Экономика
КоммерсантъНелегальный рынок такси вырос на 35% за последние два года
Эксперты зафиксировали резкий рост нелегального рынка такси в России, говорится в исследовании аналитического центра при правительстве России. По данным экспертов, он увеличился на 35% в 2019 году по сравнению с 2017-м, до 101 млрд руб.
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Объём нелегального рынка такси в России за два года увеличился до 101 млрд руб
Говорит Москвавчера в 03:13
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Политика
Детали переписки руководителя НАБУ и посольства США раскрыли в Киеве
Украинский депутат Андрей Деркач, выступавший инициатором уголовного дела о вмешательстве в выборы США, обнародовал переписку одного из руководителей Национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ) и посольства США.
Известия 04:28
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
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Руанда начала производить первый в Африке смартфон
Руандийская компания Mara Phones приступила к производству первого в Африке смартфона собственной разработки.
Известия вчера в 20:16
Наука
Нобелевку по химии дали за разработку литий-ионных аккумуляторов
Награда присуждена за разработку литий-ионных аккумуляторов.
РБК 05:49
Шоу-бизнес
Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов
Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
Газета.Ru 04:11
Политика
Лавров увидел в действиях США в Сирии недоговороспособность Вашингтона
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции отметил непоследовательный и противоречивый характер действий США в Сирии.
RT на русском 04:42
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Фонд Навального внесли в список иностранных агентов
Министерство юстиции России включило в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Российская газета 05:38
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье
Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.
РБК 05:20
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ в девяти регионах
ФСБ совместно со Следственным комитетом пресекла деятельности "благотворительной" организации, которая собирала средства для международных террористических группировок, запрещенных в РФ.
Газета.Ru 05:00
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Армия и оружие
Турецкие войска начали переходить границу с Сирией
Турецкие войска начали пересекать границу с Сирией, сообщает Bloomberg.
BFM.ru 05:05
Политика
Лукашенко назвал конфликт в Донбассе делом России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал боевые действия в Донбассе конфликтом России и Украины.
Телеканал 360° вчера в 05:51
Политика
Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17
REGNUM вчера в 17:10
Политика
Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется и на Южные Курилы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что суверенитет его страны распространяется, в том числе, на южную часть Курил, пишет ТАСС.
Страна Советов on-line вчера в 11:30
Происшествия
СМИ сообщили о самоубийстве ученого Владимира Ларина в Москве
Московский Комсомолец 03:16
Футбол
Мурад Мусаев: «У всех негативное мнение о Берге из-за комментариев одного эксперта»
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью «СЭ» объяснил, почему клуб решил летом пригласить нападающего Маркуса Берга.
Спорт-Экспресс вчера в 15:25
Экономика
Mail.ru Group и Alibaba объявили о создании совместного предприятия
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.
REGNUM 03:45
Гаджеты
Создатель Android показал новый необычный смартфон Essential Phone 2
Скорее всего для нового Essential Phone пришлось очень сильно модифицировать Android, так как сама ОС неподдерживает такое соотношение сторон.
Astera 05:44
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Политика
В небе над Лос-Анджелесом появилось поздравление Владимиру Путину
Мосмонитор вчера в 00:09
Футбол
Мамаев заявил, что поменял взгляды на жизнь после тюрьмы
News.ru 07 октября в 12:16
Происшествия
Похитителю часов у игрока «Краснодара» Ари грозит десять лет тюрьмы
По версии следствия, шестого января 2019 года местный житель приехал из кубанского райцентра на машине к частному дому, расположенному в центре города, "проник через окно и похитил 12 наручных часов", причинив владельцу коллекции "ущерб в особо крупном размере".
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Министр обороны России Сергей Шойгу раскритиковал военных командиров за то, что они устраивают совещания до полуночи и заставляют подчиненных работать в выходные и праздничные дни.
Lenta.ru 04:50
Происшествия
В ДТП в Брянске погибла женщина с двумя детьми
В понедельник вечером, 7 октября, страшное ДТП произошло на улице Речной в Брянске.
Московский Комсомолец вчера в 05:52
Энергетика
«Нафтогаз» допустил прямые поставки от Газпрома предприятиям Украины
С 2020 года Газпром сможет напрямую поставлять газ украинским предприятиям после имплементации Киевом норм ЕС, заявил руководитель «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
Взгляд.ру 05:28