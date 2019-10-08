Экономика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаНелегальный рынок такси в России за два года вырос на 35%

Общий объем рынка нелегального такси достиг 101 миллиарда рублей. Показатель с 2017 года вырос на 35%, заявили в Аналитическом центре при правительстве РФ. Как отмечается в сообщении учреждения, легальный рынок в сравнении с незаконным растет гораздо медленнее.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Объём нелегального рынка такси в России за два года увеличился до 101 млрд руб

Говорит Москва03:13

Нелегальный рынок такси в России вырос на 35%

News.ru02:59

Нелегальный рынок такси вырос в РФ с 2017 года на 35%

ПРАЙМ02:06

Нелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года

РИА Новости02:05

Нелегальный рынок такси вырос на 35% за последние два года

Коммерсантъ02:05

Рынку легального такси предсказали замедление

РБК02:00

Из-за «серых» таксистов бюджет теряет шесть миллиардов рублей в год

Российская газета02:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 14:32, Ашберн
Общество

Нобелевскую премию по физике вручили первооткрывателям экзопланеты

BFM.ru 09:35
Политика

Путин обсудил с членами Совбеза обострение на северо-востоке Сирии

Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 12:17
Происшествия

В Москву из Германии прибыл поезд с зараженным радиацией вагоном

РБК 14:26
Авто

«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» летом 2020 года начнет продажи новой модели автомобиля под названием Van.
Известия 07:09
Экономика

Российские автодилеры выступили против повышения ставок утильсбора

Российские автодилеры выступили против повышения ставок утилизационного сбора на автомобили.
ТАСС 07:55
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК 07:26
Шоу-бизнес

Онколог отреагировал на сообщения о выписке Заворотнюк

Газета.Ru 11:06
Политика

Сегодня Владимир Путин отмечает день рождения

Президент проводит время в кругу близких. Последние несколько лет глава государства предпочитает в день рождения встречаться с родными.
MagCity74 вчера в 07:20
Шоу-бизнес

В Сети появилось первое фото со свадьбы дочери Сафонова в Израиле

Кирилл Сафонов и Александра Савельева воспитывают сына Леона. Малыш появился на свет в марте этого года.
Телепрограмма 10:33
Общество

В Бразилии найдена бутылка с посланием от советских моряков

В августе житель Аляски с русской фамилией обнаружил бутылку, которая также содержала послание советских моряков 50-летней давности.
Российская газета 06:06
Политика

В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе

Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.
Lenta.ru 06:57
Политика

Работу Первого комитета ГА ООН приостановили до 10 октября

Председатель Первого комитета Генассамблеи ООН по вопросам разоружения Сача Серхио Льорентти Солис сообщил, что работа комитета приостановлена и будет продолжена 10 октября.
RT на русском 13:02
Кино

Съемки биографического фильма о Началовой стартовали со скандала

Съемки автобиографического фильма о покойной Юлии Началовой стартовали со скандала.
Народные новости 11:42
Политика

Киев обвинил Россию в обмане трибунала по возврату украинских судов

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Москва якобы передала Международному трибуналу по морскому праву недостоверную информацию по возврату трёх украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе.
RT на русском 11:46
Футбол

Буффон и Де Росси могут провести прощальный матч за сборную Италии

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон и полузащитник «Бока Хуниорс» Даниеле Де Росси могут быть вызваны в сборную Италии для прощального матча, сообщает Gazzetta dello Sport.
Спорт-Экспресс 13:46
Игры

Star Wars Jedi: Fallen Order — Системные требования

Да пребудут с вами 32 ГБ ОЗУ До релиза экшена Star Wars Jedi: Fallen Order от студии Respawn и компании EA остается чуть более месяца.
Srnsk 08:10
Футбол

Смолов пройдёт углублённое обследование из-за травмы

Форвард московского «Локомотива» Фёдор Смолов пройдёт углублённое обследование в связи с травмой, полученной в первом тайме матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».
RT на русском 10:33
Политика

Джим Керри посвятил карикатуру Зеленскому и Трампу

РИА Новости вчера в 18:30
Шоу-бизнес

Слухам вопреки: Вера Брежнева и Константин Меладзе вместе вышли в свет

На днях в Сети появилась информация о том, что 56-летний продюсер и композитор Константин Меладзе за спиной супруги Веры Брежневой крутит роман с 31-летней солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег.
WMJ.ru 03:55
Происшествия

Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев

В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru вчера в 14:15
Армия и оружие

Работу комплекса РЭБ «Палантин-К» впервые показали на видео

ФАН 09:27
Армия и оружие

Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом

Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.
Интерфакс вчера в 06:10
Транспорт

Суд запретил «Победе» платную регистрацию в зарубежных аэропортах

Московский городской суд признал незаконной платную регистрацию на стойке в зарубежных аэропортах для пассажиров авиакомпании «Победа», поддержав требование столичной межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
РБК 13:41
Общество

Мосгорсуд отменил решение о возврате дела Серебренникова в прокуратуру

Мосгорсуд отменил возврат дела «Седьмой студии» в прокуратуру, частично удовлетворив ходатайство стороны обвинения, сообщает РИА Новости.
Национальная служба новостей 08:47
Спорт

Минспорт отправил в WADA разъяснительное письмо

Министерство спорта России отправило во всемирное антидопинговое агентство (WADA) письмо с ответами на интересующие вопросы.
Вести.Ru 13:25
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Кино

Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные

РИА Новости вчера в 04:13
Киберспорт

В World of Warcraft появятся две новые расы — вульперы и мехагномы

7 октября разработчики World of Warcraft объявили, что в патче 8.3 дополнения Battle for Azeroth появятся две новые расы — вульперы и мехагномы.
CyberSport.ru вчера в 14:44
Происшествия

Бывший начальник якутского рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО

Якутские следователи сегодня днем объявили о смерти бывшего начальника рудника «Мир» Алексея Бурксера.
ФедералПресс 04:54
Здоровье

В Подмосковье родилась девочка с зубом

Российская Действительность вчера в 15:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное