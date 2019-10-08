Объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в 2019 году, показало исследование Аналитического центра при правительстве РФ.

Нелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года

Политика Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.

Интернет Роскачество назвало лучшие мессенджеры Роскачество исследовало наиболее популярные мобильные приложения мессенджеров в российском сегменте магазинов App Store и Google Play.

Политика В МИД Украины рассказали о сценариях развития ситуации в Донбассе Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, причем один из них подразумевает отказ Киева от контроля над регионом.

Общество Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.

Происшествия Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

Происшествия Самолет-амфибия совершил жесткую посадку под Магаданом Частный самолет-амфибия совершил жесткую посадку при взлете в Магаданской области.

Политика В администрации президента сделали выводы из выборов в Мосгордуму Итоги сентябрьских выборов в Мосгордуму были благожелательно восприняты и властью, сохранившей контроль над парламентом, и оппозицией, расширившей представительство и получившей 20 из 45 мест.

Происшествия СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова Причиной смерти актера Дмитрия Марьянова стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери, сообщил подмосковный главк Следственного комитета.

Политика Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Общество В России могут запретить крафтовое пиво В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.

Политика В конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».

Футбол Черчесов вызвал Соболева в сборную России вместо Смолова «Вместо получившего в сегодняшнем матче с "Арсеналом" травму Федора Смолова в команду вызван форвард ФК "Крылья Советов" (Самара) Александр Соболев», - говорится в сообщении национальной команды.

Экономика Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.

Общество Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер Вслед за врачами в массовом порядке решили уволиться и медсестры столичного онкоцентра им. Николая Блохина.

Политика МИД Украины: Россия добивается отмены саммита в «нормандском формате» Россия ищет новые основания, чтобы не проводить встречу в «нормандском формате», полагает министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Шоу-бизнес Заворотнюк выписали из больницы Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Шоу-бизнес Бочкарева вышла на связь после новости об исчезновении Ситуацию прокомментировал друг актрисы На днях соседи сообщили об исчезновении звезды ситкома "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой — якобы она оставила под окнами своего дома дорогое авто и перестала провожать детей в школу.

Культура Украинский режиссер призвал запретить сериал «Сваты» Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев призвал запретить сериал «Сваты» из-за участия в нем российского актера Федора Добронравова.

Экономика Многодетным россиянам начали погашать ипотеку Российские многодетные семьи начали получать выплаты в 450 тысяч рублей для погашения ипотечных кредитов, говорится в сообщении кредитной организации «Дом.рф», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Политика Экс-депутат Рады Пашинский арестован в Киеве Согласно материалам дела, в декабре 2016 года украинский депутат Пашинский сообщил о нападении на него и его жену.

Культура Авербух рассказал о гонорарах фигуристов и о бюджетах ледовых шоу РИАМО – 7 окт. Организация ледовых шоу — очень сложный бизнес, который требует больших затрат, с годами их стоимость все сильнее возрастает, сообщил фигурист и создатель шоу Илья Авербух.

Происшествия Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов В начале октября «Коммерсантъ» сообщил о появлении в интернете объявлений о продаже личных данных клиентов Сбербанка.