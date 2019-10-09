Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНелегальный рынок такси вырос на 35% за последние два года

Эксперты зафиксировали резкий рост нелегального рынка такси в России, говорится в исследовании аналитического центра при правительстве России. По данным экспертов, он увеличился на 35% в 2019 году по сравнению с 2017-м, до 101 млрд руб.
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Нелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года

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Нелегальный рынок такси в России вырос на 35%

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