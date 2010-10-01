Финансы
Свободная ПрессаНемцы хвалят рубль, значит, надо покупать доллары и евро
Действительно, с конца 2018 года курс рубля по отношению к доллару США укрепился примерно на 8,4%. Однако это в значительной степени связано с эффектом высокой базы, – объясняет старший риск-менеджер финансовой компании «Алго Капитал» Виталий Манжос.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 00:14, Вашингтон
Происшествия
Подозреваемые в убийстве начальника ЦПЭ Ингушетии скрылись из Москвы
Ранее в субботу на западе Москвы неизвестный мужчина расстрелял начальника Ибрагима Эльджаркиева и его брата и скрылся на автомобиле.
Известия вчера в 15:57
Армия и оружие
Госиспытания БМП-2М с гранатометом и «Корнетами» завершатся к декабрю
Новейшая боевая машина пехоты БМП-2М с гранатометом и ракетами «Корнет» пройдет все испытания к зиме.
Известия вчера в 22:43
Общество
«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»
Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
REGNUM вчера в 12:47
Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Газета.Ru вчера в 10:17
Политика
В Норвегии объяснили необходимость отмены санкций против России
Глава губернского совета Финнмарка (самая северная и самая крупная административно-территориальная единица Королевства Норвегия) Рагнхильд Вассвик объяснила необходимость отмены антироссийских санкций.
Известия вчера в 22:19
Происшествия
Возобновлены поиски пропавшего члена экипажа танкера «Залив Америка»
В акватории порта Находка возобновлены поиски пропавшего после взрыва на танкере "Залив Америка" члена экипажа судна, приостановленные на ночь.
Вести.Ru вчера в 19:14
Футбол
Кавани уведомил руководство «ПСЖ» о своем желании покинуть клуб
Матч ТВ 01 ноября в 08:37
Футбол
ЦСКА в меньшинстве сыграл вничью с «Зенитом»
Московский ЦСКА сыграло вничью с петербургским "Зенитом" в матче 15-го тура чемпионата России.
Газета.Ru вчера в 13:56
Происшествия
В Жуковском горит склад на площади более 1,5 тыс. кв. м
Пожар возник на складе в Жуковском, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС вчера в 23:51
Здоровье
Ученые рассказали об опасности женского храпа
iReactor вчера в 14:48
Общество
Названы способы избавиться от осенней хандры
Психологи дали рекомендации по борьбе с осенней хандрой, пишет 3 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 21:05
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК 01 ноября в 04:26
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о маршруте патрулирования в провинции Алеппо
Life.ru 01 ноября в 16:30
Транспорт
К 2027 году построят платную трассу «Москва – Казань»
Вице-премьер РФ Максим Акимов рассказал, что платная скоростная автодорога «Москва – Казань» будет построена к 2027 году, одновременно с ремонтом и расширением трассы-дублера М7 «Волга», пишет «Интерфакс».
Страна Советов on-line 01 ноября в 10:20
Политика
Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
Известия вчера в 19:14
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.
Газета.Ru вчера в 13:09
Политика
Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию
Вести.Ru вчера в 14:21
Общество
Гороскоп «КП»: Чего боятся знаки зодиака
Скорпионы - бессердечные люди, которые способны вдребезги разбивать сердца своих возлюбленных, до ужаса боятся предательства в любви.
КП - Калининград 01 ноября в 11:52
Автоспорт
Даниил Квят: Льюис добавил мне проблем
Даниил Квят: Не думаю, что я должен что-то объяснять – вы сами всё видели.
F1news.ru вчера в 20:37
Шоу-бизнес
Леонардо Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг
Телеканал 360° вчера в 19:04
Гаджеты
Redmi представил дешевый 40-дюймовый смарт-телевизор
ToDay News Ufa вчера в 03:49
Шоу-бизнес
Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет
Певица Алла Пугачева во время выступления в Минске заявила, что в следующий раз на сцену выйдет только 80 лет.
РБК вчера в 16:56
Гаджеты
AMD готовит минимум три новые видеокарты начального уровня с Navi 14
Компания AMD готовит к выходу на рынок минимум три новые видеокарты начального уровня с Navi 14. Дата презентации пока не известна.
Актуальные Новости вчера в 21:00
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
RT на русском вчера в 15:51
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости вчера в 08:50
Транспорт
С 1 ноября водителям в России грозят новые штрафы
В России с 1 ноября начинают действовать новые штрафы для пассажирских автомобилей с 8 и более посадочными местами.
Новые автомобили вчера в 06:08
Общество
Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь
Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.
РБК вчера в 17:40
Происшествия
Житель Саратова задержал педофила за попытку похитить его дочь
Московский Комсомолец вчера в 08:53
Футбол
Семин указал на необъективное судейство матча с «Уфой»
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин остался недоволен работой главного судьи в матче 15-го тура РПЛ с "Уфой" (1:1).
ProstoProSport вчера в 09:37
Общество
Жители Крыма признаны самыми позитивными пользователями соцсетей
После крымского региона идут жители Костромы, где показатель индекса равен 6,1, Ненецкого автономного округа (6,1), Краснодарского края (6,0). Чеченская республика, Ингушетия и Якутия расположились на нижних строчках в рейтинге позитивных пользователей, средний показатель «индекса любви» там составил 3,4.
Экономика сегодня 01 ноября в 03:59