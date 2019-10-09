Экономика
РИА НовостиНелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года
Объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в 2019 году, показало исследование Аналитического центра при правительстве РФ.
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Объём нелегального рынка такси в России за два года увеличился до 101 млрд руб
Говорит Москвавчера в 03:13
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Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
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Названы продукты, которые вымывают кальций из организма
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Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17
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Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения. Для общения актриса выбрала издание РБК.
Newsroom24 вчера в 05:00
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Шойгу отчитал подчиненных за совещания в нерабочее время
Шойгу запретил без веских оснований привлекать личный состав к выполнению служебных обязанностей в нерабочее время, включая выходные дни и праздники.
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В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
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Дрю Даути забросил шайбу на 50-й секунде овертайма и принес победу «Кингз» со счетом 4:3. Ему ассистировал Ковальчук, набрав третье очко в игре.
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Вместо турецких курортов российские туристы могут отправиться на Кипр.
Российская газета 02:16
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Россия сохранила 43 место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ
Россия сохранила 43 место из 141 страны в рейтинге Всемирного экономического форума «Индекс глобальной конкурентоспособности», передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ТАСС.Индекс ВЭФ включает в себя 103 экономических и социальных индикатора, которые объединены в 12 «опорных групп».
Якутия 24 вчера в 18:20
Здоровье
Москвичек приглашают на бесплатную маммографию
Москвичек приглашают на бесплатную маммографию.
Вести Подмосковья вчера в 00:40
Политика
Белый дом отказался участвовать в импичменте Трампа
Белый дом отказался участвовать в процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 18:56
Происшествия
В Брянске мошенники продавали бесплатные места на кладбище
Аргументы и Факты 01:06
Шоу-бизнес
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Сегодня стало известно, что актриса покинула клинику, в которой лежала Российские СМИ сообщили о выписке Анастасии Заворотнюк.
WomanHit.ru вчера в 10:24
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Компанию Johnson & Johnson обязали выплатить американцу $8 млрд
Жюри присяжных суда по гражданским делам в Филадельфии (штат Пенсильвания) обязало корпорацию Johnson & Johnson выплатить компенсацию в размере $8 млрд клиенту за то, что он не был предупрежден о нежелательном побочном эффекте одного из медикаментов, выпускаемых предприятием сети.
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Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель
Российская компания пополнит модельный ряд. АвтоВАЗ в скором времени планирует выпустить еще одну модель, которая носит рабоче название Van.
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Автомобиль с пятью подростками врезался в дерево в городе Михайловка в Волгоградской области, четверо из них погибли.
Газета.Ru 00:53
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Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте
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Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
BFM.ru вчера в 12:36
Политика
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Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
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Русский аналог «Википедии» будет рассчитан на 15 млн пользователей
Для сравнения: у Wikipedia.org, по данным Mediascope, в июле 2019 года в российских городах с населением более 100 тыс. человек было 2,9 млн пользователей в день и 29,4 млн — в месяц.
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Игры
PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года
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Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Энергетика
Суд 9 октября рассмотрит жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Суд округа Свеа в Швеции сообщил, что рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Нафтогазом» о транзите газа начнётся 9 октября.
RT на русском 07 октября в 07:26
Космос
«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе
Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе.
Профиль вчера в 09:28
Происшествия
Бывший начальник рудника «Мир» покончил с собой в СИЗО
Как сообщили накануне в СК РФ, суд арестовал двух сотрудников рудника "Мир" - бывшего начальника рудника Алексея Бурксера и бывшего и.о. главного инженера Александра Манна - по делу об аварии на предприятии 4 августа 2017 года, в результате которой погибли восемь человек.
ТАСС вчера в 02:35
Спорт
WADA получило ответы от России по делу о данных московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской антидопинговой лаборатории.
Известия вчера в 18:53
Политика
Сенаторы нашли доказательства подготовки массовых беспорядков в Москве
Глава комиссии Совета Федерации по расследованию иностранного вмешательства в российские выборы Андрей Климов сообщил, что у комиссии есть материалы "о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве".
Накануне.Ru вчера в 17:15