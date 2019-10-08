Экономика
Газета.RuНелегальный рынок такси вырос в России на 35% за два года
В результате около 6 млрд рублей налогов не поступают в казну каждый год. С 2017 года объем рынка нелегального такси объем в денежном выражении вырос на 35% с 75 млрд рублей до 101 млрд рублей в текущем году.
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Политика
Сенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу
Комитет сената США по разведке представил отчет, согласно которому Россия использовала социальные сети для поддержки американского лидера Дональда Трампа на выборах президента в 2016 году.
Lenta.ru 15:05
Армия и оружие
В США назвали самые опасные российские бомбардировщики
Многие российские бомбардировщики сегодня являются модернизированными советскими моделями, однако всё еще остаются мощными и опасными, пишет The National Interest.
Известия 05 октября в 21:28
Армия и оружие
Парламент Турции продлил мандат на военные операции в Сирии и Ираке
«Парламент Турции во вторник ратифицировал продление мандата на военные операции в Сирии и Ираке до 30 октября 2020 года», — пишет издание.
Rambler News Service 13:09
Шоу-бизнес
Сергей Семак повторно женился на бывшей супруге
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак повторно женился на своей бывшей супруге Анне.
Вести.Ru 14:49
Политика
США ввели визовые ограничения против членов китайского правительства
США вводят визовые ограничения в отношении членов правительства и компартии Китая, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав уйгуров и других национальных меньшинств, заявил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 15:22
Общество
Объявлены нобелевские лауреаты 2019 года по физике
8 октября в Шведской королевской академии наук были названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике за 2019 год.
RT на русском 15:41
Космос
Недавно в центре Млечного пути произошел взрыв
Гигантский, расширяющийся поток энергии вырвался из окрестностей сверхмассивной черной дыры (СМЧД), расположенной в центре Млечного пути, всего лишь 3,5 миллиона лет назад и разошелся в окружающее космическое пространство в форме двух конусов, вершины которых соприкасаются в центре Галактики.
AstroNews.ru вчера в 05:00
Происшествия
Четыре человека погибли в страшном ДТП в Шекснинском районе
Мужчина и три женщины погибли при столкновении иномарки и бензовоза в Шекснинском районе.
Вологда Регион 02:45
Здоровье
Турчак предложил улучшить законопроект об обращении лекарств
Законопроект "Об обращении лекарственных средств" может пополниться нормами, упрощающими ввоз и назначение для конкретных пациентов незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические и психотропные вещества.
Дни.ру 08:16
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выписки из больницы Заворотнюк
Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов считает, что выписка актрисы Анастасии Заворотнюк из больницы может быть либо перерывом в лечении, либо отсутствием эффекта от помощи врачей.
УтроNews 07:43
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
Суд отклонил иск Алибасова к производителю «Крота» на 100 млн рублей
Ответчиками по иску в суде выступили производитель жидкого средства ООО "АМС медиа" и гипермаркет "Ашан".
ТАСС 12:00
Здоровье
Саратовским инвалидам пришлось ползти по больничной лестнице
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил решить проблему с отсутствием пандусов в железнодорожной больнице Ершова.
Российская газета 14:26
Происшествия
Бывший начальник якутского рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО
Якутские следователи сегодня днем объявили о смерти бывшего начальника рудника «Мир» Алексея Бурксера.
ФедералПресс 04:54
Происшествия
Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца
В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».
Известия 12:44
Политика
Новак рассказал о ситуации с контрактом на транзит газа через Украину
Министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о возможном изменении технических параметров контракта на транзит газа через территорию Украины в Европу.
RT на русском 11:16
Армия и оружие
В ЛНР заметили уникальный плавающий бронетранспортер-экскаватор
Машина была создана на базе плавающего транспортера ПТС-3.
ГЛАС.RU 09:42
Происшествия
Анапский судья пытался продать решение апелляции
Председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева, сообщила пресс-служба ведомства.
Коммерсантъ 11:57
Здоровье
Доктор Мясников дал рекомендации по профилактике гриппа
Главный врач московской клинической больницы №71 Александр Мясников дал жителям России рекомендации по профилактике и методам лечения гриппа.
ФАН 11:52
Экономика
В ФНС заявили о высоком уровне серых зарплат в России
Федеральная налоговая служба (ФНС) России обеспокоена высоким уровнем теневых зарплат в стране, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
RT на русском 08:03
Игры
Sony выпустит PlayStation 5 в конце 2020 года
Sony выпустит игровую приставку следующего поколения - PlayStation 5 - как раз к праздничному сезону конца 2020 года В PlayStation 5 предусмотрена усовершенствованная графика, а также поддержка технологии трассировки лучей, способствующей реалистичному отображению световых эффектов на движущихся объектах, говорится в сообщении Sony.
Интерфакс 11:49
Хоккей
Соня Гудим возвращается в «Трактор»
Сообщается, что пообщаться с Соней Гудим болельщики смогут уже завтра, 9 октября.
Челябинск Сегодня 03:45
Космос
Сатурн обогнал Юпитер по количеству спутников
Сатурн обогнал Юпитер по количеству спутников на орбите. Об этом 7 октября сообщил Центр Карнеги.
Телеканал RTVI 14:41
Футбол
Воспитанник «Зенита» рассказал о предложении сдать матч за полмиллиона
Воспитанник "Зенита" Басель Абдулфаттах рассказал, что в бытность игроком петербургского "Динамо" ему поступило предложение поучаствовать в договорном матче, который должен был пройти под эгидой Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
РИА Новости 07:11
Игры
Star Wars Jedi: Fallen Order — Системные требования
Да пребудут с вами 32 ГБ ОЗУ До релиза экшена Star Wars Jedi: Fallen Order от студии Respawn и компании EA остается чуть более месяца.
Srnsk 08:10
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза РФ обострение на северо-востоке Сирии
Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на северо-востоке Сирии с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Известия 14:39