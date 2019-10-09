Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года

Объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в 2019 году, показало исследование Аналитического центра при правительстве РФ.
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Объём нелегального рынка такси в России за два года увеличился до 101 млрд руб

Говорит Москвавчера в 03:13

Нелегальный рынок такси в России вырос на 35%

News.ruвчера в 02:59

Нелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года

РИА Новостивчера в 02:05

Нелегальный рынок такси вырос в РФ с 2017 года на 35%

ПРАЙМвчера в 02:06

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Коммерсантъвчера в 02:05

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РБКвчера в 02:00

Из-за «серых» таксистов бюджет теряет шесть миллиардов рублей в год

Российская газетавчера в 02:00
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Брокеры и управляющие компании предложили ЦБ ввести единые требования ко всем неквалифицированным инвесторам безотносительно суммы на их брокерском счете и дать им гораздо больше свободы в инвестициях, чем регулятор планирует сейчас.
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РИА Новости вчера в 21:21
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РИА Новости вчера в 21:31
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Совфед получил данные, указывающие на подготовку беспорядков в российской столице во время выборов в Мосгордуму и начал их анализировать.
Газета.Ru вчера в 15:11
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Новость о выписке из больницы Анастасии Заворотнюк породила смятение среди поклонников.
Комсомольская правда вчера в 07:32
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В своем выступлении на встрече Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE) в Денвере Пауэлл заявил, что «недавние технические проблемы» заставили ФРС задуматься о «покупках [краткосрочных] казначейских векселей» для их разрешения.
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Компания Warner Bros. занимается разработкой двух новых фильмов по вселенной "Матрицы".
Газета Metro 07 октября в 05:11
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Напомним, пенсионная реформа предполагает постепенное увеличение возраста для выхода на пенсию: мужчинам до 65 лет, женщинам до 60 лет.
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Мосмонитор вчера в 00:09
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Россиян предупредили о риске перебоев с поставками импортной воды

Бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды.
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По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.
Интерфакс вчера в 23:08
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Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными

С 1 января 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными.
Известия вчера в 05:33
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Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад

Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
Москва 24 07 октября в 14:52
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Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос ФБР

Газета.Ru вчера в 03:46
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Автомобиль с пятью подростками врезался в дерево в городе Михайловка в Волгоградской области, четверо из них погибли.
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В первой игре официального сезона с «Эдмонтоном» Ковальчук набрал результативный балл за передачу, второй матч с «Калгари» для россиянина оказался ещё удачнее.
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Стал известен соперник Усика по дебютному бою в супертяжелом весе

Американский боксер Чазз Уизерспун станет соперником Александра Усика в дебютном бою украинца в супертяжелом весе.
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Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
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