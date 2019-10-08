Объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в 2019 году, показало исследование Аналитического центра при правительстве РФ.

Нелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года

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