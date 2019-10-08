Экономика
Политическая ЭкспертизаНелегальный рынок такси в России за два года вырос на 35%
Общий объем рынка нелегального такси достиг 101 миллиарда рублей. Показатель с 2017 года вырос на 35%, заявили в Аналитическом центре при правительстве РФ. Как отмечается в сообщении учреждения, легальный рынок в сравнении с незаконным растет гораздо медленнее.
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Политика
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RT на русском 11:46
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Футбол
Смолов пройдёт углублённое обследование из-за травмы
Форвард московского «Локомотива» Фёдор Смолов пройдёт углублённое обследование в связи с травмой, полученной в первом тайме матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».
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РИА Новости вчера в 18:30
Шоу-бизнес
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На днях в Сети появилась информация о том, что 56-летний продюсер и композитор Константин Меладзе за спиной супруги Веры Брежневой крутит роман с 31-летней солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег.
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Газета.Ru вчера в 14:15
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Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.
Интерфакс вчера в 06:10
Транспорт
Суд запретил «Победе» платную регистрацию в зарубежных аэропортах
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Мосгорсуд отменил возврат дела «Седьмой студии» в прокуратуру, частично удовлетворив ходатайство стороны обвинения, сообщает РИА Новости.
Национальная служба новостей 08:47
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Минспорт отправил в WADA разъяснительное письмо
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CyberSport.ru вчера в 14:44
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Бывший начальник якутского рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО
Якутские следователи сегодня днем объявили о смерти бывшего начальника рудника «Мир» Алексея Бурксера.
ФедералПресс 04:54
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В Подмосковье родилась девочка с зубом
Российская Действительность вчера в 15:24