На отечественном рынке BMW X5 M и BMW X6 M появятся в ограниченном количестве с приставкой Special Edition.
Профиль вчера в 14:32
Футбол
У ФК «Тамбов» смена главного тренера не планируется
Если будет принято какое-то решение, касающееся изменений в тренерском штабе команды, оно сразу же будет опубликовано на официальных ресурсах.В следующий раз в рамках 13 тура РПЛ ФК "Тамбов" встретится с "Уралом" 19 октября.
Тамбовский курьер 06:55
Политика
Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
РБК 04:46
Политика
Директором ФСИН стал Александр Калашников
Третьего октября президент России подписал указ об освобождении от должностей пятерых генералов, в том числе теперь уже бывшего главы ФСИН Геннадия Корниенко, которому 30 сентября исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом нахождения на службе.
Вести.Ru 06:56
Авто
Сбербанк создал компанию для продажи автомобилей
Ранее источники РБК сообщили, что госбанк намерен запустить собственный сервис по продаже автомобилей.
РБК 06 октября в 03:00
Игры
Далеко не лучший проект Ubisoft — первые оценки Ghost Recon Breakpoint
Ghost Recon Breakpoint вышла 4 октября на PC, PS4 и Xbox One. Критики успели опробовать новое творение Ubisoft и выставить ему оценки.
Gmbox.ru вчера в 07:18
Армия и оружие
Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru 01:59
Происшествия
Восьмилетний школьник скончался на уроке физкультуры в Йошкар-Оле
Сегодня, 8 октября в одной из школ Йошкар-Олы на уроке физкультуры умер 8-летний мальчик.
Марийская правда 07:33
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Общество
В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков
РИА Новости 04:26
Космос
Китайский спутник неизвестного назначения сгорел в атмосфере
Запущенный в 2012 году экспериментальный китайский спутник по отработке неизвестных технологий Xinyan-1 сгорел в атмосфере.
ТАСС 07:12
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Армия и оружие
Производство Су-34 могут перенести из Новосибирска
Сборку фронтовых бомбардировщиков Су-34 могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.
Коммерсантъ 02:35
Политика
Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции развалом экономики. Свое обращение он написал у себя в Twitter.
Piter.tv вчера в 12:51