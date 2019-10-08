Общий объем рынка нелегального такси достиг 101 миллиарда рублей. Показатель с 2017 года вырос на 35%, заявили в Аналитическом центре при правительстве РФ. Как отмечается в сообщении учреждения, легальный рынок в сравнении с незаконным растет гораздо медленнее.

Нелегальный рынок такси в России за два года вырос на 35%

Политика Путин обсудил с членами Совбеза обострение на северо-востоке Сирии Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Авто «АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» летом 2020 года начнет продажи новой модели автомобиля под названием Van.

Экономика Российские автодилеры выступили против повышения ставок утильсбора Российские автодилеры выступили против повышения ставок утилизационного сбора на автомобили.

Здоровье В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.

Политика Сегодня Владимир Путин отмечает день рождения Президент проводит время в кругу близких. Последние несколько лет глава государства предпочитает в день рождения встречаться с родными.

Шоу-бизнес В Сети появилось первое фото со свадьбы дочери Сафонова в Израиле Кирилл Сафонов и Александра Савельева воспитывают сына Леона. Малыш появился на свет в марте этого года.

Общество В Бразилии найдена бутылка с посланием от советских моряков В августе житель Аляски с русской фамилией обнаружил бутылку, которая также содержала послание советских моряков 50-летней давности.

Политика В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.

Политика Работу Первого комитета ГА ООН приостановили до 10 октября Председатель Первого комитета Генассамблеи ООН по вопросам разоружения Сача Серхио Льорентти Солис сообщил, что работа комитета приостановлена и будет продолжена 10 октября.

Кино Съемки биографического фильма о Началовой стартовали со скандала Съемки автобиографического фильма о покойной Юлии Началовой стартовали со скандала.

Политика Киев обвинил Россию в обмане трибунала по возврату украинских судов Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Москва якобы передала Международному трибуналу по морскому праву недостоверную информацию по возврату трёх украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе.

Футбол Буффон и Де Росси могут провести прощальный матч за сборную Италии Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон и полузащитник «Бока Хуниорс» Даниеле Де Росси могут быть вызваны в сборную Италии для прощального матча, сообщает Gazzetta dello Sport.

Игры Star Wars Jedi: Fallen Order — Системные требования Да пребудут с вами 32 ГБ ОЗУ До релиза экшена Star Wars Jedi: Fallen Order от студии Respawn и компании EA остается чуть более месяца.

Футбол Смолов пройдёт углублённое обследование из-за травмы Форвард московского «Локомотива» Фёдор Смолов пройдёт углублённое обследование в связи с травмой, полученной в первом тайме матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».

Шоу-бизнес Слухам вопреки: Вера Брежнева и Константин Меладзе вместе вышли в свет На днях в Сети появилась информация о том, что 56-летний продюсер и композитор Константин Меладзе за спиной супруги Веры Брежневой крутит роман с 31-летней солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег.

Происшествия Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.

Армия и оружие Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.

Транспорт Суд запретил «Победе» платную регистрацию в зарубежных аэропортах Московский городской суд признал незаконной платную регистрацию на стойке в зарубежных аэропортах для пассажиров авиакомпании «Победа», поддержав требование столичной межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

Общество Мосгорсуд отменил решение о возврате дела Серебренникова в прокуратуру Мосгорсуд отменил возврат дела «Седьмой студии» в прокуратуру, частично удовлетворив ходатайство стороны обвинения, сообщает РИА Новости.

Спорт Минспорт отправил в WADA разъяснительное письмо Министерство спорта России отправило во всемирное антидопинговое агентство (WADA) письмо с ответами на интересующие вопросы.

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Киберспорт В World of Warcraft появятся две новые расы — вульперы и мехагномы 7 октября разработчики World of Warcraft объявили, что в патче 8.3 дополнения Battle for Azeroth появятся две новые расы — вульперы и мехагномы.