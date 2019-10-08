Экономика
РИА НовостиНелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года
Объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в 2019 году, показало исследование Аналитического центра при правительстве РФ.
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Экономика
Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалюте
Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалюте Как сообщил Минфин, Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в национальных валютах.
Коммерсантъ 10:26
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК 07:26
Политика
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе
Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.
Lenta.ru 06:57
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51
Армия и оружие
В Новосибирске могут перестать выпускать истребители Су-34
Производство истребителей Су-34 могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре, сообщает РИА Новости со ссылкой на полномочного представителя президента в Сибири Сергея Меняйло.
Бердск онлайн 09:17
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Общество
Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса
В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета 05:58
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Политика
Полиция считает, что не допустила беспорядков на митингах в Москве
Заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Денисенко заявил на заседании Комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета, что благодаря четким и тактическим грамотным действиям сотрудников полиции и Росгвардии не было допущено массовых беспорядков на митингах в Москве.
Московский Комсомолец 10:23
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Энергетика
Белоруссия может снизить закупки российского газа
Белоруссия может снизить закупки российского газа в 2020 году в связи с запуском Островецкой АЭС (БелАЭС).
Известия 07:46
Единоборства
Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном
Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
Вести.Ru вчера в 14:17
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК 09:36
Политика
Путин и Шойгу провели отдых в тайге
Ранее, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин перед своим днем рождения отправится в тайгу.
Дождь вчера в 03:31
Политика
В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России
Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России.
Известия 02:01
Футбол
Дембеле в матче с «Севильей» удален за слова «ты очень плохой»
В протоколе встречи судья Матеу Лаос указал, что Дембеле сказал ему: «Очень плохой, ты очень плохой».
Спорт-Экспресс вчера в 07:24
Кино
Появился трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским
На YouTube появился трейлер шестого сезона канадско-ирландского исторического сериала "Викинги".
Piter.tv 01:19
Армия и оружие
Националисты выдвинули Зеленскому ультиматум по Донбассу
Президенту Украины Владимиру Зеленскому местные националисты поставили условие: если Вооруженные силы страны отойдут согласно "формуле Штайнмайера" от линии разграничения в Золотом (рубеж на Луганщине) и в районе Петровское (ДНР), то эти населенные пункты займут представители добробатов.
Утро.ru 08:42
Футбол
Тедеско в Москве согласовал контракт со «Спартаком»
Московский Комсомолец вчера в 08:21
Экономика
Медведев ждет план по мерам для экономического роста
Медведев особо отметил, что план не должен быть повторением национальных проектов и госпрограмм, "это должны быть меры по стимулированию экономического роста, а не просто констатация того, что давайте работать по национальным проектам и все будет хорошо".
ТАСС 08:46
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения
Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения. Для общения актриса выбрала издание РБК.
Newsroom24 05:00
Шоу-бизнес
Иранскую «Анджелину Джоли» арестовали за богохульство
В Иране арестована «двойник Анджелины Джоли» Сахар Табар, ее обвинили в богохульстве, пишут СМИ.
Взгляд.ру вчера в 07:02
Культура
Певица Сара Брайтман возвращается в Россию со своей новой программой
Millionaire.ru 06:38
Происшествия
Американский истребитель F-16 разбился в Германии
Военный истребитель F-16 разбился в нежилой зоне на юго-западе Германии. Об этом сообщает телекомпания SWR в Twitter.
Lenta.ru 10:31
Космос
На обсерваторию «Спектр-РГ» оказано неизвестное воздействие в космосе
Космическая обсерватория российско-германского производства «Спектр-РГ» подверглась потенциально опасному неизвестному воздействию в космосе.
RT на русском 07:11
Экономика
Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года
К 2024 году численность населения России прогнозируется на уровен,7 миллионов человек.
Рифей-Пермь вчера в 01:42
Политика
Украина решила увеличить оборонный бюджет
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в следующем году оборонный бюджет страны увеличится. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Lenta.ru 11:18
Здоровье
Диетолог назвала продукт, снижающий риски возникновения рака и диабета
РИА Новости вчера в 02:24
Политика
Новак рассказал о ситуации с контрактом на транзит газа через Украину
Министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о возможном изменении технических параметров контракта на транзит газа через территорию Украины в Европу.
RT на русском 11:16
Наука
Разработан мобильный биосенсор на основе оксида графена
Группа инженеров из центра «Композиты России» МГТУ имени Н. Э. Баумана усовершенствовала технологию создания биосенсоров на основе оксида графена.
Индикатор 06 октября в 09:29