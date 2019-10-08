Экономика
Политическая ЭкспертизаНелегальный рынок такси в России за два года вырос на 35%
Общий объем рынка нелегального такси достиг 101 миллиарда рублей. Показатель с 2017 года вырос на 35%, заявили в Аналитическом центре при правительстве РФ. Как отмечается в сообщении учреждения, легальный рынок в сравнении с незаконным растет гораздо медленнее.
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 19:11, Вашингтон
Экономика
Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор
Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 06:22
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Киновселенную «Матрицы» расширят двумя новыми картинами
Компания Warner Bros занимается разработкой двух фильмов по киновселенной «Матрицы». Об этом сценарист Зак Пенн написал в Twitter.
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Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru 05:56
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Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
Пока рубль остается лучшей валютной инвестицией года — с начала 2019-го он прибавил 7,4 процента.
Lenta.ru 11:35
Армия и оружие
Производство Су-34 могут перенести из Новосибирска
Сборку фронтовых бомбардировщиков Су-34 могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.
Коммерсантъ 02:35
Политика
Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте
Sputnik Литва 06 октября в 11:40
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Режиссер в одном из интервью назвал кинокомиксы «парками развлечений», ничего не имеющего общего с настоящим кино.
Культуромания 07:09
Политика
Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском 16:36
Политика
Италия сократит число парламентариев на треть
Конституционную реформу, в результате которой сократится число парламентариев в обеих палатах, поддержало большинство депутатов Италии.
News.ru 18:58
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Чиновник призвал поддерживать отечественное самолётостроение.
News.ru 14:45
Футбол
Иванович поздравила Швайнштайгера с завершением карьеры
Спорт-Экспресс 10:55
Экономика
Брокеры предложили ЦБ свой вариант контроля за инвестициями россиян
Брокеры и управляющие компании предложили ЦБ ввести единые требования ко всем неквалифицированным инвесторам безотносительно суммы на их брокерском счете и дать им гораздо больше свободы в инвестициях, чем регулятор планирует сейчас.
РБК 17:00
Экономика
Правительство установило квоты на приём мигрантов на работу
Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 07:50
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Политика
Киев признал срыв разведения сил в Донбассе
Газета.Ru вчера в 09:06
Наука
Найден способ определить разницу в лекарствах и еде среди австралийцев
Среди наиболее интересных моментов ученые выяснили, что потребление алкоголя и кофе было выше в районах с более дорогой арендой жилья.
Goroday.ru 17:36
Армия и оружие
В США опубликовали план «сдерживания» России в Черном море
Американский аналитический центр RAND Corporation опубликовал на своем сайте доклад, посвященный сдерживанию России в Черном море.
Московский Комсомолец вчера в 02:30
Политика
Президент Эквадора обвинил Венесуэлу в организации протестов
Президент Эквадора Ленин Морено обвинил лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и эквадорского экс-президента Рафаэля Корреа в организации массовых протестов в стране, сообщает газета El Comercio.
REGNUM вчера в 23:46
Недвижимость
Новостройки в России подорожали почти на 12% за год
С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Известия вчера в 18:10
Футбол
Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия
Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.
РИА Новости 06 октября в 02:20
Интернет
Роскачество определило самые лучшие мессенджеры
Эксперты и Роскачества составили список самых лучших мессенджеров в России.
Дни24 09:58
Шоу-бизнес
Онколог отреагировал на сообщения о выписке Заворотнюк
Ведущий онколог клиники "Медицина 24/7" Вадим Гутник прокомментировал сообщения о выписке актрисы Анастасии Заворотнюк из больницы.
Газета.Ru 11:06
Космос
На обсерваторию «Спектр-РГ» оказано неизвестное воздействие в космосе
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RT на русском 07:11
Наука
Создан новый источник терагерцевого излучения
Сотрудники Института радиотехники и электроники имени В. А. Котельникова создали источник терагерцевого излучения на джозефсоновском контакте.
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Шоу-бизнес
Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике
Американская актриса Шарлиз Терон вывела семилетнего приемного сына Джексона на прогулку в женской одежде.
Известия вчера в 23:23