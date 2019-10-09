Экономика
КоммерсантъНелегальный рынок такси вырос на 35% за последние два года
Эксперты зафиксировали резкий рост нелегального рынка такси в России, говорится в исследовании аналитического центра при правительстве России. По данным экспертов, он увеличился на 35% в 2019 году по сравнению с 2017-м, до 101 млрд руб.
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Объём нелегального рынка такси в России за два года увеличился до 101 млрд руб
Говорит Москвавчера в 03:13
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Происшествия
Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
РИА Новости 01:27
Экономика
В России нашли способ определять официальную цену биткоинов
В России появился способ определять официальную стоимость криптовалют.
Известия вчера в 18:44
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Alibaba и Mail.Ru Group завершили создание совместного предприятия
Китайская Alibaba Group, Mail.Ru Group, «МегаФон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) закрыли сделку по созданию предприятия в сфере электронной коммерции AliExpress Russia, следует из поступившего в РБК сообщения партнеров.
РБК 03:36
Гаджеты
Представлена видеокарта Radeon RX 5700 XT THICC III Ultra
Компания XFX представила одну из самых быстрых видеокарт на базе Radeon RX 5700 XT.
Игромания.ру вчера в 18:15
Политика
Госдума приостановит командировки депутатов в США
Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены до момента получения от американских властей объяснений и извинений в связи с инцидентом с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой.
Известия 03:42
Общество
Суд отклонил иск рэпера L-One к Тимати и лейблу Black Star
Права на псевдоним, песни и клипы рэпера останутся за лейблом. В марте 2019 рэпер L’One (Леван Горозия) ушел из лейбла Black Star.
Блокнот.ру 04:02
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Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Политика
Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница нашла новую работу
Иркутская чиновница Ирина Алашкевич, уволившаяся из регионального правительства после обвинений в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, нашла новую работу.
RT на русском 04:13
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ
Известия 02:39
Экономика
Россиян предупредили о риске перебоев с поставками импортной воды
Бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды.
Известия вчера в 18:03
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Газета.Ru 01:51
Кино
В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019
В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, передает ОТР.
Общественное телевидение России 07 октября в 02:57
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Авто
Названа дата начала продаж внедорожника GAC GS8 в России
В последний месяц года состоится старт продаж "первенца" - большого кроссовера GAC GS8.
Новые автомобили вчера в 11:36
Политика
Лавров заявил о противоречивости и опасности действий США в Сирии
Россия в контактах с США заявляет об опасности их действий в Сирии, но не наблюдает изменений в позиции Вашингтона, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в Казахстан.
Интерфакс 03:24
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Здоровье
Иркутскую гимназию закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии и ОРВИ
Гимназию № 3 в Иркутске в среду закрыли на карантин в связи с выявлением пневмонии у 12 учеников и повышенным уровнем заболеваемости ОРВИ.
ТАСС 03:14
Шоу-бизнес
Онколог рассказал о последствиях выписки Анастасии Заворотнюк
Новость о выписке из больницы Анастасии Заворотнюк породила смятение среди поклонников.
Комсомольская правда вчера в 07:32
Здоровье
Названы продукты, которые вымывают кальций из организма
Нутрициолог Анна Ивашкевич назвала продукты, которые способны замедлить усвоение кальция или даже начать вымывать его из организма.
Волга-Медиа вчера в 22:28
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
BFM.ru вчера в 12:36
Происшествия
В Москве российский теннисист Михаил Бирюков покончил с собой
В информационном агентстве «КП», сославшемся на собственные источники, заявили, что Михаил Бирюков, теннисист из РФ, покончил жизнь самоубийством.
Discover24 02:17
Здоровье
Названы способы борьбы с осенней хандрой
Главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников назвал способы борьбы с осенней хандрой, передает агентство "Москва" .
Газета.Ru 03:31
Шоу-бизнес
«Кати нет»: Гоген Солнцев приобрел гроб для престарелой жены
Актёр и эпатажный шоумен Гоген Солнцев не устаёт скандалить.
Bimru.ru вчера в 10:16
Политика
Обнародованы доказательства давления США на Украину по делу Байденов
Депутат Верховной Рады Украины и инициатор расследования вмешательства Киева в президентские выборы в США Андрей Деркач обнародовал документы, доказывающие факт давления посольства Соединенных Штатов в Киеве на украинских следователей.
Lenta.ru 04:20
Общество
Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян
Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
РИА Новости вчера в 15:19
Футбол
На матч между сборными России и Шотландии продано 45 тысяч билетов
На матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Шотландии продано более 45 тысяч билетов.
Sportbox.RU 07 октября в 14:10
Шоу-бизнес
10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Woman.ru 07 октября в 13:20
Кино
Федор Бондарчук начал снимать сериал по сценарию Паулины Андреевой
Режиссёр Фёдор Бондарчук начал снимать сериал «Псих» по сценарию, который написала его супруга Паулина Андреева.
Петербургский дневник 07 октября в 16:08