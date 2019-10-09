Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНелегальный рынок такси вырос на 35% за последние два года

Эксперты зафиксировали резкий рост нелегального рынка такси в России, говорится в исследовании аналитического центра при правительстве России. По данным экспертов, он увеличился на 35% в 2019 году по сравнению с 2017-м, до 101 млрд руб.
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Объём нелегального рынка такси в России за два года увеличился до 101 млрд руб

Говорит Москвавчера в 03:13

Нелегальный рынок такси в России вырос на 35%

News.ruвчера в 02:59

Из-за «серых» таксистов бюджет теряет шесть миллиардов рублей в год

Российская газетавчера в 02:00

Нелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года

РИА Новостивчера в 02:05

Нелегальный рынок такси вырос на 35% за последние два года

Коммерсантъвчера в 02:05

Рынку легального такси предсказали замедление

РБКвчера в 02:00

Нелегальный рынок такси вырос в РФ с 2017 года на 35%

ПРАЙМвчера в 02:06
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 04:26, Ашберн
Происшествия

Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву

Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
РИА Новости 01:27
Экономика

В России нашли способ определять официальную цену биткоинов

В России появился способ определять официальную стоимость криптовалют.
Известия вчера в 18:44
Экономика

Alibaba и Mail.Ru Group завершили создание совместного предприятия

Китайская Alibaba Group, Mail.Ru Group, «МегаФон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) закрыли сделку по созданию предприятия в сфере электронной коммерции AliExpress Russia, следует из поступившего в РБК сообщения партнеров.
РБК 03:36
Гаджеты

Представлена видеокарта Radeon RX 5700 XT THICC III Ultra

Компания XFX представила одну из самых быстрых видеокарт на базе Radeon RX 5700 XT.
Игромания.ру вчера в 18:15
Политика

Госдума приостановит командировки депутатов в США

Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены до момента получения от американских властей объяснений и извинений в связи с инцидентом с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой.
Известия 03:42
Общество

Суд отклонил иск рэпера L-One к Тимати и лейблу Black Star

Права на псевдоним, песни и клипы рэпера останутся за лейблом. В марте 2019 рэпер L’One (Леван Горозия) ушел из лейбла Black Star.
Блокнот.ру 04:02
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Политика

Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница нашла новую работу

Иркутская чиновница Ирина Алашкевич, уволившаяся из регионального правительства после обвинений в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, нашла новую работу.
RT на русском 04:13
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ

Известия 02:39
Экономика

Россиян предупредили о риске перебоев с поставками импортной воды

Бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды.
Известия вчера в 18:03
Здоровье

Младенца челябинки, неожиданно родившей в Турции, доставили на Урал

URA.Ru 00:26
Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»

Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Газета.Ru 01:51
Кино

В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019

В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, передает ОТР.
Общественное телевидение России 07 октября в 02:57
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Авто

Названа дата начала продаж внедорожника GAC GS8 в России

В последний месяц года состоится старт продаж "первенца" - большого кроссовера GAC GS8.
Новые автомобили вчера в 11:36
Политика

Лавров заявил о противоречивости и опасности действий США в Сирии

Россия в контактах с США заявляет об опасности их действий в Сирии, но не наблюдает изменений в позиции Вашингтона, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в Казахстан.
Интерфакс 03:24
Происшествия

Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам

Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Происшествия

В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана и его супруги

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Здоровье

Иркутскую гимназию закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии и ОРВИ

Гимназию № 3 в Иркутске в среду закрыли на карантин в связи с выявлением пневмонии у 12 учеников и повышенным уровнем заболеваемости ОРВИ.
ТАСС 03:14
Шоу-бизнес

Онколог рассказал о последствиях выписки Анастасии Заворотнюк

Новость о выписке из больницы Анастасии Заворотнюк породила смятение среди поклонников.
Комсомольская правда вчера в 07:32
Здоровье

Названы продукты, которые вымывают кальций из организма

Нутрициолог Анна Ивашкевич назвала продукты, которые способны замедлить усвоение кальция или даже начать вымывать его из организма.
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Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

BFM.ru вчера в 12:36
Происшествия

В Москве российский теннисист Михаил Бирюков покончил с собой

В информационном агентстве «КП», сославшемся на собственные источники, заявили, что Михаил Бирюков, теннисист из РФ, покончил жизнь самоубийством.
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Названы способы борьбы с осенней хандрой

Главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников назвал способы борьбы с осенней хандрой, передает агентство "Москва" .
Газета.Ru 03:31
Шоу-бизнес

«Кати нет»: Гоген Солнцев приобрел гроб для престарелой жены

Актёр и эпатажный шоумен Гоген Солнцев не устаёт скандалить.
Bimru.ru вчера в 10:16
Политика

Обнародованы доказательства давления США на Украину по делу Байденов

Депутат Верховной Рады Украины и инициатор расследования вмешательства Киева в президентские выборы в США Андрей Деркач обнародовал документы, доказывающие факт давления посольства Соединенных Штатов в Киеве на украинских следователей.
Lenta.ru 04:20
Общество

Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян

Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
РИА Новости вчера в 15:19
Футбол

На матч между сборными России и Шотландии продано 45 тысяч билетов

На матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Шотландии продано более 45 тысяч билетов.
Sportbox.RU 07 октября в 14:10
Шоу-бизнес

10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали

В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Woman.ru 07 октября в 13:20
Кино

Федор Бондарчук начал снимать сериал по сценарию Паулины Андреевой

Режиссёр Фёдор Бондарчук начал снимать сериал «Псих» по сценарию, который написала его супруга Паулина Андреева.
Петербургский дневник 07 октября в 16:08
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