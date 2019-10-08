Объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в 2019 году, показало исследование Аналитического центра при правительстве РФ.

Нелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года

Экономика Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалюте Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалюте Как сообщил Минфин, Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в национальных валютах.

Здоровье В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.

Политика В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.

Экономика Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Армия и оружие В Новосибирске могут перестать выпускать истребители Су-34 Производство истребителей Су-34 могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре, сообщает РИА Новости со ссылкой на полномочного представителя президента в Сибири Сергея Меняйло.

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Общество Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Политика Полиция считает, что не допустила беспорядков на митингах в Москве Заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Денисенко заявил на заседании Комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета, что благодаря четким и тактическим грамотным действиям сотрудников полиции и Росгвардии не было допущено массовых беспорядков на митингах в Москве.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.

Энергетика Белоруссия может снизить закупки российского газа Белоруссия может снизить закупки российского газа в 2020 году в связи с запуском Островецкой АЭС (БелАЭС).

Единоборства Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.

Общество Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Политика Путин и Шойгу провели отдых в тайге Ранее, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин перед своим днем рождения отправится в тайгу.

Политика В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России.

Армия и оружие Националисты выдвинули Зеленскому ультиматум по Донбассу Президенту Украины Владимиру Зеленскому местные националисты поставили условие: если Вооруженные силы страны отойдут согласно "формуле Штайнмайера" от линии разграничения в Золотом (рубеж на Луганщине) и в районе Петровское (ДНР), то эти населенные пункты займут представители добробатов.

Экономика Медведев ждет план по мерам для экономического роста Медведев особо отметил, что план не должен быть повторением национальных проектов и госпрограмм, "это должны быть меры по стимулированию экономического роста, а не просто констатация того, что давайте работать по национальным проектам и все будет хорошо".

Шоу-бизнес Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения. Для общения актриса выбрала издание РБК.

Шоу-бизнес Иранскую «Анджелину Джоли» арестовали за богохульство В Иране арестована «двойник Анджелины Джоли» Сахар Табар, ее обвинили в богохульстве, пишут СМИ.

Происшествия Американский истребитель F-16 разбился в Германии Военный истребитель F-16 разбился в нежилой зоне на юго-западе Германии. Об этом сообщает телекомпания SWR в Twitter.

Космос На обсерваторию «Спектр-РГ» оказано неизвестное воздействие в космосе Космическая обсерватория российско-германского производства «Спектр-РГ» подверглась потенциально опасному неизвестному воздействию в космосе.

Экономика Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года К 2024 году численность населения России прогнозируется на уровен,7 миллионов человек.

Политика Украина решила увеличить оборонный бюджет Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в следующем году оборонный бюджет страны увеличится. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Политика Новак рассказал о ситуации с контрактом на транзит газа через Украину Министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о возможном изменении технических параметров контракта на транзит газа через территорию Украины в Европу.