Экономика
Газета.RuНелегальный рынок такси вырос в России на 35% за два года
В результате около 6 млрд рублей налогов не поступают в казну каждый год. С 2017 года объем рынка нелегального такси объем в денежном выражении вырос на 35% с 75 млрд рублей до 101 млрд рублей в текущем году.
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 17:25, Вашингтон
Футбол
Буффон и Де Росси могут провести прощальный матч за сборную Италии
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон и полузащитник «Бока Хуниорс» Даниеле Де Росси могут быть вызваны в сборную Италии для прощального матча, сообщает Gazzetta dello Sport.
Спорт-Экспресс 13:46
Гаджеты
Microsoft решила оставить Windows в прошлом
СМИ сообщили, что Microsoft станет уделять операционной системе Windows меньше внимания и сосредоточится на развитии сервисов и приложений.
Ferra вчера в 13:17
Шоу-бизнес
10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Woman.ru вчера в 13:20
Экономика
Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор
Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 06:22
Происшествия
В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису
Российский теннисист и призер юношеских Олимпийских игр Михаил Бирюков был найден мертвым в московской квартире.
Вести.Ru 12:05
Общество
В онкоцентре Блохина отвергли данные об увольнении около 50 медсестер
Как рассказали в окнкоцентре, 7 октября подписали лишь заявление об увольнении замдиректора детской онкологии и гематологии.
Газета.Ru вчера в 13:16
Футбол
Судья не смог посмотреть VAR из-за сотрудника арены, который отключил систему для зарядки телефона
Во время матча 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фатех» — «Аль-Наср» (0:1) судейская бригада не смогла воспользоваться помощью системы VAR.
Sportbox.RU 16:57
Недвижимость
Новостройки в России подорожали почти на 12% за год
С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Известия вчера в 18:10
Политика
Луценко рассказал о вмешательстве главы НАБУ в выборы в США
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что директор НАБУ Артём Сытник вмешивался в американские президентские выборы, чтобы помочь баллотирующейся в тот момент на пост главы США Хиллари Клинтон.
RT на русском 15:40
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости 06:56
Шоу-бизнес
Иранскую «Анджелину Джоли» арестовали за богохульство
В Иране арестована «двойник Анджелины Джоли» Сахар Табар, ее обвинили в богохульстве, пишут СМИ.
Взгляд.ру вчера в 07:02
Политика
США ввели визовые ограничения против членов китайского правительства
США вводят визовые ограничения в отношении членов правительства и Компартии Китая, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав уйгуров и других национальных меньшинств, заявил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 15:22
Футбол
«Краснодар» отказался продавать Сулейманова в «Боруссию»
Vprognoze.ru 05:08
Общество
Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса
В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета 05:58
Политика
Путин поручил проработать вопрос сближения законов России и Белоруссии
Президент России Владимир Путин дал поручение федеральным органам исполнительной власти проработать вопрос синхронизации законодательства России и Белоруссии в различных сферах, сообщил РБК источник, близкий к российскому правительству.
РБК 10:03
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM 04:28
Общество
В Бразилии обнаружили бутылку с посланием от советских моряков
LentaChel.ru вчера в 23:56
Кино
Новые «Ходячие мертвецы» показали самые низкие рейтинги
Премьерная серия ленты показала самые низкие рейтинги, снизившиеся на 34% по сравнению с прошлой частью истории.
News.ru 14:35
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Финансы
ВТБ больше не принимает вклады в евро
«Следуя текущим рыночным трендам, банк ВТБ одним из последних крупных игроков на рынке принял решение об изменении линейки депозитных продуктов: с 8 октября клиентам доступны только накопительные и текущие счета в европейской валюте»,— говорится в сообщении ВТБ.
Коммерсантъ 07:31
Авто
Опубликованы снимки новой Kia Optima
В Сети активно распространяются фотографии автомобиля, который предложен в новом исполнении, отличающемся от предшественника.
Rusargument 00:02
Общество
Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян
Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
РИА Новости 15:19
Кино
Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
РИА Новости вчера в 04:13
Общество
Непривлекательную позицию в рейтинге по уровню зарплат занял Краснодар
Краснодар в рейтинге занял 36 строчку. Средняя заработная плата здесь в первом полугодии текущего года составила 41,6 тысяч рублей.
Блокнот Краснодар вчера в 01:52
Космос
Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
Москва 24 вчера в 14:52