Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года

Объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в 2019 году, показало исследование Аналитического центра при правительстве РФ.
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Объём нелегального рынка такси в России за два года увеличился до 101 млрд руб

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Рынку легального такси предсказали замедление

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Нелегальный рынок такси вырос в РФ с 2017 года на 35%

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Нелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года

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Коммерсантъвчера в 02:05

Нелегальный рынок такси в России вырос на 35%

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Из-за «серых» таксистов бюджет теряет шесть миллиардов рублей в год

Российская газетавчера в 02:00
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Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
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Шойгу запретил без веских оснований привлекать личный состав к выполнению служебных обязанностей в нерабочее время, включая выходные дни и праздники.
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В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
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Дрю Даути забросил шайбу на 50-й секунде овертайма и принес победу «Кингз» со счетом 4:3. Ему ассистировал Ковальчук, набрав третье очко в игре.
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Москвичек приглашают на бесплатную маммографию.
Вести Подмосковья вчера в 00:40
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Белый дом отказался участвовать в импичменте Трампа

Белый дом отказался участвовать в процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.
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«АвтоВАЗ» выпустит новую модель

Российская компания пополнит модельный ряд. АвтоВАЗ в скором времени планирует выпустить еще одну модель, которая носит рабоче название Van.
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В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

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Автомобиль с пятью подростками врезался в дерево в городе Михайловка в Волгоградской области, четверо из них погибли.
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Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте

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Для сравнения: у Wikipedia.org, по данным Mediascope, в июле 2019 года в российских городах с населением более 100 тыс. человек было 2,9 млн пользователей в день и 29,4 млн — в месяц.
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Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
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Суд 9 октября рассмотрит жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»

Суд округа Свеа в Швеции сообщил, что рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Нафтогазом» о транзите газа начнётся 9 октября.
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«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе

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Как сообщили накануне в СК РФ, суд арестовал двух сотрудников рудника "Мир" - бывшего начальника рудника Алексея Бурксера и бывшего и.о. главного инженера Александра Манна - по делу об аварии на предприятии 4 августа 2017 года, в результате которой погибли восемь человек.
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Спорт

WADA получило ответы от России по делу о данных московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской антидопинговой лаборатории.
Известия вчера в 18:53
Политика

Сенаторы нашли доказательства подготовки массовых беспорядков в Москве

Глава комиссии Совета Федерации по расследованию иностранного вмешательства в российские выборы Андрей Климов сообщил, что у комиссии есть материалы "о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве".
Накануне.Ru вчера в 17:15
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