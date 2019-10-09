Экономика

Газета.RuГазета.RuНелегальный рынок такси вырос в России на 35% за два года

В результате около 6 млрд рублей налогов не поступают в казну каждый год. С 2017 года объем рынка нелегального такси объем в денежном выражении вырос на 35% с 75 млрд рублей до 101 млрд рублей в текущем году.
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Нелегальный рынок такси вырос на 35% за последние два года

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Нелегальный рынок такси в России вырос на 35%

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Нелегальный рынок такси вырос в РФ с 2017 года на 35%

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