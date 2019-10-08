Экономика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаНелегальный рынок такси в России за два года вырос на 35%

Общий объем рынка нелегального такси достиг 101 миллиарда рублей. Показатель с 2017 года вырос на 35%, заявили в Аналитическом центре при правительстве РФ. Как отмечается в сообщении учреждения, легальный рынок в сравнении с незаконным растет гораздо медленнее.
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Объём нелегального рынка такси в России за два года увеличился до 101 млрд руб

Говорит Москва03:13

Нелегальный рынок такси в России вырос на 35%

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Рынку легального такси предсказали замедление

РБК02:00

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Коммерсантъ02:05

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ПРАЙМ02:06

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Российская газета02:00
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