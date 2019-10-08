Экономика

Газета.RuГазета.RuНелегальный рынок такси вырос в России на 35% за два года

В результате около 6 млрд рублей налогов не поступают в казну каждый год. С 2017 года объем рынка нелегального такси объем в денежном выражении вырос на 35% с 75 млрд рублей до 101 млрд рублей в текущем году.
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Объём нелегального рынка такси в России за два года увеличился до 101 млрд руб

Говорит Москва03:13

Нелегальный рынок такси в России вырос на 35%

News.ru02:59

Рынку легального такси предсказали замедление

РБК02:00

Нелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года

РИА Новости02:05

Нелегальный рынок такси вырос на 35% за последние два года

Коммерсантъ02:05

Нелегальный рынок такси вырос в РФ с 2017 года на 35%

ПРАЙМ02:06

Из-за «серых» таксистов бюджет теряет шесть миллиардов рублей в год

Российская газета02:00
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 17:25, Вашингтон
Футбол

Буффон и Де Росси могут провести прощальный матч за сборную Италии

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон и полузащитник «Бока Хуниорс» Даниеле Де Росси могут быть вызваны в сборную Италии для прощального матча, сообщает Gazzetta dello Sport.
Спорт-Экспресс 13:46
Гаджеты

Microsoft решила оставить Windows в прошлом

СМИ сообщили, что Microsoft станет уделять операционной системе Windows меньше внимания и сосредоточится на развитии сервисов и приложений.
Ferra вчера в 13:17
Шоу-бизнес

10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали

В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Woman.ru вчера в 13:20
Здоровье

Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Газета.Ru 04:16
Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

BFM.ru 12:36
Экономика

Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор

Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 06:22
Происшествия

В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису

Российский теннисист и призер юношеских Олимпийских игр Михаил Бирюков был найден мертвым в московской квартире.
Вести.Ru 12:05
Хоккей

«Ак Барс» одержал шестую победу подряд, крупно переиграв «Локомотив»

Sportbox.RU 14:54
Общество

В онкоцентре Блохина отвергли данные об увольнении около 50 медсестер

Как рассказали в окнкоцентре, 7 октября подписали лишь заявление об увольнении замдиректора детской онкологии и гематологии.
Газета.Ru вчера в 13:16
Футбол

Судья не смог посмотреть VAR из-за сотрудника арены, который отключил систему для зарядки телефона

Во время матча 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фатех» — «Аль-Наср» (0:1) судейская бригада не смогла воспользоваться помощью системы VAR.
Sportbox.RU 16:57
Недвижимость

Новостройки в России подорожали почти на 12% за год

С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Известия вчера в 18:10
Политика

Луценко рассказал о вмешательстве главы НАБУ в выборы в США

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что директор НАБУ Артём Сытник вмешивался в американские президентские выборы, чтобы помочь баллотирующейся в тот момент на пост главы США Хиллари Клинтон.
RT на русском 15:40
Шоу-бизнес

Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк

Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости 06:56
Шоу-бизнес

Иранскую «Анджелину Джоли» арестовали за богохульство

В Иране арестована «двойник Анджелины Джоли» Сахар Табар, ее обвинили в богохульстве, пишут СМИ.
Взгляд.ру вчера в 07:02
Политика

США ввели визовые ограничения против членов китайского правительства

США вводят визовые ограничения в отношении членов правительства и Компартии Китая, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав уйгуров и других национальных меньшинств, заявил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 15:22
Футбол

«Краснодар» отказался продавать Сулейманова в «Боруссию»

Vprognoze.ru 05:08
Общество

Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса

В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета 05:58
Политика

Путин поручил проработать вопрос сближения законов России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин дал поручение федеральным органам исполнительной власти проработать вопрос синхронизации законодательства России и Белоруссии в различных сферах, сообщил РБК источник, близкий к российскому правительству.
РБК 10:03
Происшествия

В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей

В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM 04:28
Общество

В Бразилии обнаружили бутылку с посланием от советских моряков

LentaChel.ru вчера в 23:56
Кино

Новые «Ходячие мертвецы» показали самые низкие рейтинги

Премьерная серия ленты показала самые низкие рейтинги, снизившиеся на 34% по сравнению с прошлой частью истории.
News.ru 14:35
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Общество

Создатели «Южного парка» высмеяли запрет на показ мультсериала в Китае

Lenta.ru 06:00
Финансы

ВТБ больше не принимает вклады в евро

«Следуя текущим рыночным трендам, банк ВТБ одним из последних крупных игроков на рынке принял решение об изменении линейки депозитных продуктов: с 8 октября клиентам доступны только накопительные и текущие счета в европейской валюте»,— говорится в сообщении ВТБ.
Коммерсантъ 07:31
Авто

Опубликованы снимки новой Kia Optima

В Сети активно распространяются фотографии автомобиля, который предложен в новом исполнении, отличающемся от предшественника.
Rusargument 00:02
Общество

Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян

Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
РИА Новости 15:19
Экономика

Бывший гендиректор «Магнита» вошла в руководство «Соллерса»

Ведомости 06:50
Кино

Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные

РИА Новости вчера в 04:13
Общество

Непривлекательную позицию в рейтинге по уровню зарплат занял Краснодар

Краснодар в рейтинге занял 36 строчку. Средняя заработная плата здесь в первом полугодии текущего года составила 41,6 тысяч рублей.
Блокнот Краснодар вчера в 01:52
Космос

Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад

Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
Москва 24 вчера в 14:52
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