Общество
Новостной фронтНемцам в новом году пожелали набраться силы уйти с известных путей – Меркель призвала готовиться к переменам
Чтобы в будущем у каждого было гарантированное рабочее место и пенсия, подчеркивает канцлер, необходимы «смелость мыслить по-новому и сила уходить с известных путей». При этом она упомянула о глобальном потеплении, отметив, что с последствиями деятельности нынешнего поколения столкнутся следующие.
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Политика
Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента
Футбол
«Арсенал» не хочет продавать Обамеянга
Владельцы лондонского «Арсенала» собираются удержать в команде нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, об этом рапортует издание The Telegraph.
Шоу-бизнес
Лолита предстала в образе блондинки
Артистка может поразить смелыми нарядами, однако ещё ни разу она не пыталась предстать перед аудиторией в образе длинноволосой блондинки.
Политика
Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти
В Кремле подготовили набор снимков и видеозаписей к 20-летию президента России Владимира Путина у власти.
Здоровье
Врачи рассказали об опасности употребления алкоголя при посещении бани
Ранее врач-нарколог Дмитрий Кубарев рассказал о правилах употребления алкоголя в Новый год.
Политика
Вступило в силу газовое соглашение между Россией и Украиной
Ранее Россия и Украина уже подписали протокол, согласно которому "Газпром" заключит договор с "Нафтогазом", по которому будут забронированы мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021-2024 годах.
Политика
США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова
На снимке президент США Дональд Трамп сидит за столом в Овальном кабинете, а Лавров стоит рядом с ним.
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Спорт
Шубенков прокомментировал предложение ВФЛА о встрече
Политика
В МИД России оценили принятие в Черногории закона о вероисповедании
Как отметила 18 декабря представитель МИД России Мария Захарова, обсуждение законопроекта о свободе вероисповедания и правовом положении религиозных общин в Черногории является прерогативой этой страны и её народа, однако следует учитывать, что это может затронуть интересы Сербской православной церкви.
Здоровье
Врачи рассказали, что будет, если резко отказаться от алкоголя
Как пояснила главный врач клиники Бетти Форд в Бад-Брюккенау (Германия) Ярмила Мальмейстер, если человек легко может обходиться без спиртного два дня в неделю, то алкогольной зависимости у него нет.
Кино
Канал Россия 1 отреставрировал любимые всеми новогодние комедии
Канал Россия 1 приготовил настоящий подарок своим телезрителям.
Политика
Украина приняла «историческое решение» об энергонезависимости от РФ
Произойдёт её окончательное отделение от российско-белорусской энергосистемы, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала «Украина 24».
Здоровье
Названы главные события года в правозащитной сфере
В уходящем году в отечественной правозащитной сфере произошло сразу несколько крупных событий, которые окажут существенное влияние на защиту прав человека и развитие гражданского общества в ближайшем будущем.
Футбол
Мино Райола: На Холанда претендовали 12 клубов
Ранее норвежца связывали с переходом в «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и другие европейские клубы.
Общество
Жителей Москвы предупредили о новом виде мошенничества
Новый вид мошенничества выявили в Москве.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на полицейских в Новосибирске
Кино
Экранизация Uncharted снова лишилась режиссёра
Издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщает, что Sony Pictures пришлось перенести съёмки экранизации Uncharted из-за нового фильма о Человеке-пауке.
Общество
Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ
Среди участников обмена пленными в Донбассе оказались четверо дончан, которым за годы в СИЗО Мариуполя удалось добиться от украинских властей возбуждения уголовных дел о пытках со стороны СБУ и батальона "Азов".
Политика
Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»
Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Происшествия
ФСБ задержала готовивших теракты в Петербурге россиян
Сотрудники ФСБ РФ на основании информации, предоставленной США, 27 декабря задержали двух россиян, готовивших теракты в Петербурге.
Технологии
Компания Microsoft заявила о похищении данных хакерами из КНДР
Компания Microsoft рассказала, что хакерам из КНДР удалось похитить важную информацию из компьютерных сетей клиентов в США.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Футбол
Роман Березовский покинул пост тренера футбольного клуба «Сочи»
Футбольный клуб "Сочи" объявил об уходе Романа Березовского с поста тренера клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Авто
Экс-ведущий Top Gear рассказал, как определяет качество автомобилей
Своим мнением бывший ведущий Джеймс Мэй Top Gear поделился в интервью на ютуб-канале Joe.
Происшествия
В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим двигателем
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает E1.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Космос
Гигантская звезда может вскоре взорваться
Ученые предполагают, что расположенная от нас на расстоянии 613-881 световых лет звезда начала коллапсировать и скоро вспыхнет как сверхновая.
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.