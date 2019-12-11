Общество

Новостной фронтНовостной фронтНемцам в новом году пожелали набраться силы уйти с известных путей – Меркель призвала готовиться к переменам

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Чтобы в будущем у каждого было гарантированное рабочее место и пенсия, подчеркивает канцлер, необходимы «смелость мыслить по-новому и сила уходить с известных путей». При этом она упомянула о глобальном потеплении, отметив, что с последствиями деятельности нынешнего поколения столкнутся следующие.
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Политика

Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента

Московский Комсомолец вчера в 09:57
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Владельцы лондонского «Арсенала» собираются удержать в команде нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, об этом рапортует издание The Telegraph.
Евро-футбол.ру 02:37
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Лолита предстала в образе блондинки

Артистка может поразить смелыми нарядами, однако ещё ни разу она не пыталась предстать перед аудиторией в образе длинноволосой блондинки.
Uznayvse.ru вчера в 07:39
Политика

Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти

В Кремле подготовили набор снимков и видеозаписей к 20-летию президента России Владимира Путина у власти.
Известия вчера в 11:09
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Врачи рассказали об опасности употребления алкоголя при посещении бани

Ранее врач-нарколог Дмитрий Кубарев рассказал о правилах употребления алкоголя в Новый год.
Политическая Экспертиза 02:52
Политика

Вступило в силу газовое соглашение между Россией и Украиной

Ранее Россия и Украина уже подписали протокол, согласно которому "Газпром" заключит договор с "Нафтогазом", по которому будут забронированы мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021-2024 годах.
Газета.Ru 01:32
Политика

США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова

На снимке президент США Дональд Трамп сидит за столом в Овальном кабинете, а Лавров стоит рядом с ним.
РИА Новости 01:52
Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM вчера в 22:33
Общество

В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Газета.Ru вчера в 06:54
Спорт

Шубенков прокомментировал предложение ВФЛА о встрече

RT на русском 02:40
Политика

В МИД России оценили принятие в Черногории закона о вероисповедании

Как отметила 18 декабря представитель МИД России Мария Захарова, обсуждение законопроекта о свободе вероисповедания и правовом положении религиозных общин в Черногории является прерогативой этой страны и её народа, однако следует учитывать, что это может затронуть интересы Сербской православной церкви.
RT на русском вчера в 15:34
Здоровье

Врачи рассказали, что будет, если резко отказаться от алкоголя

Как пояснила главный врач клиники Бетти Форд в Бад-Брюккенау (Германия) Ярмила Мальмейстер, если человек легко может обходиться без спиртного два дня в неделю, то алкогольной зависимости у него нет.
Российская газета вчера в 23:35
Кино

Канал Россия 1 отреставрировал любимые всеми новогодние комедии

Канал Россия 1 приготовил настоящий подарок своим телезрителям.
ГТРК Удмуртия 02:54
Политика

Украина приняла «историческое решение» об энергонезависимости от РФ

Произойдёт её окончательное отделение от российско-белорусской энергосистемы, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала «Украина 24».
REGNUM 01:40
Здоровье

Названы главные события года в правозащитной сфере

В уходящем году в отечественной правозащитной сфере произошло сразу несколько крупных событий, которые окажут существенное влияние на защиту прав человека и развитие гражданского общества в ближайшем будущем.
Ридус 02:34
Футбол

Мино Райола: На Холанда претендовали 12 клубов

Ранее норвежца связывали с переходом в «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и другие европейские клубы.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:20
Общество

Жителей Москвы предупредили о новом виде мошенничества

Новый вид мошенничества выявили в Москве.
Известия вчера в 23:53
Происшествия

Мужчина с ножом напал на полицейских в Новосибирске

НТВ вчера в 14:37
Кино

Экранизация Uncharted снова лишилась режиссёра

Издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщает, что Sony Pictures пришлось перенести съёмки экранизации Uncharted из-за нового фильма о Человеке-пауке.
Игромания.ру 01:56
Общество

Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ

Среди участников обмена пленными в Донбассе оказались четверо дончан, которым за годы в СИЗО Мариуполя удалось добиться от украинских властей возбуждения уголовных дел о пытках со стороны СБУ и батальона "Азов".
РИА Новости 29 декабря в 23:50
Политика

Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»

Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Вести.Ru вчера в 21:09
Происшествия

ФСБ задержала готовивших теракты в Петербурге россиян

Сотрудники ФСБ РФ на основании информации, предоставленной США, 27 декабря задержали двух россиян, готовивших теракты в Петербурге.
BFM.ru 29 декабря в 11:37
Технологии

Компания Microsoft заявила о похищении данных хакерами из КНДР

Компания Microsoft рассказала, что хакерам из КНДР удалось похитить важную информацию из компьютерных сетей клиентов в США.
Известия вчера в 18:50
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru 29 декабря в 16:20
Футбол

Роман Березовский покинул пост тренера футбольного клуба «Сочи»

Футбольный клуб "Сочи" объявил об уходе Романа Березовского с поста тренера клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды.
ТАСС Спорт 02:41
Авто

Экс-ведущий Top Gear рассказал, как определяет качество автомобилей

Своим мнением бывший ведущий Джеймс Мэй Top Gear поделился в интервью на ютуб-канале Joe.
Life.ru 29 декабря в 14:45
Происшествия

В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим двигателем

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает E1.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Гигантская звезда может вскоре взорваться

Ученые предполагают, что расположенная от нас на расстоянии 613-881 световых лет звезда начала коллапсировать и скоро вспыхнет как сверхновая.
Портал Поиск вчера в 02:27
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СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
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На Ставрополье суд вынес приговор напавшему с кислотой на трёх девушек

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Ангела Меркель
Немецкий политик
Немецкий государственный и политический деятель, учёный-физикохимик, действующий федеральный канцлер Германии с 22 ноября 2005 года. Первая женщина на посту федерального канцлера Германии.
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