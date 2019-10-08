Экономика
КоммерсантъНелегальный рынок такси вырос на 35% за последние два года
Эксперты зафиксировали резкий рост нелегального рынка такси в России, говорится в исследовании аналитического центра при правительстве России. По данным экспертов, он увеличился на 35% в 2019 году по сравнению с 2017-м, до 101 млрд руб.
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В Сбербанке дали прогноз по росту рынка каршеринга и такси в России
Rambler News Serviceвчера в 12:01
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Политика
Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву
Повышение зарплат президента, премьер-министра, главы Следственного комитета и генерального прокурора России является плановым.
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Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
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Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа
Газета.Ru вчера в 18:42
Политика
В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Газета.Ru вчера в 20:54
Происшествия
Экс-начальник якутского рудника «Мир» покончил с собой в СИЗО
Бывший начальник якутского рудника «Мир» Алексей Бурксер найден мёртвым в СИЗО.
RT на русском 02:55
Политика
Ушел в отставку премьер Азербайджана
В отставку ушел премьер Азербайджана Новруз Мамедов.
Росбалт 04:48
Здоровье
Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
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Спорт
«Бессмысленные горы денег и жертв – вот наши победы». Интервью с Кириллом Набутовым, который больше не хочет комментировать спорт
Кирилл Набутов работал на тринадцати Олимпиадах, в девяностые и в начале нулевых комментировал спорт на Ленинградском телевидении и делал популярные программы: например, «Адамово яблоко», где впервые на нашем ТВ заговорили о сексе, и «Один день» – первый выпуск был с Олегом Романцевым.
Sports.ru вчера в 03:48
Шоу-бизнес
Майли Сайрус завела новый роман после расставания с Лиамом Хемсвортом
26-летняя американская исполнительница Майли Сайрус завела роман с австралийским певцом Коди Симпсоном, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 06 октября в 22:15
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Следователи назвали причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Следователи установили, что Марьянов умер от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
РБК 04:16
Политика
Лукашенко считает войну в Донбассе конфликтом России и Украины
Как сообщало ИА REGNUM, после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, когда Донецкая и Луганская Народные Республики заявили о своей независимости от Украины, киевские власти начали вооружённую операцию против жителей Донбасса.
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Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Здоровье
Немецкий кардиохирург озвучил истинную причину развития атеросклероза
Кардиохирург Ганноверской медицинской школы профессор Аксель Хаверих озвучил истинную причину развития атеросклероза.
Вечерний курьер 06 октября в 06:21
Гаджеты
AMD представила видеокарты Radeon RX 5500-й серии
IT-World вчера в 12:20
Транспорт
Туалеты на вокзалах станут бесплатными для всех
В настоящее время бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут льготные категории граждан и пассажиры поездов – им нужно предъявить билет на поезд, который либо пришел на станцию не более часа назад, либо стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трех часов.
Вести.Ru 04:25
Интернет
Специалисты Роскачества назвали лучшие мессенджеры
В результате проверки безопасности мессенджеров самыми защищенными на iOS оказались Wickr Me, Viber, WhatsApp и Wire, а на Android – Wickr Me, Viber, Threema и Signal.
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Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию
Пусковую платформу проекта "Морской старт" перебазируют из США в Россию.
Газета.Ru вчера в 23:56
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ВСУ отказались от отвода войск из Донбасса
Дума ТВ вчера в 05:44
Происшествия
В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт
Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
RT на русском вчера в 15:20
Здоровье
Москвички смогут бесплатно пройти маммографию
Жительницы Москвы смогут бесплатно пройти УЗИ молочных желез, сделать рентген и проконсультироваться у специалистов.
Известия 04:56
Шоу-бизнес
В Сети опубликовали отрывки книги о Жанне Фриске
Появились отрывки из первой книги, посвященной Жанне Фриске. Произведение «Блестка» написал близкий друг певицы Геннадий Куркин.
ИнфоСМИ 03:26
Экономика
Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес
Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
РБК вчера в 18:01
Кино
Вышел трейлер четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти»
В YouTube на официальном канале Adult Swim опубликован трейлер четвертого сезона популярного мультсериала «Рик и Морти».
Культуромания вчера в 03:52
Общество
Опрос: большинство россиян стали экономнее расходовать энергоресурсы
Согласно опросу, в настоящее время внимательно следят за потреблением энергоресурсов и стараются на них экономить 57% россиян.
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Происшествия
Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце
На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Транспорт
«РЖД» подготовила финансовую модель ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» разработало финансовую модель высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва.
REGNUM вчера в 14:45
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения
Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения. Для общения актриса выбрала издание РБК.
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Общество
Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков
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