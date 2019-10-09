Экономика
Газета.RuНелегальный рынок такси вырос в России на 35% за два года
В результате около 6 млрд рублей налогов не поступают в казну каждый год. С 2017 года объем рынка нелегального такси объем в денежном выражении вырос на 35% с 75 млрд рублей до 101 млрд рублей в текущем году.
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Объём нелегального рынка такси в России за два года увеличился до 101 млрд руб
Говорит Москвавчера в 03:13
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По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.
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Sport24.ru 04:09
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Газета.Ru 01:25
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Потоком воздуха, создаваемый винтом, ударный многоцелевой вертолёт Ми-35П снёс трибуны, а также повредил сцену с оркестром.
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Зеленский проведет пресс-конференцию как киноактер
Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 10 октября, проведет первую пресс-конференцию на посту главы государства.
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«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
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Женская сборная России по футболу проиграла Голландии
Женская сборная России по футболу потерпела поражение в гостевом матче против команды Голландии со счетом 0:2.
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РИА Новости 07 октября в 10:56
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Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
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Армия и оружие
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Подлодка Черноморского флота РФ "Колпино" выполнила стрельбы ракетами "Калибр" в Черном море в ходе боевой подготовки, сообщает в среду Минобороны РФ.
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Сотрудникам силовых структур удалось разоблачить организацию, которая занималась сбором средств для террористов.
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Экономика
Глава МВФ прогнозирует падение мировой экономики
Ведь еще два года назад, продолжила Георгиева, мировая экономика демонстрировала рост и процветание.
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Политика
В Кремле рассказали об условиях саммита «нормандской четверки»
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Российская газета 08:25
Армия и оружие
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Происшествия
В Кургане завели уголовное дело из-за «подпольного крематория»
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Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Политика
Песков не усмотрел политики в приговорах участникам протестов в Москве
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Счетная палата предложила изменить принцип господдержки кинематографа
Счетная палата РФ предложила изменить принцип господдержки кинематографа: учитывать при распределении бюджетных субсидий создателям фильмов успешность проката их предыдущих картин, говорится в сообщении контрольного ведомства.
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