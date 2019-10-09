Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНелегальный рынок такси вырос на 35% за последние два года

Эксперты зафиксировали резкий рост нелегального рынка такси в России, говорится в исследовании аналитического центра при правительстве России. По данным экспертов, он увеличился на 35% в 2019 году по сравнению с 2017-м, до 101 млрд руб.
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Объём нелегального рынка такси в России за два года увеличился до 101 млрд руб

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ПРАЙМвчера в 02:06

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РИА Новостивчера в 02:05

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Коммерсантъвчера в 02:05

Рынку легального такси предсказали замедление

РБКвчера в 02:00

Нелегальный рынок такси в России вырос на 35%

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ФСБ совместно со Следственным комитетом пресекла деятельности "благотворительной" организации, которая собирала средства для международных террористических группировок, запрещенных в РФ.
Газета.Ru 05:00
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Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
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Турецкие войска начали пересекать границу с Сирией, сообщает Bloomberg.
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В ДНР и ЛНР запустили сигнальную ракету в знак готовности отвода сил

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал боевые действия в Донбассе конфликтом России и Украины.
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