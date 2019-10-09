Экономика
РИА НовостиНелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года
Объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в 2019 году, показало исследование Аналитического центра при правительстве РФ.
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Объём нелегального рынка такси в России за два года увеличился до 101 млрд руб
Говорит Москвавчера в 03:13
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Экономика
Брокеры предложили ЦБ свой вариант контроля за инвестициями россиян
Брокеры и управляющие компании предложили ЦБ ввести единые требования ко всем неквалифицированным инвесторам безотносительно суммы на их брокерском счете и дать им гораздо больше свободы в инвестициях, чем регулятор планирует сейчас.
РБК вчера в 17:00
Общество
Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star
Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.
Коммерсантъ вчера в 13:26
Экономика
Российские и украинские цены на продукты сравнили в Сети
РИА Новости вчера в 21:21
Общество
Поедание грибов снижает вероятность рака простаты
Популярная механика вчера в 10:51
Политика
Пелоси прокомментировала отказ Белого дома давать показания конгрессу
Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси предупредила Белый дом, что отказ от дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа будет расцениваться как препятствование расследованию.
РИА Новости вчера в 21:31
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru вчера в 05:56
Кино
«Ходячие Мертвецы» получили одиннадцатый сезон
Культуромания 07 октября в 10:41
Политика
Совфед анализирует данные о подготовке беспорядков в Москве
Совфед получил данные, указывающие на подготовку беспорядков в российской столице во время выборов в Мосгордуму и начал их анализировать.
Газета.Ru вчера в 15:11
Шоу-бизнес
Онколог рассказал о последствиях выписки Анастасии Заворотнюк
Новость о выписке из больницы Анастасии Заворотнюк породила смятение среди поклонников.
Комсомольская правда вчера в 07:32
Экономика
Центробанк США объявил о возвращении к покупкам активов
В своем выступлении на встрече Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE) в Денвере Пауэлл заявил, что «недавние технические проблемы» заставили ФРС задуматься о «покупках [краткосрочных] казначейских векселей» для их разрешения.
РБК вчера в 16:46
Кино
Вселенную «Матрицы» расширят двумя новыми фильмами
Компания Warner Bros. занимается разработкой двух новых фильмов по вселенной "Матрицы".
Газета Metro 07 октября в 05:11
Общество
Депутаты Государственной Думы решили понизить пенсионный возраст
Напомним, пенсионная реформа предполагает постепенное увеличение возраста для выхода на пенсию: мужчинам до 65 лет, женщинам до 60 лет.
МТВ онлайн вчера в 23:17
Политика
В небе над Лос-Анджелесом появилось поздравление Владимиру Путину
Мосмонитор вчера в 00:09
Экономика
Россиян предупредили о риске перебоев с поставками импортной воды
Бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды.
Известия вчера в 18:03
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»
По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.
Интерфакс вчера в 23:08
Общество
Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными
С 1 января 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными.
Известия вчера в 05:33
Космос
Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
Москва 24 07 октября в 14:52
Финансы
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Политика
Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос ФБР
Газета.Ru вчера в 03:46
Происшествия
Четыре подростка погибли в результате ДТП в Волгоградской области
Автомобиль с пятью подростками врезался в дерево в городе Михайловка в Волгоградской области, четверо из них погибли.
Газета.Ru 00:53
Хоккей
Илья Ковальчук набрал три очка в матче с «Калгари», видео гола
В первой игре официального сезона с «Эдмонтоном» Ковальчук набрал результативный балл за передачу, второй матч с «Калгари» для россиянина оказался ещё удачнее.
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Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 16:36
Политика
Берлускони рассказал о встрече с Путиным в Сочи
Кубань 24 00:59
Единоборства
Стал известен соперник Усика по дебютному бою в супертяжелом весе
Американский боксер Чазз Уизерспун станет соперником Александра Усика в дебютном бою украинца в супертяжелом весе.
Sportbox.RU вчера в 16:35
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
BFM.ru вчера в 12:36
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Происшествия
Вечный огонь в Уссурийске неизвестные засыпали землей
REGNUM вчера в 23:06
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45