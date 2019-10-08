Экономика
РИА НовостиНелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года
Объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в 2019 году, показало исследование Аналитического центра при правительстве РФ.
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Авто
Опубликованы снимки новой Kia Optima
Rusargument 00:02
Происшествия
Экс-начальник якутского рудника «Мир» покончил с собой в СИЗО
Бывший начальник якутского рудника «Мир» Алексей Бурксер найден мёртвым в СИЗО.
RT на русском 02:55
Происшествия
Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце
На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Здоровье
Девочке с «маской Бэтмена» сделали первую операцию в Краснодаре
Кубанский онколог Павел Попов провел первую операцию полугодовалой девочке, которая появилась на свет с необычным родимым пятном на лице в форме маски Бэтмена, сообщает «КП» - Кубань.
Живая Кубань 02:58
Экономика
Авиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство России с просьбой выделить средства из бюджета для сдерживания роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости топлива.
REGNUM вчера в 02:02
Шоу-бизнес
Заворотнюк выписали из больницы
Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 02:20
Спорт
Глава РУСАДА сообщил о возможных санкциях со стороны WADA
Глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал о возможных санкциях со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), если 9 октября российское спортивное руководство не сможет объяснить WADA, откуда взялись изменения, найденные в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, пишет газета «Известия».
Аргументы и Факты 06 октября в 20:56
Политика
Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа
Газета.Ru вчера в 18:42
Происшествия
Возле крупного рынка в Новосибирске произошла массовая драка
Ведомости вчера в 07:37
Политика
Советником президента Армении стал гражданин России
Президент Армении Армен Саркисян считается своеобразным стабилизатором политических процессов в стране, который, несмотря на ограниченные полномочия, сохраняет значительное влияние во внешней политике.
Коммерсантъ вчера в 13:29
Хоккей
Кузнецов поделился ожиданиями от первого матча в новом сезоне
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов заявил, что последние часы ожидания перед возвращением на лёд тянутся для него слишком долго.
RT на русском 02:33
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Известия 03:25
Политика
В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Газета.Ru вчера в 20:54
Футбол
Комбаров назвал причину отставки Кононова
Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал причины отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака".
Газета.Ru вчера в 09:32
Авто
Спортивные модели Volkswagen получат новый логотип
Значок R-Line приобретает новый облик и впервые будет представлен на Atlas Cross Sport R-Line 11 октября.
32CARS.ru вчера в 05:54
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
RT на русском 01:39
Общество
Названы два продукта, предотвращающие рак молочной железы
В ходе масштабного исследования, теория специалистов подтвердилась — у женщин, которые не реже двух раз в день на протяжении большого количества времени ели продукты, содержащиеся в соусе софрито, риск заболевания раком молочной железы был ниже на 67%, чем у тех, кто пренебрегал ядрено пахнущими овощами.
Пятый канал вчера в 03:16
Футбол
Дмитрий Баринов: «С детства не люблю Роналду»
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что ему не нравится нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Спорт-Экспресс вчера в 18:05
Происшествия
СК передал дело о смерти актера Марьянова в прокуратуру
В случае утверждения обвинительного заключения прокуратурой уголовное дело будет передано в суд.
REGNUM 03:29
Политика
Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru вчера в 11:55
Политика
Андрей Бочаров назначил вице-губернатора Волгоградской области
Решением Андрея Бочарова должность вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора Волгоградской области – занял Евгений Харичкин, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Крестьянская жизнь вчера в 09:35
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда 06 октября в 09:02
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 7 октября.
RT на русском вчера в 01:12
Футбол
Месси оформил 100-й гол с дальней дистанции за «Барселону»
Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси оформил сотый гол с дальней дистанции за свою карьеру в стане сине-гранатовых.
Газета.Ru вчера в 02:19
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Общество
Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков
Король Швеции Карл Густав XVI принял решение исключить из списка членов Королевского дома пятерых внуков, детей своих младших сына и дочери.
Известия вчера в 22:14