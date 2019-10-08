Экономика
КоммерсантъНелегальный рынок такси вырос на 35% за последние два года
Эксперты зафиксировали резкий рост нелегального рынка такси в России, говорится в исследовании аналитического центра при правительстве России. По данным экспертов, он увеличился на 35% в 2019 году по сравнению с 2017-м, до 101 млрд руб.
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 05:29, Ашберн
Политика
Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
РБК 04:46
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews вчера в 12:25
Происшествия
Власти ФРГ назвали инцидент с грузовиком террористическим актом
Власти Германии назвали инцидент в городе Лимбург-ан-дер-Лан (федеральная земля Гессен), в ходе которого грузовик врезался в толпу и ранил 17 человек, террористическим актом.
Газета.Ru 03:53
Политика
В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России
Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России.
Известия 02:01
Политика
Полиция предложила губернатору Уссу попросить у Путина охрану
Начальник главного управления МВД по Красноярскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий предложил главе региона Александру Уссу обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить его безопасность «как высшего должностного лица Красноярского края».
РБК 05:23
Общество
В Госдуме предложили ввести новую систему возрастной маркировки книг
Депутаты Госдумы переработали законопроект об изменении в стране возрастной маркировки к первому чтению и предлагают теперь ввести систему более общих рекомендаций ограничений по возрасту.
РБК 04:07
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru вчера в 01:54
Политика
СПЧ потребовал объяснений у Ирана из-за задержания журналистки из РФ
Суд по правам человека потребовал у Ирана объяснения причин задержания российской журналистки Юлии Юзик.
РЕН ТВ 04:46
Шоу-бизнес
Старшую дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали в Москве
Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ксения Бородина рассказала, что ее дочь экстренно прооперировали в Москве.
Дни24 03:43
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс вчера в 01:51
Политика
Абэ заявил о распространении суверенитета Японии на южные Курилы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что его страна считает, что её суверенитет распространяется на острова, расположенные в южной части Курил, и позиция Токио по этому поводу неизменна.
Московский Комсомолец вчера в 22:57
Наука
Вакцины от гриппа станут более эффективными
Группа ученых из Сколтеха, Центрального исследовательского института эпидемиологии и других научных организаций под руководством профессора Сколтеха Георгия Базыкина описала новую закономерность в изменении аминокислотных последовательностей в поверхностных белках вируса гриппа.
Naked Science вчера в 03:23
Политика
В администрации президента сделали выводы из выборов в Мосгордуму
Итоги сентябрьских выборов в Мосгордуму были благожелательно восприняты и властью, сохранившей контроль над парламентом, и оппозицией, расширившей представительство и получившей 20 из 45 мест.
Ведомости вчера в 17:54
Политика
Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос ФБР
Газета.Ru 03:46
Происшествия
Следствие объявило в розыск бизнесмена Павла Фукса
Ранее в суде сообщили, что следствие просит арестовать его брата - бизнесмена-девелопера и экс-совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса, которому, по данным источника, вменяется мошенничество при строительстве дома на Мытной улице в Москве.
ТАСС вчера в 08:27
Армия и оружие
Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны США
"7 октября по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны США Марком Эспером", — сообщается в послании российского оборонного ведомства.
РЕН ТВ вчера в 13:13
Политика
МИД Украины: Россия добивается отмены саммита в «нормандском формате»
Россия ищет новые основания, чтобы не проводить встречу в «нормандском формате», полагает министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Общество
Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков
Известия вчера в 22:14
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом Вологодской области
Легковой автомобиль загорелся в ДТП с грузовиком на трассе в Вологодской области. Смертельные травмы получили четыре человека.
Известия 04:18
Политика
Власти США ввели санкции против 28 китайских организаций
Министерство торговли США ввело санкции против 28 китайских организаций.
Телеканал RTVI вчера в 18:47
Политика
В Госдуме заявили о возможном восстановлении авиасообщения с Грузией
Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в самое ближайшее время, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
РИА Новости 04:59
Шоу-бизнес
Мисс Москва продала кольцо от экс-короля Малайзии
«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина заявила Daily Mail, что была вынуждена продать обручальное кольцо, подаренное ей бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, чтобы оплатить счета за сохранение беременности.
Рамблер 04:51
Происшествия
Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце
На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Недвижимость
Новостройки в России подорожали почти на 12% за год
С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Известия вчера в 18:10
Политика
Штайнмайер пояснил суть формулы его имени по Донбассу
На прошлой неделе, 1 октября, по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все стороны согласовали «формулу Штайнмайера» для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что «таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
BFM.ru вчера в 11:47
Кино
Аплодирующий убийствам зритель едва не сорвал показ «Джокера» в США
ФАН 06 октября в 14:17
Политика
Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию
Пусковую платформу проекта "Морской старт" перебазируют из США в Россию.
Газета.Ru вчера в 23:56